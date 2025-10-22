iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETFの現在の価格は22.47です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.00%やUSDにも注目します。IBTIの動きはライブチャートで確認できます。

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETFへの投資では、年間の値幅21.75 - 22.47と現在の22.47を考慮します。注文は多くの場合22.47や22.77で行われる前に、0.49%や0.40%と比較されます。IBTIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETFの過去1年の最高値は22.47でした。21.75 - 22.47内で株価は大きく変動し、22.44と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETFの株の最低値は？

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF(IBTI)の年間最安値は21.75でした。現在の22.47や21.75 - 22.47と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IBTIの動きはライブチャートで確認できます。