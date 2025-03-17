Divisas / CREX
- Panorámica
- Acciones
- Divisas
- Criptomonedas
- Metales
- Índices
- Mercancías
CREX: Creative Realities Inc
2.31 USD 0.01 (0.43%)
Sector: Tecnología Básica: US Dollar Divisa de beneficio: US Dollar
El tipo de cambio de CREX de hoy ha cambiado un -0.43%. En este caso, el precio mínimo en el mercado ha alcanzado 2.25, mientras que el máximo ha alcanzado 2.37.
Siga la dinámica de la pareja de divisas Creative Realities Inc. El gráfico histórico le mostrará cómo ha cambiado el precio de %AssetName% en el pasado. Alternando entre diferentes marcos temporales, podrá monitorear las tendencias y la dinámica del tipo de cambio por minutos, horas, días, semanas y meses. Use esta información para predecir los cambios en el mercado y tomar decisiones comerciales fundamentadas.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
CREX News
- Alpha Modus demanda a empresa tecnológica india por infracción de patentes
- Creative Realities, Inc. (CREX) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- CREX Set to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Fastly (FSLY) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Creative Realities amends credit agreement with First Merchants Bank
- Creative Realities grants restricted stock units to CEO and interim CFO
- creative realities announces stock option vesting and issuance
- Creative Realities, Inc. (CREX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Rango diario
2.25 2.37
Rango anual
1.28 4.75
- Cierres anteriores
- 2.32
- Open
- 2.35
- Bid
- 2.31
- Ask
- 2.61
- Low
- 2.25
- High
- 2.37
- Volumen
- 32
- Cambio diario
- -0.43%
- Cambio mensual
- 1.32%
- Cambio a 6 meses
- 17.26%
- Cambio anual
- -48.32%
18 septiembre, jueves
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 3.7
- Prev.
- -0.3
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 7.6
- Prev.
- 5.9
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 282 K
- Prev.
- 263 K
12:30
USD
- Act.
-
- Pronós.
- 1.935 M
- Prev.
- 1.939 M
14:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- -0.2%
- Prev.
- -0.1%
17:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- Prev.
- 1.985%
20:00
USD
- Act.
-
- Pronós.
- $123.1 B
- Prev.
- $150.8 B