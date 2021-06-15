1200个用户！！！ - 页 212

现在又出现了一位专业人士。这不是第一年，他在月初用一个很酷的故事插入，然后像老鼠一样坐在那里，用一条直线收集愤怒的订户："那里有什么交易，啊--啊--啊，什么时候开始交易，订阅费太贵了"。然后试图讨价还价--呃，好吧，我不会去谈那些伤心的事情。更好的是，这里有一些有趣的图片。


2018


2019


而现在。


 
Vasiliy Pushkaryov:

如果有这样一个栖息仓鼠的机会，很快就会有商人抓住这个机会。

 
随着时间的推移，随着订户变得更有经验，这变得更加困难。在第一张图片中（2018年），一个月内有172个用户。现在是10天26个，这可能是因为布什米尔，超级调谐器在3月份显示为负值。不过，涌入虚假信号的速度已经不一样了。
 

关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛

图书馆：OnTesterCustom

fxsaber, 2020.03.15 22:59

我在我的账户监控器中看到，同样的账户耗费模式经常重复出现。

这不是指数或石油的崩溃，而是货币市场的崩溃。这就是为什么它更有趣的原因。

这里有一些来自不同账户的截图。很多好的黄牛机器人被消灭了。


黑天鹅在40分钟内获得10位数字。不管是谁在上面输了钱或赚了钱，都绝对不应该受到责备。这 是个意外。谴责那些损失的人或赞扬那些在这场运动中获利的人是完全不正确的。
 
这个英国人是个漏网之鱼。就这样，他轻快地冲了出去
布什真的要走火入魔了。谁知道呢，什么是海啸？
 
Vladimir Baskakov:
布什真的要走火入魔了。谁知道呢，什么是海啸？

看起来股权是一个网格。

每月4%，这就破灭了？

看起来信号是 "煮 "了一年才加入的。

在加入信号之前，我每月的利润是40%，加入之后是4%。

马丁斯在平均达到100%的利润时就会脱落。也许2年就能活下来。

整体而言，收益是很大的。
 
注册并挣钱))







我没有订阅，也不打算订阅，我只是偶尔看看剪羊毛，纯粹是为了自己。
