报价部分
货币 / IBTI
IBTI: iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF

22.46 USD 0.02 (0.09%)
版块: 金融 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar

今日IBTI汇率已更改0.09%。当日，交易品种以低点22.45和高点22.47进行交易。

关注iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

常见问题解答

IBTI股票今天的价格是多少？

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF股票今天的定价为22.46。它在22.45 - 22.47范围内交易，昨天的收盘价为22.44，交易量达到145。IBTI的实时价格图表显示了这些更新。

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF股票是否支付股息？

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF目前的价值为22.46。股息政策取决于公司，而投资者也会关注1.95%和USD。实时查看图表以跟踪IBTI走势。

如何购买IBTI股票？

您可以以22.46的当前价格购买iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF股票。订单通常设置在22.46或22.76附近，而145和0.00%显示市场活动。立即关注IBTI的实时图表更新。

如何投资IBTI股票？

投资iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF需要考虑年度范围21.75 - 22.47和当前价格22.46。许多人在以22.46或22.76下订单之前，会比较0.45%和。实时查看IBTI价格图表，了解每日变化。

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF的最高价格是22.47。在21.75 - 22.47内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF的绩效。

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF股票的最低价格是多少？

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF（IBTI）的最低价格为21.75。将其与当前的22.46和21.75 - 22.47进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看IBTI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

IBTI股票是什么时候拆分的？

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、22.44和1.95%中可见。

日范围
22.45 22.47
年范围
21.75 22.47
前一天收盘价
22.44
开盘价
22.46
卖价
22.46
买价
22.76
最低价
22.45
最高价
22.47
交易量
145
日变化
0.09%
月变化
0.45%
6个月变化
0.36%
年变化
1.95%
21 十月, 星期二
13:00
USD
美联储理事Waller讲话
实际值
预测值
前值