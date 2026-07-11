VWAP Volume Price Customized cycle

  • 指标
  • Xin You Lin
    Xin You Lin

    Xin You Lin

    • 金融从业者、经济师、EA开发工程师 在  粤港澳大湾区
    • 中国
    • 1419
    大家好！我是一名金融从业者、经济师、EA开发工程师，外文名：Golden Wings
  • 版本: 6.17
  • 激活: 5

VWAP Volume Price Customized cycle FX-AIEA  – 机构级动态价值区，让“聪明钱”为您引路

告别普通VWAP，体验多周期锚定的精准博弈。

大多数交易者将VWAP视为一根简单的日内均线，而VWAP FX-AIEA将这一传统工具提升至全新高度。它不再是一条加权均价线，而是一套动态、多维、深度自定义的智能支撑阻力系统。凭借独特的多周期锚定技术三重标准差通道，您无需再猜测市场的“公允价值”在何处——它直接呈现在图表上，清晰、直观、一目了然。

🔥 核心杀手锏 – 为什么说它是您从未见过的VWAP？

 智能多时间框架锚定
指标会根据当前图表周期自动附加更高维度的VWAP。例如：

  • H4及以上 → 月线VWAP

  • H1 → 周线VWAP

  • M30及以下 → 日线VWAP
    您也可手动指定任意周期（MN1 / W1 / D1 / H4 等），让波段交易者、趋势交易者、日内交易者能在同一张图表上看到真正影响价格的核心价值区，而不被日内噪音误导。

 自定义基础周期（固定周期模式）
开放自定义周期开关，您可在参数面板中自由选择周期，随心切换。

 会话锚定（日内多重置点）
不再局限于每日一次重置。您可输入任意多个时间点（例如  00:00,08:00,16:00 ），VWAP 将在每天这些时刻重置，精准对应亚洲、伦敦、纽约等交易时段，让您的锚定策略与国际市场无缝对接。

 三重标准差通道（±1σ / ±2σ / ±3σ）
基于实际成交量加权平均计算的标准差，形成六条对称通道线。当价格触及 ±2σ 时表明极端偏离，±3σ 往往对应暴力反转的触发点。无需再画趋势线、斐波那契——VWAP 通道本身就是最客观的动态支撑阻力

 自定义偏差倍数
您可独立调整每一层标准差的倍数（默认 1、2、3），适应不同品种波动性，精细化风险管理。

 显示周期数量控制
自由设定 VWAP 显示的历史周期数（例如仅显示最近10个交易日/会话），避免冗余历史干扰，聚焦近期有效价值区。

 周期自动断开
每个周期（或会话）结束时线条自动断开，不产生跨周期连线，还原真实分段计算，清晰识别每一段独立的价值区间。

 可自定义每日起始时间
这是市面上绝大多数 VWAP 指标的致命缺陷——它们默认以每日开盘为起点。但 VWAP FX-AIEA 允许您设定任意“开盘时间”（如 09:30、00:00、17:00），完美适配美股、期货、加密货币或您的券商后台时区。日线 VWAP 终于真正为您所用。

 纯粹的成交量加权均价（典型价格 × 成交量）
每条 VWAP 线均融合价格贡献度与实际成交量，反映资金真正流向，而非单纯价格位置。跟随资金流交易，才是趋势跟踪的真谛。

 极致美学，开箱即用
所有颜色、线宽、线型均可自由调整，暗色/亮色主题完美兼容。标准差通道线以半透明虚线呈现，不遮挡 K 线，让您专注于决策而非调参。

📈 实战应用 – 一套指标，多种交易策略

  • 趋势跟踪：价格稳站 VWAP 上方且通道发散，只做多；反之只做空。

  • 均值回归：触及 ±2σ 或 ±3σ 通道时，结合反转 K 线形态入场，胜率显著提升。

  • 动态止盈止损：以 VWAP 作为移动止损线，通道边缘作为止盈目标，让利润奔跑。

  • 多周期验证：在 15 分钟图上观察日线 VWAP，实现“大周期定方向，小周期找进场”的顶级交易模式。

🎯 适用人群

无论您交易外汇、黄金、原油、指数、加密货币还是股票，只要您追求高概率进场清晰出场逻辑，本指标都将成为您图表上不可或缺的核心工具。尤其适合波段交易者日内短线专家

🚀 立即获取，看清市场的真实骨架

VWAP FX-AIEA 不计算未来函数不重绘不漂移。所有计算基于当前可见成交量，为您提供最纯净的交易环境。一次小成本投入，永久提升您对市场“价值区”的感知力——这远比订阅任何交易信号更有价值。

