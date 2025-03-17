Moedas / CREX
CREX: Creative Realities Inc
2.32 USD 0.01 (0.43%)
Setor: Tecnologia Base: US Dollar Moeda de lucro: US Dollar
A taxa do CREX para hoje mudou para 0.43%. Paralelamente, o preço mais baixo no mercado atingiu 2.24 e o mais alto foi 2.34.
Veja a dinâmica do par de moedas Creative Realities Inc. As cotações em tempo real ajudam a reagir rapidamente aos movimentos do mercado. Ao alternar entre os diferentes períodos de tempo, você pode monitorar tendências e movimentos de preços por minuto, hora, dia, semana ou mês. Use estas informações para prever os movimentos do mercado e tomar decisões de negociação informadas.
Faixa diária
2.24 2.34
Faixa anual
1.28 4.75
- Fechamento anterior
- 2.31
- Open
- 2.33
- Bid
- 2.32
- Ask
- 2.62
- Low
- 2.24
- High
- 2.34
- Volume
- 66
- Mudança diária
- 0.43%
- Mudança mensal
- 1.75%
- Mudança de 6 meses
- 17.77%
- Mudança anual
- -48.10%
