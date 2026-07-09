TradeLens: Журнал исполнения брокерского сервера и проскальзывания для MT5

Хватит гадать об истинной скорости исполнения и скрытых расходах.

В то время как MetaTrader 5 нативно показывает сетевой пинг, он оставляет вас в неведении относительно того, что происходит после того, как ваш ордер достигает брокера. Кроме того, MT5 не рассчитывает и не отображает проскальзывание (slippage) в явном виде, оставляя трейдеров слепыми к скрытым ценовым разрывам, съедающим прибыль.

TradeLens — это специализированная утилита, которая показывает точное время обработки ордеров сервером вашего брокера и автоматически рассчитывает проскальзывание, аккуратно регистрируя всё во вкладке «Эксперты».

Ключевые особенности

Разоблачение скрытого проскальзывания: Рассчитывает разницу между запрошенной и фактической ценой исполнения в пунктах. Отслеживает проскальзывание для рыночных, отложенных ордеров и срабатываний Stop-Loss/Take-Profit.

Рассчитывает разницу между запрошенной и фактической ценой исполнения в пунктах. Отслеживает проскальзывание для рыночных, отложенных ордеров и срабатываний Stop-Loss/Take-Profit. Отслеживание исполнения на сервере: Изолирует чистое время обработки внутри сервера брокера (в мс), отделяя его от сетевой задержки.

Изолирует чистое время обработки внутри сервера брокера (в мс), отделяя его от сетевой задержки. Чистая интеграция: Все данные выводятся в журнал «Эксперты» в стандартизированном формате. Никакого мусора на графиках.

Все данные выводятся в журнал «Эксперты» в стандартизированном формате. Никакого мусора на графиках. Аудит истории: Создает последовательный лог каждого исполнения — идеально для проверки честности брокера.

«Сетевой пинг — это лишь половина истории, а скрытое проскальзывание — это тихий убийца прибыли».