现在就将其添加到您的 MT4 图表中，让“聪明钱”的足迹无所遁形。


推荐产品
Binary Option Signal
Yaroslav Varankin
指标
Indicator for binary options arrow is easy to use and does not require configuration works on all currency pairs, cryptocurrencies buy signal blue up arrow sell signal red down arrow tips do not trade during news and 15-30 minutes before their release, as the market is too volatile and there is a lot of noise it is worth entering trades one or two candles from the current period (recommended for 1 candle) timeframe up to m 15 recommended money management fixed lot or fixed percentage of the depo
Binary Smart System
Ramzi Abuwarda
指标
介绍二元智能系统：您的终极交易伴侣 二元智能系统不仅仅是一个指标，它是一个精心设计的复杂交易工具，为交易者提供精确的交易信号和市场洞察。该系统建立在先进的算法和广泛的技术指标基础上，是您解锁交易成功的关键。 指标组件： 移动平均百分比（MAP）：   该组件计算多个移动平均线的加权平均值，为趋势识别提供强大的基础。MAP会根据市场条件动态调整，提供有关当前趋势方向的见解。 商品通道指标（CCI）：   CCI通过分析价格偏离平均值来衡量超买和超卖情况。二元智能系统的CCI集成确保了从整体上识别潜在的反转点。 移动平均线收敛/发散（MACD）：   系统中的MACD组件超越了简单的价格交叉。它评估MACD线和信号线的收敛和发散，揭示隐藏的交易机会并确认趋势强度。 平均方向指数（ADX）：   使用ADX，二元智能系统量化趋势动量。它可以准确地识别强劲的趋势并帮助您避免弱势、不确定的市场阶段，从而增强您的交易决策。 多空力量：   通过这些指标，可以利用多空情绪的综合力量。这对市场情绪的全面了解有助于进行明智的交易入场。 随机指标：   二元智能系统中的随机指标有助于识别超买和超卖情况，并
TPO Profile MT4
Kyra Nickaline Watson-gordon
5 (1)
指标
Definition : TPO is a Time Price Opportunity. Instead of using bars or candles with an Open, High, Low, and Close price, each "bar" in a Market Profile is represented by horizontal bars against the price It is called Market Profile terminology. In other words time-price-opportunity (TPO) profiles are histograms of how much time was spent at each price within the span of the profile. By using a TPO chart, you are able to analyze the amount of trading activity, based on time, for each price level
Binary Smart Eye
Ramzi Abuwarda
指标
Binary Smart Eye 是一款专业的 MT4 交易指标，专为二元期权和外汇市场设计，可在 M1 至 W1 的所有时间周期上稳定运行。该指标基于专有的智能交易逻辑，将动态趋势水平、自适应智能移动平均线以及优化的交易时间段相结合，用于精准识别高概率的市场机会。 与使用固定参数的传统指标不同，Binary Smart Eye 能够实时适应市场变化，过滤噪音，只关注有意义的价格波动。其核心系统包括： • 用于判断市场方向和潜在反转区域的动态趋势水平 • 根据市场波动性自动调整的智能移动平均线 • 仅在市场活跃时段生成信号的优化交易周期 当所有条件同时满足时，指标将在图表上显示清晰、无重绘的买卖信号，并提供即时提醒。该指标适用于二元期权的精确进场，以及外汇市场的剥头皮、日内和波段交易。可结合不同的资金管理方式使用，包括马丁格尔策略，但需谨慎并严格控制风险。该指标不保证盈利，建议在真实账户使用前进行充分的回测和模拟交易。所有交易均存在风险。
AI Scalper
AHMED ZABIR SAZOL
专家
This EA works based on HFT (high-frequency trading) algorithm and mini bar height. it open trades when bar height meets some indicators mathematical confirmation and utilizes a strategy rooted in precise mathematical calculations, It is a fully automated pullback trading system, which is especially effective in trading on popular pullback currency pairs: AUDCAD, AUDNZD, NZDCAD. The system uses the main patterns of the Forex market in trading – the return of the price after a sharp movement in an
Al in one level
Kundan Kumar Srivastava
5 (1)
指标
This indicator is collection of important dynamic support and resistance giving a trader crystal clear idea , where to sell and where to buy. it completely complements trend lines, support, resistance, and sideways market and allow a trader to make sustainable profits. The thickness of lines suggests its strengths, the thicker the dynamic line, the stronger is rejection or pullback allowing a trader to make multi-fold profit, as they can clearly see them. Introducing Your Ultimate Trading Edge:
Forex Trend Detection
Bilal Haider
指标
Revolutionize Your Trading with This Powerful Indicator-Based System Are you struggling to find accurate entry and exit points in trading? Do you want a proven, indicator-driven system that helps you maximize profits and minimize risks ? Introducing our Advanced Trading System —a powerful, easy-to-use technical analysis tool designed for forex, stocks, and crypto traders . Key Features & Benefits: Precision Buy & Sell Signals – Our system generates crystal-clear buy (green) and sell (red
Impulse fractals indicator MT4
Ekaterina Saltykova
指标
Impulse fractals indicator - is counter-trend oriented complex market fractal pattern.  Market creates bull/bear impulse, trend starts, fractals on impulsed wave are an agressive pullback signals. Buy arrow is plotted when market is bearish and it's impulse showed up-side fractal, and sell arrow is plotted when market is bullish and it's impulse showed dn-side fractal. Main indicator's adjustable inputs : impulsePeriod - main period of impulse histogram  filterPeriod  - smoothes impulse accordi
Max Volume
Maksim Slovakov
指标
Подкрашивает аномально большие тиковые объёмы в красный цвет. Имеет следующие настройки: "Процент" по умолчанию "70"  (Процент на который аномальный объём должен быть больше предыдущего) "Уровень" по умолчанию "500" (Количество тиков, больше которого будем брать во внимание аномальный объём) Внимание! Данный индикатор был разработан для мелких таймфреймов M1,M5,M15. Идея в том, что на таких Таймфреймах увеличение количества тиков говорит об увеличении количество сделок, увеличения интереса к цен
Intraday Secret Levels Pro
Vincent Dhabarry
指标
Intraday Secret Levels Pro Intraday Secret Levels Pro 是一款专业级指标，旨在识别 关键的日内支撑与阻力水平 ，这些位置是价格在交易日中自然产生反应的区域。 该工具并不生成交易信号，而是提供一个 清晰且结构化的价格框架 ，帮助交易者基于价格行为、市场反应以及市场结构做出更有依据的决策。 该指标专为重视 清晰度、精确性和稳定性 的交易者而设计，不存在重绘，也不包含不必要的复杂性。 该指标的作用是什么？ Intraday Secret Levels Pro 会自动绘制一组 水平价格水平 ，其作用包括： 日内支撑区域 日内阻力区域 平衡与价格反应水平 这些水平有助于交易者识别： 价格可能暂停运行的区域 价格拒绝或盘整的区域 用于入场、出场以及风险管理的关键价格水平 所有水平线均为 完全水平、稳定且不重绘 。 交易者如何使用 Intraday Secret Levels Pro 该指标通常用于： 日内交易 剥头皮交易（Scalping） 区间交易 均值回归策略 分批止盈与止损位置设定 交易者通常将这些水平与以下分析方法结合使用： 价格行为（P
Adjustable Consecutive Fractals MT4
Wayne Theo Botha
指标
