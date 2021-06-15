1200个用户！！！ - 页 76 1...697071727374757677787980818283...230 新评论 Maksim Dlugoborskiy 2018.09.02 00:39 #751 伊万-布特科。甩掉了。作者马上开了一个新的账户，马上有30个人注册了，马上他又冲了上去，这就是史诗。这再次显示了人类的愚蠢和贪婪......。还有就是他们的懒惰。 我认为我们应该 "同情 "那些追逐快钱（免费）的 "可怜 "的用户。 如果信号的作者泄密并损失了用户的钱--作者不应承担任何责任。 当人们决定向谁订阅时--他们可以评估信号的前景。他们甚至意识到，在很多信号下，这种情况不会持续太久，但还是要冒这个风险。 另一件事是，信号作者本身的行为非常不负责任。嗯，这是来自 "别人的面包 "领域。佩特罗斯说的对，不应该 "计算 "别人的钱。 这项服务中确实有很好的信号，但它们仍然没有被注意到。这是因为漂亮的统计数据对用户来说更为重要。没有多少信号会被过滤掉。他们（订阅者）在搜索时通常使用增长和盈亏平衡。他们并不关心其他指标。 我对评级算法也不满意。特别是我被 "可靠性 "指标所腐蚀。这就像手机的 "楼梯 "的功率级别...有一些信号实际上比其他信号更安全，但其 "楼梯 "是红色的。但一些不安全的烂信号突然变成了绿色。这并不公平。而一般来说，在计算信号等级时，很多事情是不公平的。然而，我已经不再关注它，因为任何寻求好信号的人都会找到它。该评级是针对门户网站的新注册用户。 也许，唯一让我感到不安的是，信号作者没有机会将价格标签定在30美元以下。即使是最低20美元的时候，如果你看一些信号，也是相当高的价格。在这里，事实证明，作者和订阅者都被剥夺了平衡这方面互动的机会。 [删除] 2018.09.02 00:51 #752 马克西姆-德卢戈博尔斯基。这再次表明人类的愚蠢和贪婪......还有就是他们的懒惰。 我认为我们不应 "同情 "那些追逐快钱（赠品）的可怜的订户。 如果信号的作者暴跌，损失了用户的钱--作者不应该承担任何责任。 当人们决定向谁订阅时--他们可以评估信号的前景。他们甚至明白这不会持续很久，所以他们还是冒了这个险。 另一点是，信号作者的行为是不负责任的。嗯，这属于 "别人的面包 "的范畴。佩特罗斯说得没错，人们不应该 "计算 "别人的钱。 这项服务中确实有很好的信号，但它们仍然没有被注意到。这是因为漂亮的统计数据对用户来说更为重要。没有多少信号会被过滤掉。他们（订阅者）在搜索时通常使用增长和盈亏平衡。他们并不关心其他指标。 我对评级算法也不满意。特别是我被 "可靠性 "指标所腐蚀。这就像手机的 "楼梯 "的功率级别...有一些信号实际上比其他信号更安全，但其 "楼梯 "是红色的。但一些不安全的烂信号突然变成了绿色。这是不公平的。而一般来说，在计算信号等级时，很多事情是不公平的。然而，我已经不再关注它，因为任何寻求好信号的人都会找到它。该评级是针对门户网站的新注册用户。你可以说：" 外汇交易是高风险的！" - 这应该是足够的... Maksim Dlugoborskiy 2018.09.02 08:59 #753 塔拉斯-冈察尔。...我还会引入一个 "认购退款 "的功能，如果账户有一个关键的缩水......比如说85%......。 我将以某种方式对其进行惩罚（也许是降级）......。塔拉斯，当你自己在你的美分账户崩溃时没有删除你的损失信号时，你在 "擦 "什么正义呢...？ 我还观察了你，看到作为一个 "沉沦者"，你如何没有删除信号。 如果你删除信号，数以百计到数以千计的用户可以拿回他们上个月的订阅费用... 而你只是保留了它--等待所有订户的钱 "解冻"...... 所以不要谈论正义，也不要谈论该处有什么更好的改变。 在改变其他事物之前，你最好先改变自己...... 