IBTI: iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
今日IBTI汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点22.45和高点22.47进行交易。
关注iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
IBTI股票今天的价格是多少？
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF股票今天的定价为22.46。它在22.45 - 22.47范围内交易，昨天的收盘价为22.44，交易量达到145。IBTI的实时价格图表显示了这些更新。
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF股票是否支付股息？
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF目前的价值为22.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.95%和USD。实时查看图表以跟踪IBTI走势。
如何购买IBTI股票？
您可以以22.46的当前价格购买iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF股票。订单通常设置在22.46或22.76附近，而145和0.00%显示市场活动。立即关注IBTI的实时图表更新。
如何投资IBTI股票？
投资iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF需要考虑年度范围21.75 - 22.47和当前价格22.46。许多人在以22.46或22.76下订单之前，会比较0.45%和。实时查看IBTI价格图表，了解每日变化。
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF的最高价格是22.47。在21.75 - 22.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF的绩效。
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF股票的最低价格是多少？
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF（IBTI）的最低价格为21.75。将其与当前的22.46和21.75 - 22.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBTI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
IBTI股票是什么时候拆分的？
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.44和1.95%中可见。
- 前一天收盘价
- 22.44
- 开盘价
- 22.46
- 卖价
- 22.46
- 买价
- 22.76
- 最低价
- 22.45
- 最高价
- 22.47
- 交易量
- 145
- 日变化
- 0.09%
- 月变化
- 0.45%
- 6个月变化
- 0.36%
- 年变化
- 1.95%