Adjustable Consecutive Fractals  looks for 2 or more fractals in one direction and sends out a on screen alert, sound alert and push notification, for strong reversal points . Adjustable Consecutive Fractals, shows the fractals on chart along with a color changing text for buy and sell signals when one or more fractals appear on one side of price. Adjustable Consecutive Fractals is based Bill Williams Fractals . The standard Bill Williams fractals are set at a non adjustable 5 bars, BUT withe th
Limitless MT4
Dmitriy Kashevich
指标
Limitless MT4 is a universal indicator suitable for every beginner and experienced trader. works on all currency pairs, cryptocurrencies, raw stocks Limitless MT4 - already configured and does not require additional configuration And now the main thing Why Limitless MT4? 1 complete lack of redrawing 2 two years of testing by the best specialists in trading 3 the accuracy of correct signals exceeds 80% 4 performed well in trading during news releases Trading rules 1 buy signal - the ap
A Boss Stats
Anthonius Soruh
指标
Hi Trader, We are strategy development for Binary and Forex tools, our product have success for binary trading 1 min - 2 min experation. At the moment I build indicator for trading all day, not like Bonosu series with specific time. We launch A-Boss Stats Indicator for trading 1 minute to 5 minutes experation is mean can trade from 1 minutes - 5 minutes. Specification of A Boss Stats trading binary option: Work with all MT4 broker. Chart Time Frame M1 only, can use M5 Experation time for contact
Quantum Smart Signals
Shaaban Riad
指标
Quantum Falcon Signal Free is a smart visual trading indicator for MetaTrader 4 designed for Forex and Gold traders. The indicator combines: • Trend analysis • RSI momentum confirmation • MACD momentum filtering • ATR volatility filtering • Higher timeframe confirmation • Smart exit signal detection Main Features: • Smart Buy and Sell signals • Exit Buy / Exit Sell alerts • Real-time dashboard on chart • Professional candle arrows • Multi-timeframe trend confirmation • ATR market volatility filt
FREE
Binary Option Fire
Yaroslav Varankin
指标
This indicator is designed for scalping in the Forex market and trading binary options. A signal appears at the opening of a new candle. Usage Recommendations: For Binary Options: It is recommended to open trades when a signal appears on the first candle. A buy signal appears when the blue X replaces the red one, while a sell signal occurs when the red X replaces the blue one, as shown in the screenshots. For the Forex Market: Enter a trade when a signal appears as described above. It is advisa
FREE
Weddell Pro
Dmitriy Kashevich
指标
Weddell Pro is a good trading tool that is suitable for both a beginner and an experienced trader. It can be used both separately and combined with other strategies and indicators Configured for currency pairs was tested several times on cryptocurrency but did not show a high result Currency pairs USD/EUR AUD/CAD GBP/USD Showed itself very well here The percentage of correct transactions is above 68%, which does not make it perfect and bad Doesn't draw or disappear The red arrow shows a t
Strategy for Binary Options Galaxy
Ivan Frolov
指标
This is a ready-made strategy for binary options! Support/resistance levels are used to form a signal, while a number of built-in indicators are applied to sort out incoming signals. An arrow appears during a signal formation. If the signal is active, then the arrow remains after the close of the bar; if the signal is not strong enough, the arrow disappears. With a small number of signals and a small trading time, you will not need to sit all day at the computer, especially since you can enable
Arrow Signal System
Alex Amuyunzu Raymond
指标
MV Arrow Signal System  Indicator Overview The MV Arrow Signal System is a comprehensive multi-indicator trading system for MetaTrader 4 that identifies potential buy and sell signals based on swing point detection combined with multiple technical confirmation filters. Core Concept The system scans price charts to identify swing highs and swing lows, then applies a scoring system based on multiple technical indicators to validate these potential reversal points. Only high-probability signals tha
Trump Day
Dmitriy Kashevich
3 (2)
指标
Trump Day Indicator for Effective Profitable Binary Options Trading complete lack of redrawing The arrow indicates the direction of the next candle and the possible trend direction. Percentage of correct indicator predictions from 80%. its benefits: signal accuracy. complete lack of redrawing. You can choose absolutely any tool. indicator will provide accurate signals. It is recommended to open trades for 2 - 3 candles. Pros indicator: 1. forward signals. 2. high accuracy of the reports.
ADX Shark Scalper
Maxwell Ndzoyiya
指标
ADX Shark Scalper – The Ultimate Hybrid Indicator for Precision Scalping Dive into the markets with the ADX Shark Scalper , a powerful and versatile tool designed for traders who seek precision in every trade. This cutting-edge indicator seamlessly combines multiple advanced technical signals into one streamlined system, allowing you to spot good buy and sell opportunities with ease. At its core, the ADX Shark Scalper leverages the power of trend and momentum detection through the integration of
Forex Beast Indicator
Elias Mtwenge
指标
EARLY REMINDER: The Starting price is 65 price will rise soon up to 365$ and then 750$ after first 10 copies of sales. Grab this offer now! Introduction Hello, traders! Welcome to the demonstration of the Forex Beast Indicator , a comprehensive tool designed to assist aspiring traders in navigating the complexities of the forex market. This indicator incorporates seven essential components to provide a well-rounded trading experience: Moving Averages Colored Zones Support and Resistance Levels
