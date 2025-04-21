Valute / GURE
- Panoramica
- Azioni
- Valute
- Criptovalute
- Metalli
- Indici
- Commodities
GURE: Gulf Resources Inc
0.69 USD 0.01 (1.47%)
Settore: Materiali di Base Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio GURE ha avuto una variazione del 1.47% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 0.68 e ad un massimo di 0.70.
Segui le dinamiche di Gulf Resources Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
GURE News
- Gulf Resources Sales Jump 250 Percent
- Why Beyond Air Shares Are Trading Lower By Over 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP), Biomea Fusion (NASDAQ:BMEA)
- Why Calix Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Calix (NYSE:CALX), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- Why Netflix Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Assets Trust (NYSE:AAT), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
Intervallo Giornaliero
0.68 0.70
Intervallo Annuale
0.51 1.47
- Chiusura Precedente
- 0.68
- Apertura
- 0.69
- Bid
- 0.69
- Ask
- 0.99
- Minimo
- 0.68
- Massimo
- 0.70
- Volume
- 30
- Variazione giornaliera
- 1.47%
- Variazione Mensile
- -5.48%
- Variazione Semestrale
- -2.82%
- Variazione Annuale
- -27.37%
21 settembre, domenica