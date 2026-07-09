TradeLens

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  • Amaanullah Mehboob Bhatti
    Amaanullah Mehboob Bhatti

    Amaanullah Mehboob Bhatti

    我是一名常驻迪拜的风险分析师和量化研究员，专注于金融建模、宏观经济学与软件工程的交叉领域。我的工作将学术研究与实际应用相结合，致力于开发服务于现代金融市场的量化框架和技术解决方案。
    科研是我职业发展的重要组成部分。目前，我在 SSRN 全球研究人员中位列前 5%，并在 IMF（国际货币基金组织）类别中排名全球第一。我的研究成果包括二十余篇已发表论文，涵盖市场韧性、替代性经济指标、估值方法以及量化金融等主题，其中多项研究提出了自主研发的模型和分析框架。
    除科研外，我还热衷于构建能够将复杂理念转化为实用工具的技术产品。我的技术工作包括：
  • 版本: 1.4
  • 激活: 5
TradeLens：MT5 经纪商服务器执行与滑点日志

别再猜测您的真实执行速度和隐藏成本。

虽然 MetaTrader 5 显示网络 Ping 值，但它并没告诉您订单到达经纪商后发生了什么。此外，MT5 不会自动计算或显示滑点，使交易者无法察觉蚕食利润的隐形成本。

