- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
IBTI: iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
Il tasso di cambio IBTI ha avuto una variazione del 0.09% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 22.45 e ad un massimo di 22.47.
Segui le dinamiche di iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Domande Frequenti
Qual è il prezzo delle azioni IBTI oggi?
Oggi le azioni iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF sono prezzate a 22.46. Viene scambiato all'interno di 22.45 - 22.47, la chiusura di ieri è stata 22.44 e il volume degli scambi ha raggiunto 99. Il grafico dei prezzi in tempo reale di IBTI mostra questi aggiornamenti.
Le azioni iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF pagano dividendi?
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF è attualmente valutato a 22.46. La politica dei dividendi dipende dall'azienda, mentre gli investitori osservano anche 1.95% e USD. Visualizza il grafico in tempo reale per monitorare i movimenti di IBTI.
Come acquistare azioni IBTI?
Puoi acquistare azioni iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF al prezzo attuale di 22.46. Gli ordini vengono solitamente effettuati in prossimità di 22.46 o 22.76, mentre 99 e 0.00% mostrano l'attività del mercato. Segui oggi stesso gli aggiornamenti di IBTI sul grafico in tempo reale.
Come investire in azioni IBTI?
Investire in iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF implica considerare l'intervallo annuale 21.75 - 22.47 e il prezzo attuale 22.46. Molti confrontano 0.45% e 0.36% prima di effettuare ordini su 22.46 o 22.76. Esplora in tempo reale il grafico dei prezzi di IBTI con le variazioni giornaliere.
Quali sono i prezzi più alti delle azioni iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF?
Il prezzo massimo di iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF nell'ultimo anno è stato 22.47. All'interno di 21.75 - 22.47, il titolo ha subito notevoli fluttuazioni e il confronto con 22.44 aiuta a individuare i livelli di resistenza. Traccia l'andamento di iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF utilizzando il grafico in tempo reale.
Quali sono i prezzi più bassi delle azioni iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF?
Il prezzo più basso di iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF (IBTI) nel corso dell'anno è stato 21.75. Confrontandolo con gli attuali 22.46 e 21.75 - 22.47 si evidenziano potenziali punti di ingresso a lungo termine. Guarda IBTI muoversi sul grafico in tempo reale per maggiori dettagli.
Quando è avvenuto il frazionamento azionario di IBTI?
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF ha attraversato storicamente divisioni azionarie. Questi cambiamenti, dopo le azioni aziendali sono visibili in , 22.44 e 1.95%.
- Chiusura Precedente
- 22.44
- Apertura
- 22.46
- Bid
- 22.46
- Ask
- 22.76
- Minimo
- 22.45
- Massimo
- 22.47
- Volume
- 99
- Variazione giornaliera
- 0.09%
- Variazione Mensile
- 0.45%
- Variazione Semestrale
- 0.36%
- Variazione Annuale
- 1.95%