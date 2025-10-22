クォートセクション
通貨 / IBTI
IBTI: iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF

22.47 USD 0.03 (0.13%)
セクター: 金融 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

IBTIの今日の為替レートは、0.13%変化しました。日中、通貨は1あたり22.45の安値と22.47の高値で取引されました。

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETFダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

よくあるご質問

IBTI株の現在の価格は？

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETFの株価は本日22.47です。22.45 - 22.47内で取引され、前日の終値は22.44、取引量は146に達しました。IBTIのライブ価格チャートで最新情報を確認できます。

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETFの株は配当を出しますか？

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETFの現在の価格は22.47です。配当方針は会社によりますが、投資家は2.00%やUSDにも注目します。IBTIの動きはライブチャートで確認できます。

IBTI株を買う方法は？

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETFの株は現在22.47で購入可能です。注文は通常22.47または22.77付近で行われ、146や0.04%が市場の動きを示します。IBTIの最新情報はライブチャートで確認できます。

IBTI株に投資する方法は？

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETFへの投資では、年間の値幅21.75 - 22.47と現在の22.47を考慮します。注文は多くの場合22.47や22.77で行われる前に、0.49%や0.40%と比較されます。IBTIの価格と日次変動はライブチャートで確認できます。

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETFの株の最高値は？

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETFの過去1年の最高値は22.47でした。21.75 - 22.47内で株価は大きく変動し、22.44と比較することでレジスタンスレベルを確認できます。iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETFのパフォーマンスはライブチャートで確認できます。

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETFの株の最低値は？

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF(IBTI)の年間最安値は21.75でした。現在の22.47や21.75 - 22.47と比較することで、長期的なエントリーポイントを把握できます。IBTIの動きはライブチャートで確認できます。

IBTIの株式分割はいつ行われましたか？

iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETFは過去に株式分割を行っています。これらの変化は、、22.44、2.00%に企業行動後の影響として反映されます。

1日のレンジ
22.45 22.47
1年のレンジ
21.75 22.47
以前の終値
22.44
始値
22.46
買値
22.47
買値
22.77
安値
22.45
高値
22.47
出来高
146
1日の変化
0.13%
1ヶ月の変化
0.49%
6ヶ月の変化
0.40%
1年の変化
2.00%
