Dövizler / CREX
CREX: Creative Realities Inc
2.34 USD 0.02 (0.86%)
Sektör: Teknoloji Baz: US Dollar Kâr para birimi: US Dollar
CREX fiyatı bugün 0.86% değişti. Gün boyunca enstrüman, Düşük fiyatı olarak 2.27 ve Yüksek fiyatı olarak 2.36 aralığında işlem gördü.
Creative Realities Inc hareketlerini izleyin. Gerçek zamanlı fiyatlar, piyasa değişikliklerine hızlı bir şekilde tepki vermenize yardımcı olacaktır. Farklı zaman dilimleri arasında geçiş yaparak döviz kurunun trendlerini ve hareketlerini dakika, saat, gün, hafta ve ay bazında takip edebilirsiniz. Piyasa değişikliklerini tahmin etmek ve bilinçli alım-satım kararları vermek için bu bilgileri kullanın.
CREX haberleri
- Creative Realities, Inc. (CREX) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- CREX Set to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Fastly (FSLY) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Creative Realities amends credit agreement with First Merchants Bank
- Creative Realities grants restricted stock units to CEO and interim CFO
- creative realities announces stock option vesting and issuance
- Creative Realities, Inc. (CREX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Günlük aralık
2.27 2.36
Yıllık aralık
1.28 4.75
- Önceki kapanış
- 2.32
- Açılış
- 2.32
- Satış
- 2.34
- Alış
- 2.64
- Düşük
- 2.27
- Yüksek
- 2.36
- Hacim
- 107
- Günlük değişim
- 0.86%
- Aylık değişim
- 2.63%
- 6 aylık değişim
- 18.78%
- Yıllık değişim
- -47.65%
21 Eylül, Pazar