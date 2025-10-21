- Обзор рынка
IBTI: iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
Курс IBTI за сегодня изменился на 0.09%. При этом минимальная цена на торгах достигала 22.45, а максимальная — 22.47.
Следите за динамикой iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
Часто задаваемые вопросы
Какова цена акций IBTI сегодня?
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) сегодня оценивается на уровне 22.46. Инструмент торгуется в пределах 22.45 - 22.47, вчерашнее закрытие составило 22.44, а торговый объем достиг 145. Всю динамику можно отследить на ценовом графике IBTI в реальном времени.
Выплачиваются ли дивиденды по акциям iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF?
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF в настоящее время оценивается в 22.46. Дивидендная политика зависит от компании, при этом инвесторы также отслеживают 1.95% и USD. Отслеживайте движения IBTI на графике в реальном времени.
Как купить акции IBTI?
Вы можете купить акции iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) по текущей цене 22.46. Ордера обычно размещаются около 22.46 или 22.76, тогда как 145 и 0.00% показывают активность рынка. Отслеживайте изменения IBTI на графике в реальном времени.
Как инвестировать в акции IBTI?
Инвестирование в iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF предполагает учет годового диапазона 21.75 - 22.47 и текущей цены 22.46. Многие сравнивают 0.45% и 0.36% перед размещением ордеров на 22.46 или 22.76. Изучайте ежедневные изменения цены IBTI на графике в реальном времени.
Каковы самые высокие цены на акции iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF?
Самая высокая цена iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) за последний год составила 22.47. Акции заметно колебались в пределах 21.75 - 22.47, сравнение с 22.44 помогает выявить уровни сопротивления. Отслеживайте динамику iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF на графике в реальном времени.
Каковы самые низкие цены на акции iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF?
Самая низкая цена iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) за год составила 21.75. Сравнение с текущими 22.46 и 21.75 - 22.47 показывает потенциальные долгосрочные точки входа. Изучайте движения IBTI во всех подробностях на графике в реальном времени.
Когда произошло дробление акций IBTI?
В прошлом iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF проходил через дробление акций. Эти изменения видны в , 22.44 и 1.95% после корпоративных действий.
- Предыдущее закрытие
- 22.44
- Open
- 22.46
- Bid
- 22.46
- Ask
- 22.76
- Low
- 22.45
- High
- 22.47
- Объем
- 145
- Дневное изменение
- 0.09%
- Месячное изменение
- 0.45%
- 6-месячное изменение
- 0.36%
- Годовое изменение
- 1.95%