LordAutoFibonnaci
Igor Pereira Calil
5 (2)
指标
Lord Auto Fibonnaci is a free indicator for Meta Trader, in order to show the most famous chart in the financial market known as "Fibonnaci". As we can see in the images below, the fibonnaci table will automatically analyze the graph for you, with trend factors through percentage, almost infallible use, you can always work when the percentage is low or high, start shopping and sales on time, great for analyzing entries! In the images below we can see an example in gold in H4, where we are at
FREE
Accumulation Basic
Thanh Quang Huynh
指标
Accumulation/Distribution Technical Indicator is determined by the changes in price and volume. The volume acts as a weighting coefficient at the change of price – the higher the coefficient (the volume) is, the greater the contribution of the price change (for this period of time) will be in the value of the indicator. In fact, this indicator is a variant of the more commonly used indicator   On Balance Volume . They are both used to confirm price changes by means of measuring the respective vo
Banking levels
Sergey Demin
指标
Indicator (includes Volume Profile + Order Blocks) - a revolutionary indicator that combines two of the most powerful concepts of modern technical analysis: volume profiles and institutional players' order blocks. This tool allows you to see what is hidden from most traders and gives you a significant advantage in the market. Key benefits of the indicator: Visualization of "smart money": Clearly shows the areas of concentration of large players, highlighting areas with maximum volume in bright
Super trend scalping
Vadym Velychkov
指标
Super trend scalping is a set of five Stochastics on different currency pairs in one window. Designed to determine the strength and direction of the trend, as well as to search for price reversal points. Using this indicator, you can simultaneously observe the correlation of 5 Stochastic indicators in one window. You can also determine the divergence of the stochastic and accurately find the entry points to the market. The indicator is suitable for working with any currency pairs and on any tim
Market Structure Zig Zag
Lesedi Oliver Seilane
4.66 (29)
指标
Free Market structure zig zag to assist in price action trading the screenshots describe how to use and how to spot patterns new version comes with alerts, email alert and  push notification alert can be used on all pairs  can be used on all timeframes  you can add additional confirmation indicators the indicator shows you your higher high and low highs as well as your lower lows and lower highs  the indication makes price action analysis easier to spot.
FREE
Sweet Waffle
Christophe Godart
指标
The arrows are calculated with: -     2 Parabolic  parameters -     2 ADX parameters -     4 Stochastic parameters We recommend to combine it with Parabolic, ZigZag or Elliot waves indicator. Always trade the trend! If you make sure to draw your trend lines and support/resistance zones you will just have to wait for the signal to appear. Take the trade. For Binary Options it is advisable to set the expiry time to 5-15 min in M1 chart. THIS INDICATOR IS ZERO REPAINT Best assets to trade: - EUR
Free Lotus
Christophe Godart
指标
Due to the huge success of the limited free version, the now low priced LOTUS version will continue being updated in the future. Optimal for Binary Options and Forex. For beginners and intermediates. Lotus is 100% non repaint. The strategy is based on 4 ADX parameters, including pivot points and candle patterns.  It is recommendable to combine the arrow with an moving average, Elliot waves indicator or Parabolic SAR. The main goal was to  keep it as simple as possible ! No useless oscillators.
UT Bot Alerts for MT4
Ulises Calderon Bautista
5 (1)
指标
UT Bot Alerts — 基于ATR的自适应追踪止损系统 将TradingView上QuantNomad开发的传奇指标「UT Bot Alerts」完整移植到MQL5和MQL4。 原始概念由HPotter提出，初始实现由Yo_adriiiiaan完成，Pine Script v4警报版本由QuantNomad（Vadim Cissa）开发——他是TradingView上拥有超过10万粉丝的知名量化开发者。原始脚本在TradingView上获得了 超过110万次浏览和35,500次收藏 ，是有史以来最受欢迎的开源交易指标之一。 本移植版以 100%的逻辑忠实度 复现了原始算法：相同的4分支递归追踪止损逻辑、相同的交叉检测、相同的信号生成。在已确认K线上不会重绘。 什么是UT Bot Alerts？ UT Bot Alerts是一个 趋势跟踪信号系统 ，基于一个简洁而优雅的核心概念：利用平均真实波幅（ATR）动态调整与价格距离的自适应追踪止损。 在上升趋势中，追踪止损只向上移动，绝不下降——锁定利润。在下降趋势中，止损只向下移动，绝不上升。当价格穿越追踪止损线时，系统切换方向并生成
FREE
Top Bottom Scalper
Shiffolika Kapila
指标
Top Bottom Scalper (MT4 Indicator) A specialized MT4 tool engineered to pinpoint ultra‑accurate market Tops and Bottoms — perfect for forex scalping and binary options traders who demand precision and timing. The Top Bottom Scalper identifies major reversal points with exceptional accuracy and strengthens those signals using dynamic Support & Resistance zones of varying quality. Whether you trade quick reversals or fast binary setups, this indicator helps you enter at the exact moment price sh
该产品的买家也购买
Miraculous Indicator Binary and Forex
Ramzi Abuwarda
指标
Miraculous 指标 – 100% 不重绘的外汇和二元期权工具，基于江恩九方图 这个视频介绍的 Miraculous 指标 是一款专为外汇和二元期权交易者开发的高精度、强大交易工具。该指标的独特之处在于它建立在传奇的 江恩九方图 和 江恩振动法则 之上，使其成为现代交易中可用的最精确预测工具之一。 Miraculous 指标 完全不重绘 ，这意味着它的信号在 K 线收盘后不会改变或消失——你看到的就是你得到的。这为交易者提供了可靠且一致的基础，让他们能够自信地进出场交易。 主要特点： 基于江恩九方图和江恩理论构建 100% 不重绘的信号系统 适用于所有时间周期（M1、M5、H1、H4、日线、周线） 适用于外汇和二元期权交易 清晰的买卖信号，准确率高 可用于剥头皮、日内交易或波段交易 兼容大多数 MT4 平台 这款工具旨在帮助初学者和专业交易者做出更好、更明智的决策。无论您是交易货币、指数还是二元期权，Miraculous 指标都将为您在市场中提供所需的优势。