TradeLens 是一款专业实用工具，可揭示经纪商服务器处理订单的准确时间，并自动计算滑点，所有内容都会整洁地记录在终端的“专家 (Experts)”页签中。

核心功能

  • 揭示隐藏滑点： 自动计算请求价格与实际执行价格之间的点数差。支持市价单、挂单以及止损/止盈触发的滑点跟踪。
  • 经纪商服务器执行跟踪： 隔离并计算经纪商服务器内部的处理时间（毫秒），剔除网络延迟以显示真实的后端速度。
  • 整洁的专家栏集成： 所有指标直接打印到 MT5 专家日志中。不占用图表空间，无冗余指标。
  • 执行历史审计： 创建每笔交易的顺序日志，是验证经纪商 STP/ECN 真实性的理想工具。
“网络延迟只是冰山一角，隐藏滑点才是利润的隐形杀手。”
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Aliaksandr Hryshyn
实用工具
Saving data from the order book. Data replay utility: https://www.mql5.com/en/market/product/71640 Library for use in the strategy tester: https://www.mql5.com/en/market/product/81409 Perhaps, then a library will appear for using the saved data in the strategy tester, depending on the interest in this development. Now there are developments of this kind using shared memory, when only one copy of the data is in RAM. This not only solves the memory issue, but gives faster initialization on each
All in one Keylevel
Trinh Minh Tung
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Instead of sticking to the Charts,let's use ALL IN ONE KEYLEVEL Announcement: We are pleased to announce the latest version 14.02 of the One In One Keylevel product. This is a reliable product that has been upgraded with many new features and improvements to make your work easier and more efficient. Currently, we have a special promotion for this new version. The current discounted price is $500, and there are only 32 units left. After that, the price will increase to $1000, and will continue to
GerFX EA Protection Filter MT5
Exler Consulting GmbH
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The EA Protection Filter ( MT4 version here ) provides a news filter as well as a stock market crash filter, which can be used in combination with other EAs. Therefore, it serves as an additional protective layer for other EAs that do provide such filters.  During backtest analysis of my own night scalpers, which already use a stock market crash filter, I noticed that the historic drawdown,  especially during stock market crash phases like 2007-2008, was reduced significantly by using such a fil
Hedge Ninja
Robert Mathias Bernt Larsson
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实用工具
請務必在 www.Robertsfx.com 加入我們的 Discord 社區，您也可以在 robertsfx.com 購買 EA 無論價格向哪個方向移動，都能贏得勝利 無論價格向哪個方向移動，該機器人都會根據價格的移動方向改變方向，從而獲勝。這是迄今為止最自由的交易方式。 因此，無論它向哪個方向移動，您都會贏（當價格移動到屏幕截圖中的任何一條紅線時，它會以您設置的利潤目標獲勝）。 您面臨的唯一風險是價格是否正在整合（停留在一個地方）。 對沖忍者是一種半自動交易工具，您可以使用下面的對沖設置進行設置。當您告訴它進行交易時，購買或出售它，然後為您處理一切。 每次機器人改變方向時，它都會彌補你之前的損失，所以當你到達任何一條紅線時，你的利潤將是你決定的。 一個好的經驗法則是使用相當高的風險來獲得回報，但是你在這個鏈接上知道如何交易這個機器人的交易秘密。你想要的是價格移動，一旦它開始移動，你就直接走向你的利潤資金:) 設置 ADR / 平均點差 ADR 是平均每日範圍，顯示該工具在一天內通常平均移動多少點。很高興知道這一點，因為您不希望該機器人在點差變得更高的市場展期中運行
News Trade EA MT5
Konstantin Kulikov
4.55 (11)
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在此向大家介绍一款我本人使用多年的机器人。该产品支持半自动和全自动交易模式。 >>> Chat <<< 本程序包含基于经济日历新闻的灵活交易设置功能。不支持策略测试器检验。仅可进行实际操作。需在终端设置允许URL 列表中添加新闻网站。点击服务 > 设置 > 智能交易系统。选中“允许WebRequest对下列URL发出请求：”。添加下列（删除空格）：https://  nfs.faireconomy.media 下載最新的設定檔： https://www.mql5.com/en/blogs/post/747929 訊號監控： https://www.mql5.com/en/signals/author/test-standart 请参考博客中各类参数说明自行实现个性化设置   ： https://www.mql5.com/en/blogs/post/748545   。 主要默认设置说明 单一图表英镑/GBP（英镑美元/GBPUSD、欧元英镑/EURGBP、英镑日元/GBPJPY、英镑加拿大元/GBPCAD、英镑澳大利亚元/GBPAUD、英镑瑞士法郎/GBPCHF）货币对操作。英镑/
Shortcuts
Rouge Mouta
实用工具
Best for Technical Analysis You can set from one key shortcut for graphical tool or chart control for technical analysis. Graphic design software / CAD-like smooth drawing experience. Best for price action traders. Sync Drawing Objects You don’t need to repeat drawing the same trend line on the other charts. Shortcuts do that for you automatically. Of course, any additional modifications of the object immediately apply to the other charts too. Colors depend on Timeframe Organize drawings with
Gold instrument scanner MT5
Mei Lan Tang
实用工具
Gold instrument scanner is the chart pattern scanner to detect the triangle pattern, falling wedge pattern, rising wedge pattern, channel pattern and so on. Gold instrument scanner uses highly sophisticated pattern detection algorithm. However, we have designed it in the easy to use and intuitive manner. Advanced Price Pattern Scanner will show all the patterns in your chart in the most efficient format for your trading. You do not have to do tedious manual pattern detection any more. Plus you
Gold Wire Trader MT5
Yu You Zhang
实用工具
Gold Wire Trader MT5 trades using the RSI Indicator. It offers many customizable RSI trading scenarios and flexible position management settings, plus many useful features like customizable trading sessions, a martingale and inverse martingale mode. The EA implements the following entry strategies, that can be enabled or disabled at will: Trade when the RSI Indicator is oversold or overbought Trade when the RSI comes back from an oversold or overbought condition Four different trading behavio
Gold trend scanner MT5
Li Yun Zhang
实用工具
Gold trend scanner MT5 a multi symbol multi timeframe dashboard that monitors and analyzes Average True Range indicator value in up to 28 symbols and 9 timeframes  in 3 modes :  It shows the ATR indicator value in all pairs and timeframes and signals when the ATR value reaches a maximum or minimum in a given duration. Short term ATR/Long term ATR ratio: It shows ratio of 2 ATRs with different periods. It's useful in detecting short term volatility and explosive moves. ATR Value/Spread ratio: S
