TradeLens
- 实用工具
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Amaanullah Mehboob Bhatti我是一名常驻迪拜的风险分析师和量化研究员，专注于金融建模、宏观经济学与软件工程的交叉领域。我的工作将学术研究与实际应用相结合，致力于开发服务于现代金融市场的量化框架和技术解决方案。
科研是我职业发展的重要组成部分。目前，我在 SSRN 全球研究人员中位列前 5%，并在 IMF（国际货币基金组织）类别中排名全球第一。我的研究成果包括二十余篇已发表论文，涵盖市场韧性、替代性经济指标、估值方法以及量化金融等主题，其中多项研究提出了自主研发的模型和分析框架。
除科研外，我还热衷于构建能够将复杂理念转化为实用工具的技术产品。我的技术工作包括：
- 版本: 1.4
- 激活: 5
TradeLens：MT5 经纪商服务器执行与滑点日志
别再猜测您的真实执行速度和隐藏成本。
虽然 MetaTrader 5 显示网络 Ping 值，但它并没告诉您订单到达经纪商后发生了什么。此外，MT5 不会自动计算或显示滑点，使交易者无法察觉蚕食利润的隐形成本。
TradeLens 是一款专业实用工具，可揭示经纪商服务器处理订单的准确时间，并自动计算滑点，所有内容都会整洁地记录在终端的“专家 (Experts)”页签中。
核心功能
- 揭示隐藏滑点： 自动计算请求价格与实际执行价格之间的点数差。支持市价单、挂单以及止损/止盈触发的滑点跟踪。
- 经纪商服务器执行跟踪： 隔离并计算经纪商服务器内部的处理时间（毫秒），剔除网络延迟以显示真实的后端速度。
- 整洁的专家栏集成： 所有指标直接打印到 MT5 专家日志中。不占用图表空间，无冗余指标。
- 执行历史审计： 创建每笔交易的顺序日志，是验证经纪商 STP/ECN 真实性的理想工具。
“网络延迟只是冰山一角，隐藏滑点才是利润的隐形杀手。”