你，塔拉斯，也是一个无耻之徒......。 在这样的惨败之后，我将羞于在一个论坛上进行明智的发言。 而你甚至不觉得尴尬...... Oleg Papkov 2018.09.02 09:26 #754 fxsaber:对任何TS来说，也可以这么说。在《信号》中，有非常体面的黄牛。但有一个动作是值得的，就像法郎的情况一样，他们会卖出去的。黑天鹅的行为是不分青红皂白的。45%的缩水是BREXIT。也就是说，这不是一个系统的，而是一个不可抗力。利润是系统性的，所以作者是非常好的。如果他是通过平均方式实现的，人们只能祝他好运。"平均数是一种亏损的方式，所以我不会做 "的做法类似于 "用负数交易，所以我不会做"。许多想法事实上被拒绝，因为他们根本不知道如何 "煮 "它们。例如，我还没有尝试过平均数。也许不会成功，但在你尝试之前，你不会确定。"我不相信 "已经是服务本身的草图了。源代码中的某处是否有这样一个字符串？不是愚蠢的伊兰。如果几周都在一个平面上，或者至少是几天，那么平均数就非常有效。当欧洲央行没有大规模的货币购买或销售时。我是指欧元兑美元。 Ruslan Kuznetsov 2018.09.03 09:54 #755 顺便说一下，它不需要太多，))))))))，稳定第一，广告第二。 Yevhenii Levchenko 2018.09.03 10:18 #756 鲁斯兰-库兹涅佐夫。 稳定第一经验表明，很少有人会对稳定感兴趣。每个人都对利润感兴趣 Ivan Butko 2018.12.12 15:19 #757 很高兴知道铁王座在塔拉斯之后找到了新的主人。 3,000名订户的记录尚未被打破。 有趣的是，这个信号（来自仓鼠家族）恰恰相反--在最远的地方。的评级，虽然根据所有的法律应该坐在 Vasiliy Vilkov 2018.12.12 15:24 #758 Ivan Butko: 天啊，你能想象那笔钱吗！？一千二百乘以三十等于三万六千美元!乘以六百二十万卢布!一个月？这就是一生的结果。被动收入是最重要的。要争取的东西。在有足够的积极收益后，最后的梦想。 有一件事我不明白。为什么没有更多的订阅者？因为有数以百万计的交易者。 大声说出来的想法不要在我的伤口上撒盐）））。 Aleksey Vyazmikin 2018.12.12 15:30 #759 Ivan Butko:令人欣慰的是，在塔拉斯之后，铁王座已经找到了新主人。 3000名订户的记录尚未被打破。 有趣的是，这个信号（来自仓鼠家族）反而是在最远的地方。的评级，虽然根据所有的法律应该坐在把钱拿出来的好方法... Vasiliy Vilkov 2018.12.12 15:35 #760 我在哪里可以买到这样的顾问？)) 1...697071727374757677787980818283...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
甩掉了。作者马上开了一个新的账户，马上有30个人注册了，马上他又冲了上去，这就是史诗。
这再次显示了人类的愚蠢和贪婪......。还有就是他们的懒惰。
我认为我们应该 "同情 "那些追逐快钱（免费）的 "可怜 "的用户。
如果信号的作者泄密并损失了用户的钱--作者不应承担任何责任。
当人们决定向谁订阅时--他们可以评估信号的前景。他们甚至意识到，在很多信号下，这种情况不会持续太久，但还是要冒这个风险。
另一件事是，信号作者本身的行为非常不负责任。嗯，这是来自 "别人的面包 "领域。佩特罗斯说的对，不应该 "计算 "别人的钱。
这项服务中确实有很好的信号，但它们仍然没有被注意到。这是因为漂亮的统计数据对用户来说更为重要。没有多少信号会被过滤掉。他们（订阅者）在搜索时通常使用增长和盈亏平衡。他们并不关心其他指标。
我对评级算法也不满意。特别是我被 "可靠性 "指标所腐蚀。这就像手机的 "楼梯 "的功率级别...有一些信号实际上比其他信号更安全，但其 "楼梯 "是红色的。但一些不安全的烂信号突然变成了绿色。这并不公平。而一般来说，在计算信号等级时，很多事情是不公平的。然而，我已经不再关注它，因为任何寻求好信号的人都会找到它。该评级是针对门户网站的新注册用户。