TrendMaestro
Stefano Frisetti
4 (4)
指标
Attention: beware of SCAMS, TRENDMAESTRO is only ditributed throught MQL5.com market place. note: this indicator is for METATRADER4, if you want the version for METATRADER5 this is the link:  https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO recognizes a new TREND from the start, he never makes mistakes. The certainty of identifying a new TREND is priceless. DESCRIPTION TRENDMAESTRO identifies a new TREND in the bud, this indicator examines the volatility, volumes a
Breakout Arrows Mt4
Michael Oko Oboh
5 (1)
指标
Trend Breakout Arrows Indicator The Trend Breakout Arrows Indicator is a momentum-based signal tool designed to identify potential bullish and bearish breakout opportunities. It displays clear arrow signals directly on the price chart, helping traders quickly recognize possible trend changes and continuation setups. Up Arrow (Buy Signal) A magenta up arrow appears below a candle when bullish momentum begins to strengthen. This signal indicates that buying pressure may be overtaking selling press
Keypad support resistance logic 1
Olaniyi Ayeku
指标
TRADING STRATEGY GUIDE DELIVERY The full Trading Strategy Guide will be sent directly to you after purchase. Just message me on MQL5 and ask for it — you'll receive it instantly, along with priority support and setup help. Powered Market Scanner for Smart Trading Decisions keypad support resistance logic 1  is a next-generation MT4 trading system built for serious traders who demand precision, reliability, and clarity. It combines advanced smart filters with real-time price structure logic to
CountSig
Yin Zhou Luo
指标
一款信号统计指标(MT4)——实现基于当前图表周期下的单线MA转向和双线MA金叉/死叉统计 . 转向定义：前一K向下或走平，当前K向上，视为转向向上；反之，转向向下。 金死叉定义：前一K快线在慢线下方，当前K快线在慢线上方，为金叉；反之，死叉。 参数及使用说明： 1、可指定统计K线数。 2、可指定4个不同的日内时间段，格式如"03:00-07:59"，4个时间段可交叉任意输入。 3、可配置ABC三个浮盈区间段点值。如：分界区间统计小点值设为500，即当某转向信 号出现后到下一反向信号止浮盈<=此点值，计入A区间； 若大于此点值<大分界点值时，计入B区间；若大于“大分界点值”计入C区间。 4、最大/最小浮盈统计。显示所有统计区间内的最大浮盈点值和最小浮盈点值(亏损点值)。 5、输出完整信号，按信号出现顺序排列，如“ACCBCA”之类。 6、综合预测。使用概率、周期、趋势、马尔可夫链等综合概算输出预测该信号出现的归类概率值。 7、加载指定MA线。在当前图表自动载入相应设置的MA线。 8、自适应列宽。以完整显示统计信号数。 9、用法:点击相应统计按钮即输出相应的统计表格.
Fxland Price Reversal Zones
Afshin Dehghanpour
指标
Fxland Price Reversal Zones (MT4) FXLAND Smart Reversal Indicator is a professional technical analysis tool designed to help traders identify potential price reversal zones and key market turning points with clarity and precision. The best reversal indicator and price return by choosing only one ceiling or floor in each time frame A masterpiece of combining mathematics and Gann, fractal matrix, Fibonacci, movement angle and time. Completely intelligent Key Features Detects potential pr
VTrende Pro mt4
Andrii Diachenko
3 (2)
指标
VTrende Pro MT4 - MTF indicator for trend trading with a display panel for MT5 *** Videos can be translated into any language using subtitles (video language - Russian) Although the signals of the VTrende Pro indicator can be used as signals of a full-fledged trading system, it is recommended to use them in conjunction with the Bill Williams TS. VTrende Pro  MT4 is an extended version of the VTrende indicator. Difference between Pro version and VTrende: - Time zones - Signal V - signal 1-2 wave
WanaScalper MT4
Isaac Wanasolo
1 (1)
指标
A scalping indicator based on mathematical patterns, which on average gives signals with relatively small SL, and also occasionally helps to catch big moves in the markets (more information in the video) This indicator has three main types of notifications: The first type warns of a possible/upcoming signal on the next bar The second type indicates the presence of a ready signal to enter the market/open a position The third type is for SL and TP levels - you will be notified every time price re
FFx Engulfing Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx Engulfing Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the chart Remove the suggestion once the price reached the SL line Lines
FFx InsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx InsideBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry Minimum candle size - to avoid too close buy/sell entry suggestions 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the c
FFx OutsideBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx OutsideBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry. 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low. 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward. Offset the dashboard - any place on the chart. Remove the suggestion once the price reached the SL line.
FFx PinBar Setup Alerter
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx PinBar Setup Alerter gives trade suggestions with Entry, Target 1, Target 2 and StopLoss. Below are the different options available: Entry suggestion - pips to be added over the break for the entry Minimum candle size - to avoid too small candles 3 different options to calculate the SL - by pips, by ATR multiplier or at the pattern High/Low 3 different options to calculate the 2 TPs - by pips, by ATR multiplier or at Risk/Reward Offset the dashboard - any place on the chart Remove the sugges
Lineverse Trendlines
Arkady Segal
5 (1)
指标
Automatic, live & interactive picture of all trendlines. Assign push, email and sound alerts to the lines of your choice and be informed about price rollback, breakout, rollback after breakout, number of rollbacks, line expiration by double breakout. Correct, drag or delete the lines and interactively tune the line system. https://youtu.be/EJUo9pYiHFA . Chart examples https: //www.mql5.com/en/users/efficientforex Price Interaction Events All events are effective immediately and only after one
