GURE: Gulf Resources Inc
0.68 USD 0.04 (5.56%)
Setor: Materiais-primas Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do GURE para hoje mudou para -5.56%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 0.67 e o mais alto foi 0.72.
Veja a dinâmica do par de moedas Gulf Resources Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
GURE Notícias
Faixa diária
0.67 0.72
Faixa anual
0.51 1.47
- Fechamento anterior
- 0.72
- Open
- 0.69
- Bid
- 0.68
- Ask
- 0.98
- Low
- 0.67
- High
- 0.72
- Volume
- 24
- Mudança diária
- -5.56%
- Mudança mensal
- -6.85%
- Mudança de 6 meses
- -4.23%
- Mudança anual
- -28.42%
18 setembro, quinta-feira
12:30
USD
- Atu.
- 23.2
- Projeç.
- 3.7
- Prév.
- -0.3
12:30
USD
- Atu.
- 5.6
- Projeç.
- 7.6
- Prév.
- 5.9
12:30
USD
- Atu.
- 231 mil
- Projeç.
- 282 mil
- Prév.
- 264 mil
12:30
USD
- Atu.
- 1.920 milh
- Projeç.
- 1.935 milh
- Prév.
- 1.927 milh
14:00
USD
- Atu.
- -0.5%
- Projeç.
- -0.2%
- Prév.
- -0.1%
17:00
USD
- Atu.
- 1.734%
- Projeç.
- Prév.
- 1.985%
20:00
USD
- Atu.
- $49.2 bilh
- Projeç.
- $123.1 bilh
- Prév.
- $151.0 bilh