也许，唯一让我感到不安的是，信号作者没有机会将价格标签定在30美元以下。即使是最低20美元的时候，如果你看一些信号，也是相当高的价格。在这里，事实证明，作者和订阅者都被剥夺了平衡这方面互动的机会。
这再次表明人类的愚蠢和贪婪......还有就是他们的懒惰。
我认为我们不应 "同情 "那些追逐快钱（赠品）的可怜的订户。
如果信号的作者暴跌，损失了用户的钱--作者不应该承担任何责任。
当人们决定向谁订阅时--他们可以评估信号的前景。他们甚至明白这不会持续很久，所以他们还是冒了这个险。
另一点是，信号作者的行为是不负责任的。嗯，这属于 "别人的面包 "的范畴。佩特罗斯说得没错，人们不应该 "计算 "别人的钱。
这项服务中确实有很好的信号，但它们仍然没有被注意到。这是因为漂亮的统计数据对用户来说更为重要。没有多少信号会被过滤掉。他们（订阅者）在搜索时通常使用增长和盈亏平衡。他们并不关心其他指标。
我对评级算法也不满意。特别是我被 "可靠性 "指标所腐蚀。这就像手机的 "楼梯 "的功率级别...有一些信号实际上比其他信号更安全，但其 "楼梯 "是红色的。但一些不安全的烂信号突然变成了绿色。这是不公平的。而一般来说，在计算信号等级时，很多事情是不公平的。然而，我已经不再关注它，因为任何寻求好信号的人都会找到它。该评级是针对门户网站的新注册用户。
你可以说：" 外汇交易是高风险的！" - 这应该是足够的...
...我还会引入一个 "认购退款 "的功能，如果账户有一个关键的缩水......比如说85%......。
我将以某种方式对其进行惩罚（也许是降级）......。
塔拉斯，当你自己在你的美分账户崩溃时没有删除你的损失信号时，你在 "擦 "什么正义呢...？
我还观察了你，看到作为一个 "沉沦者"，你如何没有删除信号。
如果你删除信号，数以百计到数以千计的用户可以拿回他们上个月的订阅费用...
而你只是保留了它--等待所有订户的钱 "解冻"......
所以不要谈论正义，也不要谈论该处有什么更好的改变。
在改变其他事物之前，你最好先改变自己......
你，塔拉斯，也是一个无耻之徒......。
在这样的惨败之后，我将羞于在一个论坛上进行明智的发言。
而你甚至不觉得尴尬......
对任何TS来说，也可以这么说。在《信号》中，有非常体面的黄牛。但有一个动作是值得的，就像法郎的情况一样，他们会卖出去的。
黑天鹅的行为是不分青红皂白的。45%的缩水是BREXIT。也就是说，这不是一个系统的，而是一个不可抗力。利润是系统性的，所以作者是非常好的。如果他是通过平均方式实现的，人们只能祝他好运。"平均数是一种亏损的方式，所以我不会做 "的做法类似于 "用负数交易，所以我不会做"。许多想法事实上被拒绝，因为他们根本不知道如何 "煮 "它们。例如，我还没有尝试过平均数。也许不会成功，但在你尝试之前，你不会确定。
"我不相信 "已经是服务本身的草图了。
源代码中的某处是否有这样一个字符串？不是愚蠢的伊兰。
如果几周都在一个平面上，或者至少是几天，那么平均数就非常有效。当欧洲央行没有大规模的货币购买或销售时。我是指欧元兑美元。
稳定第一
经验表明，很少有人会对稳定感兴趣。每个人都对利润感兴趣
很高兴知道铁王座在塔拉斯之后找到了新的主人。
3,000名订户的记录尚未被打破。
有趣的是，这个信号（来自仓鼠家族）恰恰相反--在最远的地方。的评级，虽然根据所有的法律应该坐在
天啊，你能想象那笔钱吗！？一千二百乘以三十等于三万六千美元!乘以六百二十万卢布!一个月？这就是一生的结果。被动收入是最重要的。要争取的东西。在有足够的积极收益后，最后的梦想。
有一件事我不明白。为什么没有更多的订阅者？因为有数以百万计的交易者。
大声说出来的想法
不要在我的伤口上撒盐）））。
令人欣慰的是，在塔拉斯之后，铁王座已经找到了新主人。
3000名订户的记录尚未被打破。
有趣的是，这个信号（来自仓鼠家族）反而是在最远的地方。的评级，虽然根据所有的法律应该坐在
把钱拿出来的好方法...