LVWR-WT: Livewire Group, Inc.
Der Wechselkurs von LVWR-WT hat sich für heute um 0.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0711 bis zu einem Hoch von 0.0762 gehandelt.
Verfolgen Sie die Livewire Group, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von LVWR-WT heute?
Die Aktie von Livewire Group, Inc. (LVWR-WT) notiert heute bei 0.0762. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.79% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0756 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von LVWR-WT zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie LVWR-WT Dividenden?
Livewire Group, Inc. wird derzeit mit 0.0762 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -33.45% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von LVWR-WT zu verfolgen.
Wie kaufe ich LVWR-WT-Aktien?
Sie können Aktien von Livewire Group, Inc. (LVWR-WT) zum aktuellen Kurs von 0.0762 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0762 oder 0.0792 platziert, während 3 und 7.17% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von LVWR-WT auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in LVWR-WT-Aktien?
Bei einer Investition in Livewire Group, Inc. müssen die jährliche Spanne 0.0101 - 0.2720 und der aktuelle Kurs 0.0762 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 21.92% und 316.39%, bevor sie Orders zu 0.0762 oder 0.0792 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von LVWR-WT.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Livewire Group, Inc.?
Der höchste Kurs von Livewire Group, Inc. (LVWR-WT) im vergangenen Jahr lag bei 0.2720. Innerhalb von 0.0101 - 0.2720 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0756 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Livewire Group, Inc. mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Livewire Group, Inc.?
Der niedrigste Kurs von Livewire Group, Inc. (LVWR-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.0101. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0762 und der Spanne 0.0101 - 0.2720 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von LVWR-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von LVWR-WT statt?
Livewire Group, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0756 und -33.45% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.0756
- Eröffnung
- 0.0711
- Bid
- 0.0762
- Ask
- 0.0792
- Tief
- 0.0711
- Hoch
- 0.0762
- Volumen
- 3
- Tagesänderung
- 0.79%
- Monatsänderung
- 21.92%
- 6-Monatsänderung
- 316.39%
- Jahresänderung
- -33.45%
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- 1.7%
- Vorh
- 2.1%
- Akt
-
- Erw
- -0.4%
- Vorh
- 0.0%
- Akt
-
- Erw
- 45.8
- Vorh
- 41.5
- Akt
-
- Erw
- 7.326 M
- Vorh
- 7.181 M
- Akt
-
- Erw
- 100.7
- Vorh
- 97.4