1200个用户！！！ - 页 221

Grozir 2020.08.25 11:45 #2201
交易取决于发光体上的耀斑，重要的是发光体不在我们的太阳系中。

Ivan Butko 2020.08.25 12:15 #2202
Grozir: 交易根据发光体上的耀斑进行，重要的是发光体不在我们的太阳系内。
听起来像中暑，坐下来）））。

Grozir 2020.08.25 12:23 #2203
Ivan Butko:听起来像中暑，坐下来）））。
继续下蹲，这是一个很好的 "KU" :-)

Ivan Butko 2020.08.25 12:56 #2204
如果上面把价格降到30美元，会有更多的用户跑过来。但显然不感兴趣

Grozir 2020.08.25 13:16 #2205
相当慷慨的供应商。对于一笔交易，它退还订阅价格，而每月的交易量低于十几笔。

Vladimir Tkach 2020.08.25 13:29 #2206
他的交易很好地聚集在前两天的M30开盘价 上。的确，昨天的交易与方向不一致。但它是积极的，我在另一个方向上也是如此。而今天他错过了一次进场，尽管价格处于买入群中。

Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Константы индикаторов / Ценовые константы
www.mql5.com
Технические индикаторы требуют для своих расчетов указания значений цен и/или значений объемов, на которых они будут считаться. Существуют 7 предопределенных идентификаторов перечисления ENUM_APPLIED_PRICE, для указания нужной ценовой базы расчетов. Если технический индикатор для своих расчетов использует ценовые данные, тип которых задается...

Ivan Butko 2020.08.25 13:31 #2207
Vladimir Tkach:他的交易在前两天的M30开盘价 上有很好的集群。
这些图表中是否有收支平衡的公式？）

Vladimir Tkach 2020.08.25 13:33 #2208
Ivan Butko:这些图表中是否有收支平衡的公式？))
这些都是群组。
而他的收支平衡公式是200/2000。

Ivan Butko 2020.08.25 13:47 #2209
Vladimir Tkach:这些都是群组。而他的收支平衡公式是200/2000。
我只是没有遇到过一个20/200的MM，正好过了几年。而他的回测和正测是一样的。当然，对于订阅者来说，这很酷，但也很好奇。此外，作者自己也经常说，这个胜率不是永恒的。

Vladimir Tkach 2020.08.25 13:50 #2210
Ivan Butko:我只是没有遇到过一个20/200的MM，确切地说是已经走了几年 了。而他的回测和正测是一样的。当然，对于订阅者来说，这很酷，但也很好奇。
这就像一个神经网络，必须对一个新的故事进行重新训练。聚类也要重新训练。
交易根据发光体上的耀斑进行，重要的是发光体不在我们的太阳系内。
他的交易很好地聚集在前两天的M30开盘价 上。的确，昨天的交易与方向不一致。但它是积极的，我在另一个方向上也是如此。而今天他错过了一次进场，尽管价格处于买入群中。
他的交易在前两天的M30开盘价 上有很好的集群。
这些都是群组。
而他的收支平衡公式是200/2000。
我只是没有遇到过一个20/200的MM，正好过了几年。而他的回测和正测是一样的。当然，对于订阅者来说，这很酷，但也很好奇。此外，作者自己也经常说，这个胜率不是永恒的。
这就像一个神经网络，必须对一个新的故事进行重新训练。聚类也要重新训练。