1200个用户！！！ - 页 220

新评论
 

美元逆势上涨
希望终将破灭 D))


 
Ivan Butko:

美元逆势上涨
希望终将破灭 D)))


纠正））））

 
Desapp Pr:

纠正））。

1,2,3.这已经是一个稳定的单位）。

[删除]  
Uladzimir Izerski:

1,2,3.这已经是一个稳定的单位）。

沃瓦，不要再雕刻了；）你与市场的关系就像我与芭蕾舞的关系一样。喝蓝色的，它是你的。
 
Vladimir Baskakov:
沃瓦，不要再雕刻了；）你与市场的关系就像我与芭蕾舞的关系一样。喝点蓝色的，它是你的。
还不错 -2,080.05 )。
 

布尔米什已经把接力棒传给了新的高层。进展得不现实地顺利。




 

潜力:)


 
Ivan Butko:

布尔米什已经把接力棒传给了新的高层。它正在不切实际地顺利运行。




在EA中可能有发生止损的日子。而专家顾问不允许在这些天进行交易。这就是为什么它在历史上得到了很好的检验。
而在过去的1.5个月里，它在网上交易良好，这只是一个巧合。

 
Ivan Butko:

布尔米什已经把接力棒传给了新的高层。走得不现实地顺利。

幸运的战胜者

 
danminin:

在EA中可能有发生止损的日子。而EA在这些天是不允许交易的。这就是为什么它在历史上得到了很好的检验。
在过去的1.5个月里，它在网上交易良好，这只是一个巧合。

基本上，即使价格向错误的方向发展，他也有止损。一旦他击中了一个，他就会开始再次增加。

UPD

1.18250 1.20250 1.18044


开盘价，停盘，拿下。

Moose: 1.18250-1.20250= -0.02或200.0

Take: 1.18250-1.18044= 0.002或20.0点。

TP:SL比例=1:10。以每月平均10次交易 计算，需要一个月的时间才能恢复。作者自己也警告说，100%的赢利将不会是无敌的。

有谁能计算出一只麋鹿能拿下多少存款？我对他的风险感到很难受。

1...213214215216217218219220221222223224225226227...230
新评论