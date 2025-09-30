KurseKategorien
Währungen / LVWR-WT
Zurück zum Aktien

LVWR-WT: Livewire Group, Inc.

0.0762 USD 0.0006 (0.79%)
Sektor: Andere Symbole Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar

Der Wechselkurs von LVWR-WT hat sich für heute um 0.79% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.0711 bis zu einem Hoch von 0.0762 gehandelt.

Verfolgen Sie die Livewire Group, Inc.-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.

Vollbild-Chart
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

Häufige Fragen

Wie ist der Aktienkurs von LVWR-WT heute?

Die Aktie von Livewire Group, Inc. (LVWR-WT) notiert heute bei 0.0762. Sie wird innerhalb einer Spanne von 0.79% gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 0.0756 und das Handelsvolumen erreichte 3. Das Live-Chart von LVWR-WT zeigt diese Aktualisierungen.

Zahlt die Aktie LVWR-WT Dividenden?

Livewire Group, Inc. wird derzeit mit 0.0762 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch -33.45% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von LVWR-WT zu verfolgen.

Wie kaufe ich LVWR-WT-Aktien?

Sie können Aktien von Livewire Group, Inc. (LVWR-WT) zum aktuellen Kurs von 0.0762 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 0.0762 oder 0.0792 platziert, während 3 und 7.17% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von LVWR-WT auf dem Live-Chart.

Wie investiert man in LVWR-WT-Aktien?

Bei einer Investition in Livewire Group, Inc. müssen die jährliche Spanne 0.0101 - 0.2720 und der aktuelle Kurs 0.0762 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 21.92% und 316.39%, bevor sie Orders zu 0.0762 oder 0.0792 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von LVWR-WT.

Was sind die höchsten Kurse der Aktie von Livewire Group, Inc.?

Der höchste Kurs von Livewire Group, Inc. (LVWR-WT) im vergangenen Jahr lag bei 0.2720. Innerhalb von 0.0101 - 0.2720 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 0.0756 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von Livewire Group, Inc. mithilfe des Live-Charts.

Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von Livewire Group, Inc.?

Der niedrigste Kurs von Livewire Group, Inc. (LVWR-WT) im Laufe des Jahres betrug 0.0101. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 0.0762 und der Spanne 0.0101 - 0.2720 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von LVWR-WT live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.

Wann fand der Aktiensplit von LVWR-WT statt?

Livewire Group, Inc. hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 0.0756 und -33.45% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.

Tagesspanne
0.0711 0.0762
Jahresspanne
0.0101 0.2720
Vorheriger Schlusskurs
0.0756
Eröffnung
0.0711
Bid
0.0762
Ask
0.0792
Tief
0.0711
Hoch
0.0762
Volumen
3
Tagesänderung
0.79%
Monatsänderung
21.92%
6-Monatsänderung
316.39%
Jahresänderung
-33.45%
30 September, Dienstag
10:00
USD
Fed Gouverneur Jefferson spricht
Akt
Erw
Vorh
13:00
USD
S&P/CS Home Preisindex Composite-20 y/y
Akt
Erw
1.7%
Vorh
2.1%
13:00
USD
S&P/CS Hauspreis-Index, Composite-20 n.s.a. m/m
Akt
Erw
-0.4%
Vorh
0.0%
13:45
USD
MNI Chicago, Geschäftsklima
Akt
Erw
45.8
Vorh
41.5
14:00
USD
JOLTS Stellenangebote
Akt
Erw
7.326 M
Vorh
7.181 M
14:00
USD
CB Verbrauchervertrauensindex
Akt
Erw
100.7
Vorh
97.4