LVWR-WT: Livewire Group, Inc.
Le taux de change de LVWR-WT a changé de 0.79% aujourd'hui. Au cours de la journée, l'instrument a été échangé à un minimum de 0.0711 et à un maximum de 0.0762.
Suivez la dynamique Livewire Group, Inc.. Les cotations en temps réel vous aideront à réagir rapidement aux changements du marché. En basculant entre différentes périodes, vous pouvez surveiller les tendances et la dynamique des taux de change par minutes, heures, jours, semaines et mois. Utilisez ces informations pour prévoir les changements du marché et prendre des décisions de trading éclairées.
Foire Aux Questions
Quel est le prix de l'action LVWR-WT aujourd'hui ?
L'action Livewire Group, Inc. est cotée à 0.0762 aujourd'hui. Elle se négocie dans 0.79%, a clôturé hier à 0.0756 et son volume d'échange a atteint 3. Le graphique en temps réel du cours de LVWR-WT présente ces mises à jour.
L'action Livewire Group, Inc. verse-t-elle des dividendes ?
Livewire Group, Inc. est actuellement valorisé à 0.0762. La politique de dividendes dépend de l'entreprise, et les investisseurs surveillent également -33.45% et USD. Consultez le graphique en direct pour suivre l'évolution de LVWR-WT.
Comment acheter des actions LVWR-WT ?
Vous pouvez acheter des actions Livewire Group, Inc. au cours actuel de 0.0762. Les ordres sont généralement placés à proximité de 0.0762 ou de 0.0792, le 3 et le 7.17% indiquent l'activité du marché. Suivez l'évolution de LVWR-WT sur le graphique en direct dès aujourd'hui.
Comment investir dans l'action LVWR-WT ?
Investir dans Livewire Group, Inc. implique de prendre en compte la fourchette annuelle 0.0101 - 0.2720 et le prix actuel 0.0762. Beaucoup comparent 21.92% et 316.39% avant de passer des ordres à 0.0762 ou 0.0792. Consultez le graphique du cours de LVWR-WT en temps réel et les variations quotidiennes.
Quels sont les prix les plus élevés de l'action Livewire Group, Inc. ?
Le cours le plus élevé de Livewire Group, Inc. l'année dernière était 0.2720. Au cours de 0.0101 - 0.2720, l'action a connu des fluctuations importantes, et la comparaison avec 0.0756 permet d'identifier les niveaux de résistance. Suivez la performance de Livewire Group, Inc. sur le graphique en temps réel.
Quels sont les prix les plus bas de l'action Livewire Group, Inc. ?
Le cours le plus bas de Livewire Group, Inc. (LVWR-WT) sur l'année a été 0.0101. Sa comparaison avec 0.0762 et 0.0101 - 0.2720 actuels révèle des points d'entrée potentiels à long terme. Suivez l'évolution de LVWR-WT sur le graphique en direct pour plus de détails.
Quand l'action LVWR-WT a-t-elle été divisée ?
Livewire Group, Inc. a connu des fractionnements d'actions par le passé. Ces changements sont visibles dans , 0.0756 et -33.45% après les opérations sur titres.
- Clôture Précédente
- 0.0756
- Ouverture
- 0.0711
- Bid
- 0.0762
- Ask
- 0.0792
- Plus Bas
- 0.0711
- Plus Haut
- 0.0762
- Volume
- 3
- Changement quotidien
- 0.79%
- Changement Mensuel
- 21.92%
- Changement à 6 Mois
- 316.39%
- Changement Annuel
- -33.45%
