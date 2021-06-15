1200个用户！！！ - 页 224

Ivan Butko:
我的上帝，你能想象那些钱吗？一千二百乘以三十等于三万六千美元!乘以六百二十万卢布!一个月？这就是一生的结果。被动收入是最重要的。要争取的东西。在有足够的积极收益后，最后的梦想。有一件事我不明白。为什么没有更多的订阅者？因为有数以百万计的交易者。大声说出来的想法

那么，是什么阻止了你做同样的事情？

 
Marat Zeidaliyev:
我有一个不太标准的问题，我只是想澄清，在信号市场上，如果你相信信号历史，这是在那里显示的，几乎所有的做一个小的正负，从2到30-40％每月 "不稳定"，当然有时甚至在负，但这是一个现实的交易，但尽管如此，一些供应商有超过+100的用户，所以如果我做每个月从50到200％一个月的最低风险，你会得到许多用户作为顶部的，或更？目前还不清楚是什么在驱使他们去那里，是每月的利润率，还是仅仅是奋发的人群效应？我想知道你对此有何看法。

会不会是大众的问题？

 
RUSLAN KUZNETSOV:

会不会是大众的问题？

组队和抄袭。

 
Marat Zeidaliyev:
我有一个不太标准的问题，我只是想澄清一下。 根据信号市场，他们每个月都能赚到2-30-40%的利润，"不稳定"，当然有时甚至是负数，但这是真正的交易现实，尽管有些供应商有超过+100的用户，所以如果我以最小的风险每月做50-200%，我将增加这个用户数量作为一个顶部或更多？目前还不清楚是什么在驱使他们去那里，是每月的盈利能力，还是仅仅是奋发的人群效应？我想知道你对此有何看法。

仓鼠上有一个大约1000个用户的记录，保持了几个月，一系列的失误当然打破了大家的记录。而且我认为，如果你想达到顶峰，你一个月不应该做超过50%的事情。

但是要考虑到存在的信号数量。大多数有订阅者的人都有自己开发的渠道/网站。而如果你只依靠内部排名，那就是抽奖。

Vitaliy Kuznetsov:

在仓鼠身上有超过3000个
 
Vitaliy Kuznetsov:

你只需要进行交易，就可以了，有人会注意到。当然，有时不清楚如何选择信号，因为它们看起来很好，但没有用户。小胡子的滑坡是正常的，但人们并没有阻止他们，他们交易得很好。

我记得有一个信号的价格是100美元。约有400名订户
 
Vladimir Baskakov:
仓鼠身上有超过3000个
Vitaliy Kuznetsov:

是的，对不起，我犯了一个错误，我只是忘了。减负前的最后一张截图是这样记录的

好吧，那么在减负之后--信号的日落


信号的成功是有规律的（在监测图片方面很美）提款。加上网站周围的一些口碑广播。


Vitaliy Kuznetsov:

信号提供者 是一个版主
 
Vladimir Baskakov:
信号提供者是一个主持人

我不喜欢这一点，我很怀疑，总的来说，人们怀疑信号卖家平台上是否有诚实的气氛，那些稳定交易的人，在很长一段时间里，他们几乎没有用户，而那些冒着大风险，每月做50-100的漂亮图片的用户降为+1000，那么他们怎么能通过出售信号 赚取一些东西呢？

 
Marat Zeidaliyev:
我有一个不太标准的问题，我只是想澄清一下，如果你相信信号交易市场，那里显示，几乎所有的人每月都能 "不稳定 "地赚到2-30-40％，当然有时甚至是红色的，但这是交易的现实，但尽管如此，一些供应商有超过+100的用户，所以如果我每个月以最低风险做50-200％的交易，我将得到这么多的用户，作为顶部的用户还是会有很多？目前还不清楚是什么在驱使他们去那里，是每月的盈利能力，还是仅仅是奋发的人群效应？我想知道你对此有何看法。

但也有其他服务，如果你真的有东西可以展示。

