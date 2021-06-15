1200个用户！！！ - 页 221

新评论
 
交易取决于发光体上的耀斑，重要的是发光体不在我们的太阳系中。
 
Grozir:
交易根据发光体上的耀斑进行，重要的是发光体不在我们的太阳系内。

听起来像中暑，坐下来）））。

 
Ivan Butko:

听起来像中暑，坐下来）））。

继续下蹲，这是一个很好的 "KU" :-)
 
如果上面把价格降到30美元，会有更多的用户跑过来。但显然不感兴趣
 
相当慷慨的供应商。对于一笔交易，它退还订阅价格，而每月的交易量低于十几笔。
 

他的交易很好地聚集在前两天的M30开盘价 上。的确，昨天的交易与方向不一致。但它是积极的，我在另一个方向上也是如此。而今天他错过了一次进场，尽管价格处于买入群中。


Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
  • www.mql5.com
Технические индикаторы требуют для своих расчетов указания значений цен и/или значений объемов, на которых они будут считаться. Существуют 7 предопределенных идентификаторов перечисления ENUM_APPLIED_PRICE, для указания нужной ценовой базы расчетов. Если технический индикатор для своих расчетов использует ценовые данные, тип которых задается...
 
Vladimir Tkach:

他的交易在前两天的M30开盘价 上有很好的集群。


这些图表中是否有收支平衡的公式？）

 
Ivan Butko:

这些图表中是否有收支平衡的公式？))

这些都是群组。

而他的收支平衡公式是200/2000。

 
Vladimir Tkach:

这些都是群组。

而他的收支平衡公式是200/2000。

我只是没有遇到过一个20/200的MM，正好过了几年。而他的回测和正测是一样的。当然，对于订阅者来说，这很酷，但也很好奇。此外，作者自己也经常说，这个胜率不是永恒的。

 
Ivan Butko:

我只是没有遇到过一个20/200的MM，确切地说是已经走了几年 了。而他的回测和正测是一样的。当然，对于订阅者来说，这很酷，但也很好奇。

这就像一个神经网络，必须对一个新的故事进行重新训练。聚类也要重新训练。

1...214215216217218219220221222223224225226227228...230
新评论