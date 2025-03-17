Währungen / CREX
CREX: Creative Realities Inc
2.33 USD 0.01 (0.43%)
Sektor: Technologie Basis: US Dollar Gewinnwährung: US Dollar
Der Wechselkurs von CREX hat sich für heute um 0.43% verändert. Im Laufe des Tages wurde das Instrument von einem Tief von 2.27 bis zu einem Hoch von 2.36 gehandelt.
Verfolgen Sie die Creative Realities Inc-Dynamik. Mit Echtzeit-Kursen können Sie schnell auf Marktveränderungen reagieren. Indem Sie zwischen verschiedenen Zeitrahmen wechseln, können Sie Kurstrends und -dynamik nach Minuten, Stunden, Tagen, Wochen und Monaten verfolgen. Nutzen Sie diese Informationen, um Marktveränderungen vorherzusagen und fundierte Handelsentscheidungen zu treffen.
Tagesspanne
2.27 2.36
Jahresspanne
1.28 4.75
- Vorheriger Schlusskurs
- 2.32
- Eröffnung
- 2.32
- Bid
- 2.33
- Ask
- 2.63
- Tief
- 2.27
- Hoch
- 2.36
- Volumen
- 27
- Tagesänderung
- 0.43%
- Monatsänderung
- 2.19%
- 6-Monatsänderung
- 18.27%
- Jahresänderung
- -47.87%