FFx MACD Divergences
Eric Venturi-Bloxs
指标
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx Stochastic Divergences
Eric Venturi-Bloxs
指标
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx RSI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
指标
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly) Define the width (number of bars) for each tim
FFx CCI Divergences
Eric Venturi-Bloxs
指标
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly). Define the width (number of bars) for each ti
FFx Williams Percent Range Divergences
Eric Venturi-Bloxs
指标
The purpose of this new version of the MT4 standard indicator provided in your platform is to display in a sub-window multiple timeframes of the same indicator with its divergences. See the example shown in the picture below. But the display isn't like a simple MTF indicator. This is the real display of the indicator on its timeframe. Here's the options available in the FFx divergences indicator: Select the timeframes to be displayed (M1 to Monthly). Define the width (number of bars) for each ti
FFx MACD Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to Understand the Status: Green/Red square: histogram above/below 0 line Green square + Red bord
FFx RSI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: RSI above/below 50 line Green square + Red border: R
FFx Stoch Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: Stoch above/below 50 line Green square + Red border:
FFx Ichimoku Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: Price above/below Cloud (Kumo) Green square + Red bo
FFx MA Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: MA pointing Up/Down Green square + Red border: MA po
FFx ParabolicSAR Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs. Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered. Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green square: Price above PSAR Red square: Price below PSAR Options
FFx CCI Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: CCI above/below levels (ie. 100/-100) Grey square: C
FFx ADX Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status for the indicator. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: ADX above level Grey square: ADX below level Red bor
FFx Candles Dashboard MTF ALERTER
Eric Venturi-Bloxs
指标
The FFx Dashboard MTF alerter will show you on a single chart all the timeframes (M1 to Monthly) with their own status. 2 Alert Options: Single timeframe: each selected timeframe alert separately when a signal occurs Multi timeframes: all selected timeframes must agree for an alert to be triggered Both options have an input to select the timeframes to be used for the alert(s). How to understand the status: Green/Red square: bullish/bearish candle Options available in the FFx Dashboard Alerter
The indicator of a professional trader
Ramiz Mavludov
5 (1)
指标
The indicator of a Professional Trader is an arrow indicator for predicting the direction of price movement. I have been working on this indicator since 2014. You can use this indicator as your main indicator, use its entry signals, and use it as your only indicator to find entry points. About the product: Recommended TF [H4-D1-W1]   . The indicator predicts the direction of the next candle. Fits a variety of tools; Flexibility in settings for different instruments and intervals through the MO
THE GRAFF III
Charles Harper
指标
The [GRAFF] III manual trading system is based on multiple MetaTrader (MT4) indicators. Together, the entire PACK of GRAFF III indicators makes an advanced trading tool. The system consists of over 20 different custom-built indicators which have been carefully selected and tested in the long term to produce strong and efficient trading signals. The particular indicators are based on different mathematical formulas, so the entire system is calibrated to remove false signals from its own indicator
FFx Universal Strength Meter PRO
Eric Venturi-Bloxs
指标
FFx Universal Strength Meter PRO is more than a basic strength meter. Instead of limiting the calculation to price, it can be based on any of the 19 integrated strength modes + 9 timeframes. With the FFx USM, you are able to define any period for any combination of timeframes. For example, you can set the dashboard for the last 10 candles for M15-H1-H4… Full flexibility! Very easy to interpret... It gives a great idea about which currency is weak and which is strong, so you can find the best pai
作者的更多信息
SmartClosingPanel
Xin You Lin
专家
本EA通过智能AI程序筛选符合条件的订单，以毫秒级极速按使用者任意条件进行平仓； 帮助交易员快速 平盈利单：平仓该图表品种所有盈利的单，获得利润； 帮助交易员快速 平亏损单：平仓该图表品种所有亏损的单，截断亏损； 帮助交易员快速 SELL平仓：平仓该图表品种所有SELL的单，快速解套锁仓； 帮助交易员快速 BUY平仓:平仓该图表品种所有BUY的单， 快速解套锁仓； 帮助交易员快速 全部平仓:平仓该图表品种所有单，快速落袋为安。 智能快速平仓面板:共五个按钮 平盈利单:平仓该图表品种所有盈利的单 平亏损单:平仓该图表品种所有亏损的单 SELL平仓:平仓该图表品种所有SELL的单 BUY平仓:平仓该图表品种所有BUY的单 全部平仓:平仓该图表品种所有单
Automatic TPSL
Xin You Lin
实用工具
自动止盈止损： 该EA使用先进人工智能化程序， 实时跟踪图表订单情况， 精确捕捉有加载EA的图表上的成交订单， 该EA自动按设置的止盈止损给订单添加止盈止损， 大幅节省交易员下单时间，下单后EA自动添加止盈止损 也给忘记设置止盈止损的交易员添加一道保护资金的屏障。 建议： 货币对：货币 时间范围：任何 最低存款：无要求 经纪商时间：GMT +3 账户类型：ECN、Raw 或 Razor，点差极低。 重要的： 使用低点差账户以获得最佳结果非常重要！ 规格： 止损SL 止盈TP 魔术号Magic Number 安装非常简单，   不需要对设置进行任何更改，默认设置非常适合大多数使用 GMT+2 和 DST 服务器时间的经纪商。 使用 VPS 让 EA 全天候 (24/7) 工作（强烈推荐） 注意： 不管是手动开仓的订单还是其他EA开启的订单， 该EA只要识别到加载图表的品种有订单， 即会给订单修改新的止盈止损， 所以建议不要同时打开其他EA，以免影响EA正常效果 免责声明： 个人账户盈亏情况，本EA概不负责
Modify TP SL in batches MT4
Xin You Lin
实用工具
