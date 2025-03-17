通貨 / CREX
CREX: Creative Realities Inc
2.32 USD 0.01 (0.43%)
セクター: 技術 ベース: US Dollar 利益通貨: US Dollar
CREXの今日の為替レートは、0.43%変化しました。日中、通貨は1あたり2.24の安値と2.34の高値で取引されました。
Creative Realities Incダイナミクスに従います。リアルタイムの相場は、市場の変化に迅速に対応するのに役立ちます。 異なる時間枠に切り替えることで、為替レートの傾向とダイナミクスを分、時間、日、週、月単位で監視できます。この情報を使用して、市場の変化を予測し、十分な情報に基づいて取引を決定してください。
CREX News
- Creative Realities, Inc. (CREX) Beats Q2 Earnings and Revenue Estimates
- CREX Set to Report Q2 Earnings: What's in Store for the Stock?
- Fastly (FSLY) Reports Q2 Loss, Beats Revenue Estimates
- Creative Realities amends credit agreement with First Merchants Bank
- Creative Realities grants restricted stock units to CEO and interim CFO
- creative realities announces stock option vesting and issuance
- Creative Realities, Inc. (CREX) Q4 2024 Earnings Call Transcript
1日のレンジ
2.24 2.34
1年のレンジ
1.28 4.75
- 以前の終値
- 2.31
- 始値
- 2.33
- 買値
- 2.32
- 買値
- 2.62
- 安値
- 2.24
- 高値
- 2.34
- 出来高
- 66
- 1日の変化
- 0.43%
- 1ヶ月の変化
- 1.75%
- 6ヶ月の変化
- 17.77%
- 1年の変化
- -48.10%
