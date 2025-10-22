- 概要
IBTI: iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTIの今日の為替レートは、0.13%変化しました。日中、通貨は1あたり22.45の安値と22.47の高値で取引されました。
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
よくあるご質問
IBTI株の現在の価格は？
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETFの株価は本日22.47です。22.45 - 22.47内で取引され、前日の終値は22.44、取引量は146に達しました。IBTIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETFの株は配当を出しますか？
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETFの現在の価格は22.47です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.00%やUSDにも注目します。IBTIの動きはライブチャートで確認できます。
IBTI株を買う方法は？
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETFの株は現在22.47で購入可能です。注文は通常22.47または22.77付近で行われ、146や0.04%が市場の動きを示します。IBTIの最新情報はライブチャートで確認できます。
IBTI株に投資する方法は？
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETFへの投資では、年間の値幅21.75 - 22.47と現在の22.47を考慮します。注文は多くの場合22.47や22.77で行われる前に、0.49%や0.40%と比較されます。IBTIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETFの株の最高値は？
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETFの過去1年の最高値は22.47でした。21.75 - 22.47内で株価は大きく変動し、22.44と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETFの株の最低値は？
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF(IBTI)の年間最安値は21.75でした。現在の22.47や21.75 - 22.47と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IBTIの動きはライブチャートで確認できます。
IBTIの株式分割はいつ行われましたか？
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.44、2.00%に企業行動後の影響として反映されます。
- 以前の終値
- 22.44
- 始値
- 22.46
- 買値
- 22.47
- 買値
- 22.77
- 安値
- 22.45
- 高値
- 22.47
- 出来高
- 146
- 1日の変化
- 0.13%
- 1ヶ月の変化
- 0.49%
- 6ヶ月の変化
- 0.40%
- 1年の変化
- 2.00%
- 実際
-
- 期待
- -4.625 M
- 前
- 3.524 M
- 実際
-
- 期待
- -0.310 M
- 前
- -0.703 M
- 実際
-
- 期待
- 前
- 実際
-
- 期待
- 前
- 4.613%
- 実際
-
- 期待
- 前