本EA主要功能：利用AI快速捕捉订单的价格，批量修改止盈止损到指定的价格位置。例如：你有5个XAUUSD的buy订单，开仓价格分别为2510、2508、2506、2504、2495，你可以通过本EA批量统一修改止盈为2530，止损为2480。祝你交易顺利! 微信：FX-AIEA QQ：2813871972 邮箱：lxy284628@163.com 微信公众号：鑫有金科FXAIEA.com   欢迎关注 （鑫有金科(FXAIEA.com)围绕A1、大数据、云计算区块链等前沿科技，为交易员、投资者和金融机构提供创新解决方案，助其在复杂市场中创造更大价值。资讯：市场动态、技术分析、交易策略和交易心态，技术:MT4/MT5指标、EA和脚本）
T3 highlow activator MTF
Xin You Lin
指标
江恩理论 江恩理论是金融市场分析中的一种重要工具，它基于市场周期性和自然法则的假设，通过特定的技术分析工具来预测市场走势。江恩理论的主要内容包括： 市场周期 ：江恩认为市场存在周期性波动，这些周期可以通过特定的时间周期和价格周期来识别。 价格和时间 ：江恩理论强调价格和时间之间的相互作用，认为两者是市场分析的关键要素。 江恩角度线 ：这是江恩理论中的一种重要技术分析工具，用于识别市场的支撑和阻力水平。 江恩轮中轮 ：又称“江恩圆形图”，是江恩发明的另一种重要技术分析工具，用于预测市场的未来走势。 量化分析 ：T3指标可能通过特定的数学模型或算法来量化市场的行为或特征。 趋势识别 ：T3指标可能用于识别市场的趋势方向，包括上升趋势、下降趋势或横向整理。 交易信号 ：基于T3指标的分析，投资者可能能够获得买入或卖出的交易信号。
Arbitrage Indicators
Xin You Lin
指标
Arbitrage Indicators 是一个专业且易于使用的外汇交易指标，它使用最新AI的套利模型的最佳交易原则。 该指标提供准确的买入和卖出信号。只适用于货币对。 它共有六个不同的指标选项， MACD、KDJ、RSI、CCI、RVI、DEMARK。 可供用户自由切换。 它直观展示了货币对的走向及反转信号，当两线交叉颜色时货币即有很大概率发生反转。 推荐时间框架： 任何时间框架都有效，但我们喜欢使用   M5、 M15、M30 和 H1   也是不错的选择！ 推荐交易品种： 我们喜欢使用的最佳交易品种是   M15 时间框架上的 EURUSD 、GBPUSD 、USDJPY、 USDCAD、 AUDUSD 、USDCHF 有问题可联系：QQ:2813871972 微信: FX-AIEA 邮箱：2813871972@qq.com
AI Fibonacci Indicators
Xin You Lin
指标
AI Fibonacci Indicators （非重绘）  是一个专业且易于使用的AI全自动斐波那契生成器外汇交易指标，它使用最新AI的技术自动识别图表准确的斐波那契位置并自动在图表描绘出来。 该指标提供准确的斐波那契重要价格位置和其他高低价位置。适用于任何货币对和其他产品。 它共有七个功能切换，其中五个不同的斐波那契类型（"斐波那契回调线", "斐波那契弧线", "斐波那契扇形线", "斐波那契时间区间", "斐波那契扩展线"）和一个基于zigzag的填充功能以及一个生成显示（昨日高低价、上周高低价、上个月高低价）功能可供选择或组合。 推荐时间框架： 任何时间框架都有效，但我们喜欢使用   M5、 M15、M30 和 H1   也是不错的选择！ 推荐交易品种： 任何品种 我们喜欢使用的最佳交易品种是   M15 时间框架上的XAUUSD、 EURUSD 、GBPUSD 、USDJPY、 USDCAD、 AUDUSD 、USDCHF 有问题可联系：QQ:2813871972 微信: FX-AIEA 邮箱：2813871972@qq.com
TwoLineMACD
Xin You Lin
指标
双线MACD 指标构成 MACD 线（快线） ：通常由 12 周期的 EMA 减去 26 周期的 EMA 计算得出，它对价格变化较为敏感，能快速反映近期价格趋势的变化情况，其波动相对频繁，用于捕捉短期市场趋势的动态。 信号线（慢线） ：一般是 MACD 线的 9 周期 EMA，它的作用是对 MACD 线进行平滑处理，过滤掉一些短期的噪音和虚假信号，使指标信号更加稳定可靠，能更清晰地展现市场的主要趋势方向。 柱状图（Histogram） ：代表 MACD 线与信号线之间的差值。当柱状图位于零轴上方且不断伸长时，表示市场处于多头动能增强状态；反之，在零轴下方且持续变长，则反映空头动能占优。柱状图的长短变化直观地显示了市场买卖力量的对比和变化程度。 安装 安装步骤 ：在 MT4 平台上，点击 “文件” 菜单，选择 “打开数据文件夹”。进入 “MQL4” 文件夹，再进入 “Indicators” 文件夹，将下载好的双线 MACD 指标文件（.mq4 或.ex4 格式）复制粘贴到该文件夹内。关闭并重新打开 MT4 平台，在 “插入” 菜单中选择 “指标”，然后在自定义指标列表中找到刚刚安装的双线
AI Supertrend timely alerts
Xin You Lin
指标
AI Supertrend timely alerts MT4 超级趋势及时提醒指标介绍 一、指标概述 MT4 超级趋势及时提醒指标是一款专门为 MetaTrader 4 平台设计的技术分析工具，旨在帮助交易者精准地捕捉市场趋势的变化，并及时发出信号提醒交易者潜在的交易机会。它基于独特AI的算法，综合考虑价格波动、趋势强度以及市场波动性等因素，绘制出直观的趋势线和发出明确的交易信号，无论是新手还是经验丰富的交易者都能从中受益。 二、指标构成与原理 趋势线 ：该指标通过对价格数据的深入分析，绘制出一条动态的趋势线，清晰地展示当前市场的主要趋势方向。当趋势线向上倾斜时，表明市场处于上升趋势；反之，当趋势线向下倾斜时，市场处于下降趋势。这条趋势线的计算方法结合了多种技术分析理论，能够有效过滤掉市场的短期噪音，准确反映市场的中期和长期趋势。 信号系统 ：超级趋势及时提醒指标配备了一套先进的信号系统，包括买入信号和卖出信号。当市场条件满足特定的趋势反转或延续条件时，指标会在图表上及时弹出信号提示，以箭头、图标或文字等形式明确告知交易者应该采取的交易行动。这些信号的生成基于对价格走势、趋势线突破、
AI T3 MA Super Fill
Xin You Lin
指标
MT4 平台 AI T3 MA Super Fill 指标使用介绍 一、指标概述 AI T3 MA Super Fill 指标是一款融合了先进算法和 T3 移动平均线技术的强大分析工具，旨在为 MT4 平台的交易者提供精准的市场趋势判断和交易信号。它利用智能算法对价格数据进行深度处理，并通过独特的方式展示 T3 移动平均线的变化情况，帮助交易者更有效地把握市场动态，无论是在趋势市场还是震荡市场中，都能辅助交易者做出更明智的交易决策，适用于外汇、股票、期货、贵金属等多种金融交易市场。 二、指标构成与原理 T3 移动平均线组合 ：该指标基于 T3 移动平均线构建，通过计算不同周期的 T3 均线，如短线（13 周期）、和长线（20 周期）均线，来反映市场不同时间跨度的趋势。这些均线的交叉、分离和汇聚等情况是判断市场趋势变化的关键要素。T3 均线相较于传统均线，对近期价格数据赋予了更合理的权重，使其能够更灵敏地捕捉价格趋势的变化，同时减少了滞后性带来的影响。 智能填充区域 ：指标在均线之间的区域进行智能填充，形成独特的视觉效果。当市场处于多头趋势时，填充区域呈现出蓝色，直观地展示多头趋势的
MT4CandleTime
Xin You Lin
指标
MT4CandleTime 指标介绍 MT4CandleTime 是用于 MT4 平台的指标，能以直观数字倒计时形式，显示当前 K 线的剩余时间，方便交易者把握交易节奏。 精准时间把控 ：MT4CandleTime 指标为交易者提供了极为精确的 K 线剩余时间数据，使他们能够在交易过程中对时间节奏进行精细管理，避免因时间因素导致交易决策的仓促或延误，从而显著提升交易决策的精准度和计划性。 安装时，下载好.ex4 格式文件，放入 MT4 的 “MQL4/Indicators” 文件夹，重启后在 “插入 - 指标” 里添加。一般无需复杂设置，也可右键点指标选 “属性” 调整显示位置、字体等。 在日内交易、波段交易、重大事件交易等场景中都能发挥作用，帮助交易者更好地决策，精准把握进出时机，提升交易效率和成功率，且适用于不同交易风格。 使用时要注意结合所选的时间框架制定策略，同时考虑市场流动性变化对交易的影响，避免盲目操作。
AI Color Gradient Volume
Xin You Lin
指标
MT4 平台 AI Color Gradient Volume 指标使用介绍 一、指标概述 AI Color Gradient Volume 是一款基于人工智能技术，用于 MT4 平台的创新型成交量分析指标。它通过将成交量数据转化为直观的颜色渐变图形，帮助交易者更敏锐地洞察市场中资金的流入流出情况以及买卖力量的强弱对比，从而为交易决策提供有力支持，适用于外汇、股票、期货等各类 MT4 交易市场。 二、安装与设置 安装步骤 ：首先，下载 AI Color Gradient Volume 指标文件，通常为.ex4  格式。然后，在 MT4 平台上，点击 “文件” 菜单，选择 “打开数据文件夹”，进入 “MQL4” 文件夹，接着找到 “Indicators” 文件夹，将下载好的指标文件复制粘贴到该文件夹内。关闭并重新打开 MT4 平台，在 “插入” 菜单中选择 “指标”，在自定义指标列表中找到 AI Color Gradient Volume 指标并点击，即可将其添加到图表上。 参数设置 ：安装完成后，指标可能会有一些默认参数设置，一般情况下这些默认设置已能满足基本交易需求，但交易者也可
MT4 ATR Stops
Xin You Lin
指标
MT4 ATR Stops指标介绍： 这是一个基于​​平均真实波幅（ATR）的动态支撑阻力指标​​，通过计算价格的波动性，在K线图上绘制出通道，并以直观的颜色和点状信号提示交易时机。 ​​开仓与平仓位置​​ ​​1. 开多仓（做多）​​ ​​信号特征​​：K线颜色变为​​绿色​​，且图表上出现一个​​绿色的圆点​​。 ​​逻辑​​：价格突破了由ATR计算出的动态上轨阻力，表明短期上升动能强劲。 ​​2. 开空仓（做空）​​ ​​信号特征​​：K线颜色变为​​红色​​，且图表上出现一个​​红色的圆点​​。 ​​逻辑​​：价格跌破了由ATR计算出的动态下轨支撑，表明短期下跌动能强劲。 ​​3. 平仓（多单或空单）​​ ​​信号特征​​：当出现与您当前持仓方向​​相反​​的信号时，即为平仓时机。 ​​平多仓​​：当出现​​红色​​K线和红点（即开空仓信号）时，应平掉多单。 ​​平空仓​​：当出现​​绿色​​K线和绿点（即开多仓信号）时，应平掉空单。 ​​指标特性总结​​ ​​核心设置​​：使用ATR周期10和移动平均周期2来构建一个反应灵敏的动态通道。 ​​视觉直观​​：通过Display
MT4 Auto Delete Pending Orders by Timeframe
Xin You Lin
实用工具
This "MT4 Auto Delete Pending Orders by Timeframe" EA is a high-tech trading efficiency tool designed for modern traders. It does not perform any trading or decision-making. ​ It fundamentally solves the core pain point in traditional trading where forgotten pending orders or sudden market changes lead to tied-up capital and missed new opportunities, by automatically managing order expiration . ️ Core Working Principle: Intelligent Pending Order Management The core of this EA lies in its intell
MT4 Time Based Auto Close System
Xin You Lin
实用工具
