TradeLens

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  • Amaanullah Mehboob Bhatti
    Amaanullah Mehboob Bhatti

    Amaanullah Mehboob Bhatti

    Я — риск-аналитик и количественный исследователь, работающий в Дубае на стыке финансового моделирования, макроэкономики и разработки программного обеспечения. Моя работа объединяет академические исследования с практическим применением, уделяя особое внимание разработке количественных моделей и
  • Версия: 1.4
  • Активации: 5
TradeLens: Журнал исполнения брокерского сервера и проскальзывания для MT5

Хватит гадать об истинной скорости исполнения и скрытых расходах.

В то время как MetaTrader 5 нативно показывает сетевой пинг, он оставляет вас в неведении относительно того, что происходит после того, как ваш ордер достигает брокера. Кроме того, MT5 не рассчитывает и не отображает проскальзывание (slippage) в явном виде, оставляя трейдеров слепыми к скрытым ценовым разрывам, съедающим прибыль.

TradeLens — это специализированная утилита, которая показывает точное время обработки ордеров сервером вашего брокера и автоматически рассчитывает проскальзывание, аккуратно регистрируя всё во вкладке «Эксперты».

Ключевые особенности

  • Разоблачение скрытого проскальзывания: Рассчитывает разницу между запрошенной и фактической ценой исполнения в пунктах. Отслеживает проскальзывание для рыночных, отложенных ордеров и срабатываний Stop-Loss/Take-Profit.
  • Отслеживание исполнения на сервере: Изолирует чистое время обработки внутри сервера брокера (в мс), отделяя его от сетевой задержки.
  • Чистая интеграция: Все данные выводятся в журнал «Эксперты» в стандартизированном формате. Никакого мусора на графиках.
  • Аудит истории: Создает последовательный лог каждого исполнения — идеально для проверки честности брокера.
«Сетевой пинг — это лишь половина истории, а скрытое проскальзывание — это тихий убийца прибыли».
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He Ming Lai
Утилиты
Gold index expert MT5 Wizard uses Multi-timeframe analysis. In simpler terms, the indicator monitors 2 timeframes. A higher timeframe and a lower timeframe. The indicator determines the trend by analyzing order flow and structure on the higher timeframe(4 hour for instance). Once the trend and order flow have been determined the indicator then uses previous market structure and price action to accurately determine high probability reversal zones. Once the high probability reversal zone has bee
Golden Route home MT5
Gao Sun Liu
Утилиты
Golden Route home MT5 calculates the average prices of BUY (LONG) and SELL (SHORT) open positions, taking into account the size of open positions, commissions and swaps. The indicator builds the average line of LONG open positions, after crossing which, from the bottom up, the total profit for all LONG positions for the current instrument becomes greater than 0. The indicator builds the average line of SHORT open positions, after crossing which, from top to bottom, the total profit for all SH
Gold looks at several MT5
Yi Shan Hou
Утилиты
Do you want an EA with small stoploss? Do you want an EA that is just in and out of market? Gold looks at several MT5 It is ONLY buying when the market opens and with a window of 10 minutes or less. It uses pre-market price so be sure your broker has that.   This strategies (yes, it is 2 different strategies that can be used with 3 different charts) have tight stoplosses and a takeprofit that often will be reached within seconds! The strategies are well proven. I have used them manually for
Bionic Forex
Pablo Maruk Jaguanharo Carvalho Pinheiro
Утилиты
Bionic Forex - Humans and Robots for profit. Patience is the key. The strategies are based on: - Tendency - Momentum + High Volatility - Dawn Scalper + Support Resistence. Again, patience is the key. No bot is flawless, sometimes it will work seamlessly, sometimes it simply won't.  it's up to you manage its risk and make it a great friend to trade automatically with fantastic strategies. Best regards, Good luck., Pablo Maruk.
Reward Multiplier MT5
Amir Atif
Утилиты
Reward Multiplier is a semi-automatic trade manager based on pyramid trading that opens additional orders with the running profit of your trades to maximize return exponentially without increasing the risk. Unlike other similar EAs, this tool shows potential profit/loss and reward to risk ratio before even entering the first trade! Download Demo here  (starting lot is fixed at 0.01) Contact me to get a 7 days trial version of the product with full functionality. Guide + tips here MT4 version  
Trade Insurance Expert Advisor
Jermaine Wedderburn
Утилиты
Ever took a trade and when you come back to the termainal to check on the status of the position, you realized the market has gone so far in the opposite direction or it has hit your stoploss. Well this system is here to help manage those moments price doesn't go in your desired direction. Consider this to be the insurance your account needs for your trading business. This tool manages manual trades and e.a. triggered trades. However be aware that some e.a.s are programmed to override other e.a.
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Makaira US100  Makaira US100 — это высокопроизводительная автоматизированная торговая система, разработанная специально для индекса Nasdaq 100 (US100). Созданная для трейдеров, требующих исполнения институционального уровня, Makaira использует проприетарный алгоритм согласования импульсов для извлечения выгоды из уникальных циклов волатильности технологического сектора США. Как это работает (Закрытая логика): Многоуровневое подтверждение тренда: Система синхронизирует структурные сдвиги на стар
Auratus Gold Trading Algorithm
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Торговый алгоритм Auratus Gold Auratus — это автоматизированная торговая система, разработанная специально для золота (XAUUSD). Алгоритм использует высокочастотную модель эксплуатации тренда, ориентированную на синхронизацию импульсов на нескольких таймфреймах. Это гарантирует, что краткосрочное исполнение строго соответствует фазам расширения рынка. Результаты бэктеста (01.01.2026 – 08.07.2026) Следующие результаты были получены в тестере стратегий с использованием тиковых данных 100% качества:
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