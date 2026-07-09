TradeLens
- Утилиты
-
Amaanullah Mehboob BhattiЯ — риск-аналитик и количественный исследователь, работающий в Дубае на стыке финансового моделирования, макроэкономики и разработки программного обеспечения. Моя работа объединяет академические исследования с практическим применением, уделяя особое внимание разработке количественных моделей и
- Версия: 1.4
- Активации: 5
Хватит гадать об истинной скорости исполнения и скрытых расходах.
В то время как MetaTrader 5 нативно показывает сетевой пинг, он оставляет вас в неведении относительно того, что происходит после того, как ваш ордер достигает брокера. Кроме того, MT5 не рассчитывает и не отображает проскальзывание (slippage) в явном виде, оставляя трейдеров слепыми к скрытым ценовым разрывам, съедающим прибыль.
TradeLens — это специализированная утилита, которая показывает точное время обработки ордеров сервером вашего брокера и автоматически рассчитывает проскальзывание, аккуратно регистрируя всё во вкладке «Эксперты».
Ключевые особенности
- Разоблачение скрытого проскальзывания: Рассчитывает разницу между запрошенной и фактической ценой исполнения в пунктах. Отслеживает проскальзывание для рыночных, отложенных ордеров и срабатываний Stop-Loss/Take-Profit.
- Отслеживание исполнения на сервере: Изолирует чистое время обработки внутри сервера брокера (в мс), отделяя его от сетевой задержки.
- Чистая интеграция: Все данные выводятся в журнал «Эксперты» в стандартизированном формате. Никакого мусора на графиках.
- Аудит истории: Создает последовательный лог каждого исполнения — идеально для проверки честности брокера.
«Сетевой пинг — это лишь половина истории, а скрытое проскальзывание — это тихий убийца прибыли».