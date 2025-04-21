クォートセクション
通貨 / GURE
GURE: Gulf Resources Inc

0.68 USD 0.04 (5.56%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar

GUREの今日の為替レートは、-5.56%変化しました。日中、通貨は1あたり0.67の安値と0.72の高値で取引されました。

Gulf Resources Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。

1日のレンジ
0.67 0.72
1年のレンジ
0.51 1.47
以前の終値
0.72
始値
0.69
買値
0.68
買値
0.98
安値
0.67
高値
0.72
出来高
24
1日の変化
-5.56%
1ヶ月の変化
-6.85%
6ヶ月の変化
-4.23%
1年の変化
-28.42%
19 9月, 金曜日
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置（リグ）稼働数
実際
期待
416
17:00
USD
ベーカー・ヒューズ社発表の米石油採掘装置(リグ)稼働数
実際
期待
539
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
261.7 K
19:30
USD
CFTC原油投機筋ポジション
実際
期待
81.8 K
19:30
USD
CFTC金投機筋ポジション
実際
期待
-173.7 K
19:30
USD
CFTC Nasdaq 100投機筋ポジション
実際
期待
25.5 K