- 概要
- 株
- 通貨
- 暗号通貨
- 金属
- 指数
- コモディティ
LVWR-WT: Livewire Group, Inc.
LVWR-WTの今日の為替レートは、0.79%変化しました。日中、通貨は1あたり0.0711の安値と0.0762の高値で取引されました。
Livewire Group, Inc.ダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
LVWR-WT株の現在の価格は？
Livewire Group, Inc.の株価は本日0.0762です。0.79%内で取引され、前日の終値は0.0756、取引量は3に達しました。LVWR-WTのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
Livewire Group, Inc.の株は配当を出しますか？
Livewire Group, Inc.の現在の価格は0.0762です。配当方針は会社によりますが、投資家は-33.45%やUSDにも注目します。LVWR-WTの動きはライブチャートで確認できます。
LVWR-WT株を買う方法は？
Livewire Group, Inc.の株は現在0.0762で購入可能です。注文は通常0.0762または0.0792付近で行われ、3や7.17%が市場の動きを示します。LVWR-WTの最新情報はライブチャートで確認できます。
LVWR-WT株に投資する方法は？
Livewire Group, Inc.への投資では、年間の値幅0.0101 - 0.2720と現在の0.0762を考慮します。注文は多くの場合0.0762や0.0792で行われる前に、21.92%や316.39%と比較されます。LVWR-WTの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
Livewire Group, Inc.の株の最高値は？
Livewire Group, Inc.の過去1年の最高値は0.2720でした。0.0101 - 0.2720内で株価は大きく変動し、0.0756と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。Livewire Group, Inc.のパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
Livewire Group, Inc.の株の最低値は？
Livewire Group, Inc.(LVWR-WT)の年間最安値は0.0101でした。現在の0.0762や0.0101 - 0.2720と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。LVWR-WTの動きはライブチャートで確認できます。
LVWR-WTの株式分割はいつ行われましたか？
Livewire Group, Inc.は過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、0.0756、-33.45%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 0.0756
- 始値
- 0.0711
- 買値
- 0.0762
- 買値
- 0.0792
- 安値
- 0.0711
- 高値
- 0.0762
- 出来高
- 3
- 1日の変化
- 0.79%
- 1ヶ月の変化
- 21.92%
- 6ヶ月の変化
- 316.39%
- 1年の変化
- -33.45%
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
- 4.0%
- 期待
- 2.0%
- 前
- -0.3%
- 実際
-
- 期待
- 前