IBTI: iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
Der Wechselkurs von IBTI hat sich für heute um 0.13% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 22.45 bis zu einem Hoch von 22.47 gehandelt.
Verfolgen Sie die iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Häufige Fragen
Wie ist der Aktienkurs von IBTI heute?
Die Aktie von iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) notiert heute bei 22.47. Sie wird innerhalb einer Spanne von 22.45 - 22.47 gehandelt, der gestrige Schlusskurs lag bei 22.44 und das Handelsvolumen erreichte 146. Das Live-Chart von IBTI zeigt diese Aktualisierungen.
Zahlt die Aktie IBTI Dividenden?
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF wird derzeit mit 22.47 bewertet. Die Dividendenpolitik hängt vom jeweiligen Unternehmen ab, während Anleger auch 2.00% und USD im Auge behalten. Sehen Sie sich das Chart live an, um die Bewegungen von IBTI zu verfolgen.
Wie kaufe ich IBTI-Aktien?
Sie können Aktien von iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) zum aktuellen Kurs von 22.47 kaufen. Aufträge werden in der Regel nahe 22.47 oder 22.77 platziert, während 146 und 0.04% die Marktaktivität widerspiegeln. Verfolgen Sie heute die Aktualisierungen von IBTI auf dem Live-Chart.
Wie investiert man in IBTI-Aktien?
Bei einer Investition in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF müssen die jährliche Spanne 21.75 - 22.47 und der aktuelle Kurs 22.47 berücksichtigt werden. Viele vergleichen 0.49% und 0.40%, bevor sie Orders zu 22.47 oder 22.77 platzieren. Entdecken Sie den Live-Chart mit den täglichen Kursänderungen von IBTI.
Was sind die höchsten Kurse der Aktie von iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF?
Der höchste Kurs von iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) im vergangenen Jahr lag bei 22.47. Innerhalb von 21.75 - 22.47 schwankte die Aktie deutlich, und ein Vergleich mit 22.44 hilft dabei, Widerstandsniveaus zu erkennen. Verfolgen Sie die Entwicklung von iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF mithilfe des Live-Charts.
Was sind die niedrigsten Kurse der Aktie von iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF?
Der niedrigste Kurs von iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) im Laufe des Jahres betrug 21.75. Ein Vergleich mit dem aktuellen Kurs 22.47 und der Spanne 21.75 - 22.47 zeigt potenzielle, langfristige Einstiegspunkte auf. Beobachten Sie die Bewegungen von IBTI live auf dem Chart, um weitere Details zu erfahren.
Wann fand der Aktiensplit von IBTI statt?
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF hat in der Vergangenheit Aktiensplits durchgeführt. Diese Änderungen sind in , 22.44 und 2.00% nach den Kapitalmaßnahmen sichtbar.
- Vorheriger Schlusskurs
- 22.44
- Eröffnung
- 22.46
- Bid
- 22.47
- Ask
- 22.77
- Tief
- 22.45
- Hoch
- 22.47
- Volumen
- 146
- Tagesänderung
- 0.13%
- Monatsänderung
- 0.49%
- 6-Monatsänderung
- 0.40%
- Jahresänderung
- 2.00%
- Akt
-
- Erw
- -4.625 M
- Vorh
- 3.524 M
- Akt
-
- Erw
- -0.310 M
- Vorh
- -0.703 M
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- Akt
-
- Erw
- Vorh
- 4.613%
- Akt
-
- Erw
- Vorh