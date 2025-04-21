货币 / GURE
GURE: Gulf Resources Inc
0.72 USD 0.02 (2.86%)
版块: 基础材料 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日GURE汇率已更改2.86%。当日，交易品种以低点0.71和高点0.72进行交易。
关注Gulf Resources Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
GURE新闻
日范围
0.71 0.72
年范围
0.51 1.47
- 前一天收盘价
- 0.70
- 开盘价
- 0.71
- 卖价
- 0.72
- 买价
- 1.02
- 最低价
- 0.71
- 最高价
- 0.72
- 交易量
- 13
- 日变化
- 2.86%
- 月变化
- -1.37%
- 6个月变化
- 1.41%
- 年变化
- -24.21%
