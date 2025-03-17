Valute / CREX
CREX: Creative Realities Inc
2.34 USD 0.02 (0.86%)
Settore: Tecnologia Base: US Dollar Valuta di profitto: US Dollar
Il tasso di cambio CREX ha avuto una variazione del 0.86% per oggi. Durante la giornata, lo strumento è stato scambiato ad un minimo di 2.27 e ad un massimo di 2.36.
Segui le dinamiche di Creative Realities Inc. Le quotazioni in tempo reale aiutano a reagire velocemente alle variazioni di mercato. Scorrendo tra i diversi timeframe, è possibile monitorare le tendenze e le dinamiche dei tassi di cambio di minuti, ore, giorni, settimane e mesi. Utilizza queste informazioni per prevedere i cambiamenti del mercato e prendere decisioni di trading consapevoli.
Intervallo Giornaliero
2.27 2.36
Intervallo Annuale
1.28 4.75
- Chiusura Precedente
- 2.32
- Apertura
- 2.32
- Bid
- 2.34
- Ask
- 2.64
- Minimo
- 2.27
- Massimo
- 2.36
- Volume
- 107
- Variazione giornaliera
- 0.86%
- Variazione Mensile
- 2.63%
- Variazione Semestrale
- 18.78%
- Variazione Annuale
- -47.65%
21 settembre, domenica