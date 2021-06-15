1200个用户！！！ - 页 220 1...213214215216217218219220221222223224225226227...230 新评论 Ivan Butko 2020.07.31 09:24 #2191 美元逆势上涨 希望终将破灭 D)) Desapp Pr 2020.07.31 16:27 #2192 Ivan Butko:美元逆势上涨 希望终将破灭 D))) 纠正）））） Uladzimir Izerski 2020.08.01 17:20 #2193 Desapp Pr:纠正））。 1,2,3.这已经是一个稳定的单位）。 [删除] 2020.08.01 18:18 #2194 Uladzimir Izerski:1,2,3.这已经是一个稳定的单位）。 沃瓦，不要再雕刻了；）你与市场的关系就像我与芭蕾舞的关系一样。喝蓝色的，它是你的。 Desapp Pr 2020.08.01 18:45 #2195 Vladimir Baskakov: 沃瓦，不要再雕刻了；）你与市场的关系就像我与芭蕾舞的关系一样。喝点蓝色的，它是你的。 还不错 -2,080.05 )。 Ivan Butko 2020.08.11 13:45 #2196 布尔米什已经把接力棒传给了新的高层。进展得不现实地顺利。 Yevhenii Levchenko 2020.08.12 11:06 #2197 潜力:) Даниил Минин 2020.08.13 03:45 #2198 Ivan Butko:布尔米什已经把接力棒传给了新的高层。它正在不切实际地顺利运行。 在EA中可能有发生止损的日子。而专家顾问不允许在这些天进行交易。这就是为什么它在历史上得到了很好的检验。 而在过去的1.5个月里，它在网上交易良好，这只是一个巧合。 Andrey Dik 2020.08.14 14:19 #2199 Ivan Butko:布尔米什已经把接力棒传给了新的高层。走得不现实地顺利。 幸运的战胜者 Ivan Butko 2020.08.14 21:33 #2200 danminin:在EA中可能有发生止损的日子。而EA在这些天是不允许交易的。这就是为什么它在历史上得到了很好的检验。 在过去的1.5个月里，它在网上交易良好，这只是一个巧合。基本上，即使价格向错误的方向发展，他也有止损。一旦他击中了一个，他就会开始再次增加。UPD 1.18250 1.20250 1.18044 开盘价，停盘，拿下。Moose: 1.18250-1.20250= -0.02或200.0 点Take: 1.18250-1.18044= 0.002或20.0点。TP:SL比例=1:10。以每月平均10次交易 计算，需要一个月的时间才能恢复。作者自己也警告说，100%的赢利将不会是无敌的。有谁能计算出一只麋鹿能拿下多少存款？我对他的风险感到很难受。 1...213214215216217218219220221222223224225226227...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
美元逆势上涨
希望终将破灭 D))
纠正））））
纠正））。
1,2,3.这已经是一个稳定的单位）。
沃瓦，不要再雕刻了；）你与市场的关系就像我与芭蕾舞的关系一样。喝点蓝色的，它是你的。
布尔米什已经把接力棒传给了新的高层。进展得不现实地顺利。
潜力:)
在EA中可能有发生止损的日子。而专家顾问不允许在这些天进行交易。这就是为什么它在历史上得到了很好的检验。
而在过去的1.5个月里，它在网上交易良好，这只是一个巧合。
幸运的战胜者
基本上，即使价格向错误的方向发展，他也有止损。一旦他击中了一个，他就会开始再次增加。UPD
开盘价，停盘，拿下。
Moose: 1.18250-1.20250= -0.02或200.0 点
Take: 1.18250-1.18044= 0.002或20.0点。
TP:SL比例=1:10。以每月平均10次交易 计算，需要一个月的时间才能恢复。作者自己也警告说，100%的赢利将不会是无敌的。
有谁能计算出一只麋鹿能拿下多少存款？我对他的风险感到很难受。