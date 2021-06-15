1200个用户！！！ - 页 212 1...205206207208209210211212213214215216217218219...230 新评论 Vasiliy Pushkaryov 2020.03.13 21:55 #2111 现在又出现了一位专业人士。这不是第一年，他在月初用一个很酷的故事插入，然后像老鼠一样坐在那里，用一条直线收集愤怒的订户："那里有什么交易，啊--啊--啊，什么时候开始交易，订阅费太贵了"。然后试图讨价还价--呃，好吧，我不会去谈那些伤心的事情。更好的是，这里有一些有趣的图片。 2018 2019 而现在。 Uladzimir Izerski 2020.03.14 17:19 #2112 Vasiliy Pushkaryov: 现在又出现了一位专业人士。这不是第一年，他在月初用一个很酷的故事连接起来，然后像老鼠一样坐在一条直线上，收集愤愤不平的订户："那里有什么交易，阿耶，什么时候开始交易，订阅是如此昂贵。然后在试图讨价还价--呃，好吧，我不会去谈那些伤心的事。更好的是，这里有一些有趣的图片。 2018 2019 而现在。 如果有这样一个栖息仓鼠的机会，很快就会有商人抓住这个机会。 Vasiliy Pushkaryov 2020.03.14 21:25 #2113 Uladzimir Izerski: 如果有这样一个栖息仓鼠的机会，很快就会有商人利用这样一个机会。 随着时间的推移，随着订户变得更有经验，这变得更加困难。在第一张图片中（2018年），一个月内有172个用户。现在是10天26个，这可能是因为布什米尔，超级调谐器在3月份显示为负值。不过，涌入虚假信号的速度已经不一样了。 fxsaber 2020.03.15 23:03 #2114 关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛 图书馆：OnTesterCustom fxsaber, 2020.03.15 22:59 我在我的账户监控器中看到，同样的账户耗费模式经常重复出现。 这不是指数或石油的崩溃，而是货币市场的崩溃。这就是为什么它更有趣的原因。 这里有一些来自不同账户的截图。很多好的黄牛机器人被消灭了。 黑天鹅在40分钟内获得10位数字。不管是谁在上面输了钱或赚了钱，都绝对不应该受到责备。这 是个意外。谴责那些损失的人或赞扬那些在这场运动中获利的人是完全不正确的。 Ivan Butko 2020.03.23 13:49 #2115 这个英国人是个漏网之鱼。就这样，他轻快地冲了出去 [删除] 2020.05.02 12:06 #2116 布什真的要走火入魔了。谁知道呢，什么是海啸？ Даниил Минин 2020.05.02 12:31 #2117 Vladimir Baskakov: 布什真的要走火入魔了。谁知道呢，什么是海啸？ 看起来股权是一个网格。 每月4%，这就破灭了？ 看起来信号是 "煮 "了一年才加入的。 在加入信号之前，我每月的利润是40%，加入之后是4%。 马丁斯在平均达到100%的利润时就会脱落。也许2年就能活下来。 [删除] 2020.05.02 12:59 #2118 danminin: 从股权的角度看，是一个网格。 每月4% - 是否分散？ 看起来信号在加入之前已经 "煮 "了一年。 在添加信号之前，每月的利润是40%，添加4%之后。 马丁斯在平均达到100%的利润时就会脱落。也许2年就能活下来。 整体而言，收益是很大的。 Иоан Светляков 2020.05.03 14:35 #2119 Vladimir Baskakov: 总体而言，收益是很大的 注册并挣钱)) [删除] 2020.05.03 14:57 #2120 Иоан Светляков: 注册并挣钱)) 我没有订阅，也不打算订阅，我只是偶尔看看剪羊毛，纯粹是为了自己。 1...205206207208209210211212213214215216217218219...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
现在又出现了一位专业人士。这不是第一年，他在月初用一个很酷的故事插入，然后像老鼠一样坐在那里，用一条直线收集愤怒的订户："那里有什么交易，啊--啊--啊，什么时候开始交易，订阅费太贵了"。然后试图讨价还价--呃，好吧，我不会去谈那些伤心的事情。更好的是，这里有一些有趣的图片。
2018
2019
而现在。
现在又出现了一位专业人士。这不是第一年，他在月初用一个很酷的故事连接起来，然后像老鼠一样坐在一条直线上，收集愤愤不平的订户："那里有什么交易，阿耶，什么时候开始交易，订阅是如此昂贵。然后在试图讨价还价--呃，好吧，我不会去谈那些伤心的事。更好的是，这里有一些有趣的图片。
2018
2019
而现在。
如果有这样一个栖息仓鼠的机会，很快就会有商人抓住这个机会。
如果有这样一个栖息仓鼠的机会，很快就会有商人利用这样一个机会。
关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛
图书馆：OnTesterCustom
fxsaber, 2020.03.15 22:59
这不是指数或石油的崩溃，而是货币市场的崩溃。这就是为什么它更有趣的原因。
这里有一些来自不同账户的截图。很多好的黄牛机器人被消灭了。
布什真的要走火入魔了。谁知道呢，什么是海啸？
看起来股权是一个网格。
每月4%，这就破灭了？
看起来信号是 "煮 "了一年才加入的。
在加入信号之前，我每月的利润是40%，加入之后是4%。
马丁斯在平均达到100%的利润时就会脱落。也许2年就能活下来。
从股权的角度看，是一个网格。
每月4% - 是否分散？
看起来信号在加入之前已经 "煮 "了一年。
在添加信号之前，每月的利润是40%，添加4%之后。
马丁斯在平均达到100%的利润时就会脱落。也许2年就能活下来。
总体而言，收益是很大的
注册并挣钱))
注册并挣钱))