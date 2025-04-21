通貨 / GURE
GURE: Gulf Resources Inc
0.68 USD 0.04 (5.56%)
セクター: 基本資料 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
GUREの今日の為替レートは、-5.56%変化しました。日中、通貨は1あたり0.67の安値と0.72の高値で取引されました。
Gulf Resources Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
GURE News
- Gulf Resources Sales Jump 250 Percent
- Why Beyond Air Shares Are Trading Lower By Over 23%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Acurx Pharmaceuticals (NASDAQ:ACXP), Biomea Fusion (NASDAQ:BMEA)
- Why Calix Shares Are Trading Higher By 13%; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - Calix (NYSE:CALX), Adaptive Biotechnologies (NASDAQ:ADPT)
- Why Netflix Shares Are Trading Higher; Here Are 20 Stocks Moving Premarket - American Assets Trust (NYSE:AAT), Thunder Power Holdings (NASDAQ:AIEV)
1日のレンジ
0.67 0.72
1年のレンジ
0.51 1.47
- 以前の終値
- 0.72
- 始値
- 0.69
- 買値
- 0.68
- 買値
- 0.98
- 安値
- 0.67
- 高値
- 0.72
- 出来高
- 24
- 1日の変化
- -5.56%
- 1ヶ月の変化
- -6.85%
- 6ヶ月の変化
- -4.23%
- 1年の変化
- -28.42%
