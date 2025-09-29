- Panorámica
LVWR-WT: Livewire Group, Inc.
El tipo de cambio de LVWR-WT de hoy ha cambiado un 0.79%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 0.0711, mientras que el máximo ha alcanzado 0.0762.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Livewire Group, Inc.. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es el precio de las acciones de LVWR-WT hoy?
Livewire Group, Inc. (LVWR-WT) se evalúa hoy en 0.0762. El instrumento se negocia dentro de 0.79%; el cierre de ayer ha sido 0.0756 y el volumen comercial ha alcanzado 3. Toda la dinámica se puede monitorear en el gráfico de precios LVWR-WT en tiempo real.
¿Se pagan dividendos en acciones de Livewire Group, Inc.?
Livewire Group, Inc. se evalúa actualmente en 0.0762. La política de dividendos depende de la compañía, y los inversores también monitorean -33.45% y USD. Monitoree los movimientos de LVWR-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo comprar acciones de LVWR-WT?
Puede comprar acciones de Livewire Group, Inc. (LVWR-WT) al precio actual de 0.0762. Las órdenes generalmente se colocan cerca de 0.0762 o 0.0792, mientras que 3 y 7.17% muestran la actividad del mercado. Monitoree los cambios de LVWR-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cómo invertir en acciones de LVWR-WT?
Invertir en Livewire Group, Inc. implica tener en cuenta el rango anual 0.0101 - 0.2720 y el precio actual 0.0762. Muchos comparan 21.92% y 316.39% antes de colocar órdenes en 0.0762 o 0.0792. Estudie los cambios diarios de precios de LVWR-WT en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más altos de las acciones de Livewire Group, Inc.?
El precio más alto de Livewire Group, Inc. (LVWR-WT) en el último año ha sido 0.2720. Las acciones han fluctuado notablemente dentro de 0.0101 - 0.2720, una comparación con 0.0756 ayuda a revelar los niveles de resistencia. Monitoree la dinámica de Livewire Group, Inc. en el gráfico en tiempo real.
¿Cuáles son los precios más bajos de las acciones de Livewire Group, Inc.?
El precio más bajo de Livewire Group, Inc. (LVWR-WT) para el año ha sido 0.0101. La comparación con los actuales 0.0762 y 0.0101 - 0.2720 muestra posibles puntos de entrada a largo plazo. Estudie los movimientos de LVWR-WT en detalle en el gráfico en tiempo real.
¿Cuándo se ha producido la división de acciones de LVWR-WT?
En el pasado, Livewire Group, Inc. ha pasado por una división de acciones. Estos cambios son visibles en , 0.0756 y -33.45% después de las acciones corporativas.
- Cierres anteriores
- 0.0756
- Open
- 0.0711
- Bid
- 0.0762
- Ask
- 0.0792
- Low
- 0.0711
- High
- 0.0762
- Volumen
- 3
- Cambio diario
- 0.79%
- Cambio mensual
- 21.92%
- Cambio a 6 meses
- 316.39%
- Cambio anual
- -33.45%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- Act.
- 4.0%
- Pronós.
- 2.0%
- Prev.
- -0.3%
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.