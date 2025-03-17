货币 / CREX
CREX: Creative Realities Inc
2.31 USD 0.01 (0.43%)
版块: 技术 基础: US Dollar 盈利货币: US Dollar
今日CREX汇率已更改-0.43%。当日，交易品种以低点2.25和高点2.37进行交易。
关注Creative Realities Inc动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
CREX新闻
- Creative Realities, Inc. (CREX) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- CREX Set to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Fastly (FSLY) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Creative Realities amends credit agreement with First Merchants Bank
- Creative Realities grants restricted stock units to CEO and interim CFO
- creative realities announces stock option vesting and issuance
- Creative Realities, Inc. (CREX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
日范围
2.25 2.37
年范围
1.28 4.75
- 前一天收盘价
- 2.32
- 开盘价
- 2.35
- 卖价
- 2.31
- 买价
- 2.61
- 最低价
- 2.25
- 最高价
- 2.37
- 交易量
- 32
- 日变化
- -0.43%
- 月变化
- 1.32%
- 6个月变化
- 17.26%
- 年变化
- -48.32%