Carousel Triple gold MT5
Hong En Wang
实用工具
Attention: this is a multicurrency EA, which trades by several pairs from one chart!  Therefore, in order to avoid duplicate trades, it is necessary to attach EA only to one chart, ---> all trading in all pairs is conducted only from one chart! we can trade simultaneously in three different pairs, as by default (EURUSD + GBPUSD + AUDUSD), which take into account the correlation when entering the market for all three; we can trade only EURUSD (or any currency pair) and at the same time take into
Gold Triangular Arbitrage MT5
Jin Feng Liu
实用工具
A triangular arbitrage strategy exploits inefficiencies between three related currency pairs, placing offsetting transactions which cancel each other for a net profit when the inefficiency is resolved. A deal involves three trades, exchanging the initial currency for a second, the second currency for a third, and the third currency for the initial. With the third trade, the arbitrageur locks in a zero-risk profit from the discrepancy that exists when the market cross exchange rate is not aligned
Gold index expert MT5
He Ming Lai
实用工具
Gold index expert MT5 Wizard uses Multi-timeframe analysis. In simpler terms, the indicator monitors 2 timeframes. A higher timeframe and a lower timeframe. The indicator determines the trend by analyzing order flow and structure on the higher timeframe(4 hour for instance). Once the trend and order flow have been determined the indicator then uses previous market structure and price action to accurately determine high probability reversal zones. Once the high probability reversal zone has bee
Golden Route home MT5
Gao Sun Liu
实用工具
Golden Route home MT5 calculates the average prices of BUY (LONG) and SELL (SHORT) open positions, taking into account the size of open positions, commissions and swaps. The indicator builds the average line of LONG open positions, after crossing which, from the bottom up, the total profit for all LONG positions for the current instrument becomes greater than 0. The indicator builds the average line of SHORT open positions, after crossing which, from top to bottom, the total profit for all SH
Gold looks at several MT5
Yi Shan Hou
实用工具
Do you want an EA with small stoploss? Do you want an EA that is just in and out of market? Gold looks at several MT5 It is ONLY buying when the market opens and with a window of 10 minutes or less. It uses pre-market price so be sure your broker has that.   This strategies (yes, it is 2 different strategies that can be used with 3 different charts) have tight stoplosses and a takeprofit that often will be reached within seconds! The strategies are well proven. I have used them manually for
Bionic Forex
Pablo Maruk Jaguanharo Carvalho Pinheiro
实用工具
Bionic Forex - Humans and Robots for profit. Patience is the key. The strategies are based on: - Tendency - Momentum + High Volatility - Dawn Scalper + Support Resistence. Again, patience is the key. No bot is flawless, sometimes it will work seamlessly, sometimes it simply won't.  it's up to you manage its risk and make it a great friend to trade automatically with fantastic strategies. Best regards, Good luck., Pablo Maruk.
Reward Multiplier MT5
Amir Atif
实用工具
Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Contact me to get a 7 days trial version of the product with full functionality. Guide + tips here MT4 version  
Trade Insurance Expert Advisor
Jermaine Wedderburn
实用工具
Ever took a trade and when you come back to the termainal to check on the status of the position, you realized the market has gone so far in the opposite direction or it has hit your stoploss. Well this system is here to help manage those moments price doesn't go in your desired direction. Consider this to be the insurance your account needs for your trading business. This tool manages manual trades and e.a. triggered trades. However be aware that some e.a.s are programmed to override other e.a.
作者的更多信息
Makaira US100
Amaanullah Mehboob Bhatti
专家
Makaira US100  Makaira US100 是一款专门为纳斯达克 100 指数 (US100) 设计的高性能自动化交易系统。Makaira 采用专有的动量对齐算法，旨在利用美国科技板块独特的波动周期，为追求机构级执行标准的交易者而生。 核心逻辑（专有策略）： 多层趋势确认： 系统将高时间框架的结构性转变与执行时间框架的微动量同步。 自适应入场引擎： 过滤市场噪音和横盘震荡，仅在价格行为确认高概率突破时入场。 智能交易保护： 采用精密的阶段性追踪止损机制。当交易进入获利区时，启动“安全锁”降低风险，随后进行激进的利润锁定。 主要优势： 针对 US100 波动性深度优化。 基于可用保证金的自动化风险缩放。 动态退出逻辑，而非死板的固定点数。 不使用马丁格尔，不使用网格交易。
Auratus Gold Trading Algorithm
Amaanullah Mehboob Bhatti
专家
Auratus 黄金交易算法 Auratus 是一款专门为黄金 (XAUUSD) 设计的自动化交易系统。该算法采用高频趋势利用模型，侧重于多时间框架的动量同步。这确保了短期执行与宏观市场扩张阶段严格保持一致。 回测绩效 (2026/01/01 – 2026/07/08) 以下结果是在策略测试器中使用 100% 历史质量的 Tick 数据实现的： 初始存款： 500.00 总净利润： 688,939,884.37 利润因子： 3.93 最大净值回撤： 0.99% 恢复因子： 747.92 夏普比率： 38.71 总交易笔数： 69,543 胜率： 75.78% 核心逻辑 该系统通过多层过滤过程旨在隔离机构趋势方向。它避开市场噪音，仅在波动性和趋势对齐参数满足时才入场。该逻辑专门针对 XAUUSD 的波动特性进行了优化。 Auratus 不使用固定的止盈目标。它具有专有的两阶段动态退出引擎。一旦交易达到特定的盈利阈值，系统就会激活跟随实时价格结构的系统化移动止损。该机制旨在尽早锁定利润，同时允许持仓在持续趋势行情中获得最大收益。 风险管理 无危险策略： 该 EA 严格避免网格、马丁格尔或补
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