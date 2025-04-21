Währungen / GURE
GURE: Gulf Resources Inc
0.68 USD 0.00 (0.00%)
Sektor: Grundstoffe Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von GURE hat sich für heute um 0.00% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 0.68 bis zu einem Hoch von 0.70 gehandelt.
Verfolgen Sie die Gulf Resources Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
GURE News
Tagesspanne
0.68 0.70
Jahresspanne
0.51 1.47
- Vorheriger Schlusskurs
- 0.68
- Eröffnung
- 0.69
- Bid
- 0.68
- Ask
- 0.98
- Tief
- 0.68
- Hoch
- 0.70
- Volumen
- 21
- Tagesänderung
- 0.00%
- Monatsänderung
- -6.85%
- 6-Monatsänderung
- -4.23%
- Jahresänderung
- -28.42%
