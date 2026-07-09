Hedge Ninja Robert Mathias Bernt Larsson 3 (2) 实用工具

請務必在 www.Robertsfx.com 加入我們的 Discord 社區，您也可以在 robertsfx.com 購買 EA 無論價格向哪個方向移動，都能贏得勝利 無論價格向哪個方向移動，該機器人都會根據價格的移動方向改變方向，從而獲勝。這是迄今為止最自由的交易方式。 因此，無論它向哪個方向移動，您都會贏（當價格移動到屏幕截圖中的任何一條紅線時，它會以您設置的利潤目標獲勝）。 您面臨的唯一風險是價格是否正在整合（停留在一個地方）。 對沖忍者是一種半自動交易工具，您可以使用下面的對沖設置進行設置。當您告訴它進行交易時，購買或出售它，然後為您處理一切。 每次機器人改變方向時，它都會彌補你之前的損失，所以當你到達任何一條紅線時，你的利潤將是你決定的。 一個好的經驗法則是使用相當高的風險來獲得回報，但是你在這個鏈接上知道如何交易這個機器人的交易秘密。你想要的是價格移動，一旦它開始移動，你就直接走向你的利潤資金:) 設置 ADR / 平均點差 ADR 是平均每日範圍，顯示該工具在一天內通常平均移動多少點。很高興知道這一點，因為您不希望該機器人在點差變得更高的市場展期中運行