MT4 Time-Based Auto Close System EA ​ is an intelligent time-algorithm-based automated order management trading tool. Utilizing a high-tech decision-making engine, it automatically executes precise closing operations when preset holding periods expire, designed to help traders maintain strict trading discipline and avoid emotional interference   . Core Closing Modes The five core closing modes you mentioned form the cornerstone of this EA's strategic logic, allowing flexible configuration base
VWAP Volume Price Indicator
Xin You Lin
指标
VWAP FX-AIEA — 机构级动态价值区，让“聪明钱”为你引路 告别普通 VWAP，体验多周期锚定的精准博弈 大多数交易者使用的 VWAP 只是一个单日线条，而   VWAP FX-AIEA   将这一传统工具彻底升维。它不仅仅是一条加权平均线，更是一套   动态、多维、可深度定制的智能支撑阻力系统 。通过独创的多周期锚定技术与三重标准差通道，你无需再猜测市场的“公允价值”在哪里——它直接呈现在图表上，清晰、直观、毫无歧义。 核心杀手锏 —— 为什么它是你从未见过的 VWAP？ 智能多时间框架锚定 指标会根据你当前图表周期， 自动挂载更高维度的 VWAP 。例如： H4 及以上周期→月线 VWAP，H1→周线 VWAP，M30 及以下→日线 VWAP 。 你也能手动指定任意周期（MN1 / W1 / D1 / H4 等）， 让波段、趋势、日内交易者都能在同一张图表上看到真正影响价格的核心价值区 ，而不是被当日噪声迷惑。 三重标准差通道（±1σ / ±2σ / ±3σ），让超买超卖可视化 基于实际成交量加权计算出的标准差，形成了六条对称的通道线。价格触及 ±2σ
VWAP Volume Price Customized cycle 5
Xin You Lin
指标
VWAP Volume Price Customized cycle FX-AIEA  – 机构级动态价值区，让“聪明钱”为您引路 告别普通VWAP，体验多周期锚定的精准博弈。 大多数交易者将VWAP视为一根简单的日内均线，而VWAP FX-AIEA将这一传统工具提升至全新高度。它不再是一条加权均价线，而是一套动态、多维、深度自定义的智能支撑阻力系统。凭借独特的多周期锚定技术与三重标准差通道，您无需再猜测市场的“公允价值”在何处——它直接呈现在图表上，清晰、直观、一目了然。 核心杀手锏 – 为什么说它是您从未见过的VWAP？ 智能多时间框架锚定 指标会根据当前图表周期自动附加更高维度的VWAP。例如： H4及以上 → 月线VWAP H1 → 周线VWAP M30及以下 → 日线VWAP 您也可手动指定任意周期（MN1 / W1 / D1 / H4 等），让波段交易者、趋势交易者、日内交易者能在同一张图表上看到真正影响价格的核心价值区，而不被日内噪音误导。 自定义基础周期（固定周期模式） 开放自定义周期开关，您可在参数面板中自由选择周期，随心切换。 会
Modify TP SL in batches MT5
Xin You Lin
实用工具
本EA主要功能：利用AI快速捕捉订单的价格，批量修改止盈止损到指定的价格位置。例如：你有5个XAUUSD的buy订单，开仓价格分别为2510、2508、2506、2504、2495，你可以通过本EA批量统一修改止盈为2530，止损为2480。祝你交易顺利! 微信：FX-AIEA QQ：2813871972 邮箱：lxy284628@163.com 微信公众号：鑫有金科FXAIEA.com   欢迎关注 （鑫有金科(FXAIEA.com)围绕A1、大数据、云计算区块链等前沿科技，为交易员、投资者和金融机构提供创新解决方案，助其在复杂市场中创造更大价值。资讯：市场动态、技术分析、交易策略和交易心态，技术:MT4/MT5指标、EA和脚本）
Arrow trend MT5
Xin You Lin
指标
Arrow Trend indicators Trading with the trend is often one of the most basic pieces of advice given by experienced traders. In addition, experienced traders will often advise traders to prioritize the long-term trend, as prices usually follow the direction of the long-term trend. Arrow trend indicators are tools that traders can use to determine the direction of a trend toward a long-term trend. What is an arrow trend indicator? An arrow trend indicator is a trend-following technical indicator
Bulk closing MT5
Xin You Lin
专家
This EA will not automatically open the position, open the position needs the user manually!! MT5 position profit/loss up to the set amount of automatic closing EA\n will open the position is the apprentice, will close the position is the master, when all your order profit reaches the amount you set, the ea will automatically help you to close the position in bulk, the loss value will also be all closed Recommended time frame: Any time frame will work, but we like to use the M5, M15, M30 and H1
MT5 Auto Delete Pending Orders by Timeframe
Xin You Lin
实用工具
This "MT5 Auto Delete Pending Orders by Timeframe" EA is a high-tech trading efficiency tool designed for modern traders. It does not perform any trading or decision-making. ​ It fundamentally solves the core pain point in traditional trading where forgotten pending orders or sudden market changes lead to tied-up capital and missed new opportunities, by automatically managing order expiration . ️ Core Working Principle: Intelligent Pending Order Management The core of this EA lies in its intell
MT5 Time Based Auto Close System
Xin You Lin
实用工具
MT5 Time-Based Auto Close System EA ​ is an intelligent time-algorithm-based automated order management trading tool. Utilizing a high-tech decision-making engine, it automatically executes precise closing operations when preset holding periods expire, designed to help traders maintain strict trading discipline and avoid emotional interference   . Core Closing Modes The five core closing modes you mentioned form the cornerstone of this EA's strategic logic, allowing flexible configuration base
VWAP Volume Price Indicator MT5
Xin You Lin
指标
VWAP FX-AIEA MT5— 机构级动态价值区，让“聪明钱”为你引路 告别普通 VWAP，体验多周期锚定的精准博弈 大多数交易者使用的 VWAP 只是一个单日线条，而   VWAP FX-AIEA   将这一传统工具彻底升维。它不仅仅是一条加权平均线，更是一套   动态、多维、可深度定制的智能支撑阻力系统 。通过独创的多周期锚定技术与三重标准差通道，你无需再猜测市场的“公允价值”在哪里——它直接呈现在图表上，清晰、直观、毫无歧义。 核心杀手锏 —— 为什么它是你从未见过的 VWAP？ 智能多时间框架锚定 指标会根据你当前图表周期， 自动挂载更高维度的 VWAP 。例如： H4 及以上周期→月线 VWAP，H1→周线 VWAP，M30 及以下→日线 VWAP 。 你也能手动指定任意周期（MN1 / W1 / D1 / H4 等）， 让波段、趋势、日内交易者都能在同一张图表上看到真正影响价格的核心价值区 ，而不是被当日噪声迷惑。 三重标准差通道（±1σ / ±2σ / ±3σ），让超买超卖可视化 基于实际成交量加权计算出的标准差，形成了六条对称的通道线。价格触及
Supply and demand indicators MT5
Xin You Lin
指标
FX-AIEA 供给需求区智能识别指标（ Supply and demand indicators MT5 ） 版本：2.51   | 适用平台：MetaTrader 5  为什么交易需要供给需求区？ 供给需求区是机构订单流的核心体现，比传统支撑阻力更精准地反映真实买卖力量。但手动绘制不仅耗时，而且主观性强、容易错过关键区域。 FX-AIEA 供给需求区指标   采用自适应 ZigZag 算法，自动识别高概率供需区域，并将它们以彩色矩形直观标注在图表上，让您一眼看清当前市场的“禁区”与“机会区”。 ️ 核心特性 全自动绘制 + 实时刷新 基于改良版 ZigZag 动态提取有效波峰波谷，精准定位潜在供给区（红色）与需求区（天蓝色）。 新 K 线自动更新 ：指标使用 MQL5 原生   prev_calculated   机制，每出现一根新 K 线即重新计算并重绘区域，永远不会“卡住不刷新”。 支持手动刷新（双击图表或切换周期），确保数据始终同步。 灵活的时间框架 Forced_TimeFrame   参数 ：可强制指标运行在任意周期（如小时图加载指标，但基于日线计
RockFirm FXAIEA
Xin You Lin
专家
RockFirm FX-AIEA V5.18 —— 专为2026年高波动的XAUUSD M5打造的“自适应AI智慧黄金算法” 交易品种：XAUUSD (黄金) 时间周期：M5 以上(5分钟图以上) 核心亮点： 融合最新AI机器学习技术：模型并非简单的固定网格或马丁策略，而是基于海量黄金历史数据进行过专项训练的AI决策模型。 2026高波动行情专属调校：默认参数已经针对2026年XAUUSD的剧烈波动特征进行了深度优化。这绝非市面通用的“傻瓜EA”，而是具备季节性市场理解力的“智能适应者”。 无损风控-利润拦截系统：独创的“利润平仓+追踪止损”双重智能护盾，为你的资金筑起防火墙。 完整详细描述（可直接用于商城或推广页面）： 核心技术：算法与AI的融合 FX-AIEA Rock-Firm V5.18 摒弃了传统EA死板的数学公式。它集成了一套基于强化学习与时间序列预测的AI逻辑。针对黄金(M5)级别的数据特性，EA内置了动态波动率感知模块。它能够“看懂”市场的脾气——利用截图中的【风险系数（1-10）】作为AI的执行抓手，让高频率的黄金震荡不再成为拦
筛选:
无评论
回复评论