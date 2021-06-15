1200个用户！！！ - 页 98

Boris Gulikov:
你做了正确的事情。这种 "某种程度上的脱欧 "在过去两年中已经失去了一个黄牛。

我昨天在投票前赚了超过7%的利润，接近投票时，投票后我失去了所有的利润。所以是零，不算我得到的高潮 ))

 
Anatolii Zainchkovskii:

不，这个产品只是摆设，有很多这样的免费产品，它们毫无用处）没有人会出售真正的犁地机）。

你可以把它租出去。赚取了押金的面团，租赁就结束了。一般来说，有很多方法可以赚钱，这个网站不是重点。

 
Alexey Volchanskiy:

我昨天在投票前赚了超过7%的利润，接近投票时，投票后我失去了所有的利润。所以是零，不算我得到的高潮 ))

这是一种耻辱。但是，我没有失去任何东西！我没有失去任何东西。)

消息出来 后，我买了一英镑。拿到了1%。不多。而用我的手。为了谨慎起见，我连夜关闭了所有的机器人。

 


 

Alexey Volchanskiy:

......零，不算高潮）)

所以它毕竟是值得交易的。

 
Vladislav Andruschenko:

我现在坐在这里想的是这种产品。

我花了那么多的神经在支持、美容、代码优化 上（算法不会改变）。

而这里每天都有10位新的专家，"这是你+1亿6千万的测试检查点，以200-10000英镑的价格拿下。

道德：当你在思考良知 的时候，别人在诗....。

因此，良心要么在那里，要么不在那里--这是一个固有的事实，没有任何劝告的帮助。

 
Aleksey Ivanov:

因此，良心要么在那里，要么不在那里--这是一个既定的事实，劝说是没有用的。

而第三种选择是，你有良心，但从小就没有被教导如何使用它。

 
1500!
开始为安娜欢呼，离冈察尔的记录还有一半的距离
Aleksey Ivanov:

因此，良心要么在那里，要么不在那里--这是一个既定的事实，劝说是没有用的。

遗憾的是，一个漂亮的代码不等于一个有利可图的代码。
 
Ivan Butko:
1500!
我开始支持安娜了，冈察尔的记录还在半路上。

如果你加上其他的，你会得到2000个。对你有好处。一个月6万。而不是嗡嗡作响))

