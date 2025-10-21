IBTI股票今天的价格是多少？ iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF股票今天的定价为22.46。它在22.45 - 22.47范围内交易，昨天的收盘价为22.44，交易量达到145。IBTI的实时价格图表显示了这些更新。

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF股票是否支付股息？ iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF目前的价值为22.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.95%和USD。实时查看图表以跟踪IBTI走势。

如何购买IBTI股票？ 您可以以22.46的当前价格购买iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF股票。订单通常设置在22.46或22.76附近，而145和0.00%显示市场活动。立即关注IBTI的实时图表更新。

如何投资IBTI股票？ 投资iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF需要考虑年度范围21.75 - 22.47和当前价格22.46。许多人在以22.46或22.76下订单之前，会比较0.45%和。实时查看IBTI价格图表，了解每日变化。

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF的最高价格是22.47。在21.75 - 22.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF的绩效。

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF股票的最低价格是多少？ iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF（IBTI）的最低价格为21.75。将其与当前的22.46和21.75 - 22.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBTI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。