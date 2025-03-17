Валюты / CREX
CREX: Creative Realities Inc
2.32 USD 0.01 (0.43%)
Сектор: Технологии Базовая: US Dollar Валюта прибыли: US Dollar
Курс CREX за сегодня изменился на 0.43%. При этом минимальная цена на торгах достигала 2.22, а максимальная — 2.36.
Следите за динамикой Creative Realities Inc. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Новости CREX
- Creative Realities, Inc. (CREX) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- CREX Set to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Fastly (FSLY) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Creative Realities amends credit agreement with First Merchants Bank
- Creative Realities grants restricted stock units to CEO and interim CFO
- creative realities announces stock option vesting and issuance
- Creative Realities, Inc. (CREX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
Дневной диапазон
2.22 2.36
Годовой диапазон
1.28 4.75
- Предыдущее закрытие
- 2.31
- Open
- 2.34
- Bid
- 2.32
- Ask
- 2.62
- Low
- 2.22
- High
- 2.36
- Объем
- 35
- Дневное изменение
- 0.43%
- Месячное изменение
- 1.75%
- 6-месячное изменение
- 17.77%
- Годовое изменение
- -48.10%
17 сентября, среда
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.322 млн
- Пред.
- 1.428 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 1.394 млн
- Пред.
- 1.354 млн
12:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -6.4%
- Пред.
- 5.2%
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- -1.708 млн
- Пред.
- 3.939 млн
14:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- 0.154 млн
- Пред.
- -0.365 млн
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
18:00
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.50%
18:30
USD
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.