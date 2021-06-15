1200个用户！！！ - 页 224 1...217218219220221222223224225226227228229230 新评论 RUSLAN KUZNETSOV 2021.01.12 07:29 #2231 Ivan Butko: 我的上帝，你能想象那些钱吗？一千二百乘以三十等于三万六千美元!乘以六百二十万卢布!一个月？这就是一生的结果。被动收入是最重要的。要争取的东西。在有足够的积极收益后，最后的梦想。有一件事我不明白。为什么没有更多的订阅者？因为有数以百万计的交易者。大声说出来的想法 那么，是什么阻止了你做同样的事情？ RUSLAN KUZNETSOV 2021.01.12 07:30 #2232 Marat Zeidaliyev: 我有一个不太标准的问题，我只是想澄清，在信号市场上，如果你相信信号历史，这是在那里显示的，几乎所有的做一个小的正负，从2到30-40％每月 "不稳定"，当然有时甚至在负，但这是一个现实的交易，但尽管如此，一些供应商有超过+100的用户，所以如果我做每个月从50到200％一个月的最低风险，你会得到许多用户作为顶部的，或更？目前还不清楚是什么在驱使他们去那里，是每月的利润率，还是仅仅是奋发的人群效应？我想知道你对此有何看法。 会不会是大众的问题？ RUSLAN KUZNETSOV 2021.01.12 07:31 #2233 RUSLAN KUZNETSOV:会不会是大众的问题？ 组队和抄袭。 Vitaliy Kuznetsov 2021.01.12 07:59 #2234 Marat Zeidaliyev: 我有一个不太标准的问题，我只是想澄清一下。 根据信号市场，他们每个月都能赚到2-30-40%的利润，"不稳定"，当然有时甚至是负数，但这是真正的交易现实，尽管有些供应商有超过+100的用户，所以如果我以最小的风险每月做50-200%，我将增加这个用户数量作为一个顶部或更多？目前还不清楚是什么在驱使他们去那里，是每月的盈利能力，还是仅仅是奋发的人群效应？我想知道你对此有何看法。 仓鼠上有一个大约1000个用户的记录，保持了几个月，一系列的失误当然打破了大家的记录。而且我认为，如果你想达到顶峰，你一个月不应该做超过50%的事情。 但是要考虑到存在的信号数量。大多数有订阅者的人都有自己开发的渠道/网站。而如果你只依靠内部排名，那就是抽奖。 [删除] 2021.01.12 09:03 #2235 Vitaliy Kuznetsov:仓鼠上有一个大约1000个用户的记录，保持了几个月，一系列的失误当然打破了大家的记录。而且我认为，如果你想达到顶峰，你一个月不应该做超过50%的事情。但是要考虑到存在的信号数量。大多数有订阅者的人都有自己开发的渠道/网站。而如果你只依靠内部排名，那就是抽奖。 在仓鼠身上有超过3000个 Vitaliy Voskoboinikov 2021.01.12 10:19 #2236 Vitaliy Kuznetsov:仓鼠上有一个大约1000个用户的记录，保持了几个月，一连串的冲刷当然让每个人都陷入困境。而且我认为，如果你想达到顶峰，你一个月不应该做超过50%的事情。但是要考虑到存在的信号数量。大多数有订阅者的人都有自己开发的渠道/网站。而如果你只依靠内部排名，那就是抽奖。你只需要进行交易，就可以了，有人会注意到。当然，有时不清楚如何选择信号，因为它们看起来很好，但没有用户。小胡子的滑坡是正常的，但人们并没有阻止他们，他们交易得很好。 我记得有一个信号的价格是100美元。约有400名订户 Vitaliy Kuznetsov 2021.01.12 10:45 #2237 Vladimir Baskakov: 仓鼠身上有超过3000个 Vitaliy Kuznetsov: 大约1000名用户是仓鼠上的记录... 是的，对不起，我犯了一个错误，我只是忘了。减负前的最后一张截图是这样记录的 好吧，那么在减负之后--信号的日落 信号的成功是有规律的（在监测图片方面很美）提款。加上网站周围的一些口碑广播。 [删除] 2021.01.12 11:12 #2238 Vitaliy Kuznetsov:是的，对不起，我犯了一个错误，我只是忘了。减负前的最后一张截图是这样记录的然后在减负之后--信号的日落 信号的成功是有规律的（在监测图片方面很美）提款。加上网站周围的一些口碑广播。 而信号提供者 是一个版主 Marat Zeidaliyev 2021.01.12 20:08 #2239 Vladimir Baskakov: 信号提供者是一个主持人 我不喜欢这一点，我很怀疑，总的来说，人们怀疑信号卖家平台上是否有诚实的气氛，那些稳定交易的人，在很长一段时间里，他们几乎没有用户，而那些冒着大风险，每月做50-100的漂亮图片的用户降为+1000，那么他们怎么能通过出售信号 赚取一些东西呢？ Andrei Trukhanovich 2021.01.12 20:15 #2240 Marat Zeidaliyev: 我有一个不太标准的问题，我只是想澄清一下，如果你相信信号交易市场，那里显示，几乎所有的人每月都能 "不稳定 "地赚到2-30-40％，当然有时甚至是红色的，但这是交易的现实，但尽管如此，一些供应商有超过+100的用户，所以如果我每个月以最低风险做50-200％的交易，我将得到这么多的用户，作为顶部的用户还是会有很多？目前还不清楚是什么在驱使他们去那里，是每月的盈利能力，还是仅仅是奋发的人群效应？我想知道你对此有何看法。 但也有其他服务，如果你真的有东西可以展示。 1...217218219220221222223224225226227228229230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我的上帝，你能想象那些钱吗？一千二百乘以三十等于三万六千美元!乘以六百二十万卢布!一个月？这就是一生的结果。被动收入是最重要的。要争取的东西。在有足够的积极收益后，最后的梦想。有一件事我不明白。为什么没有更多的订阅者？因为有数以百万计的交易者。大声说出来的想法
那么，是什么阻止了你做同样的事情？
我有一个不太标准的问题，我只是想澄清，在信号市场上，如果你相信信号历史，这是在那里显示的，几乎所有的做一个小的正负，从2到30-40％每月 "不稳定"，当然有时甚至在负，但这是一个现实的交易，但尽管如此，一些供应商有超过+100的用户，所以如果我做每个月从50到200％一个月的最低风险，你会得到许多用户作为顶部的，或更？目前还不清楚是什么在驱使他们去那里，是每月的利润率，还是仅仅是奋发的人群效应？我想知道你对此有何看法。
会不会是大众的问题？
组队和抄袭。
仓鼠上有一个大约1000个用户的记录，保持了几个月，一系列的失误当然打破了大家的记录。而且我认为，如果你想达到顶峰，你一个月不应该做超过50%的事情。
但是要考虑到存在的信号数量。大多数有订阅者的人都有自己开发的渠道/网站。而如果你只依靠内部排名，那就是抽奖。
你只需要进行交易，就可以了，有人会注意到。当然，有时不清楚如何选择信号，因为它们看起来很好，但没有用户。小胡子的滑坡是正常的，但人们并没有阻止他们，他们交易得很好。我记得有一个信号的价格是100美元。约有400名订户
仓鼠身上有超过3000个
大约1000名用户是仓鼠上的记录...
信号的成功是有规律的（在监测图片方面很美）提款。加上网站周围的一些口碑广播。
信号提供者是一个主持人
我不喜欢这一点，我很怀疑，总的来说，人们怀疑信号卖家平台上是否有诚实的气氛，那些稳定交易的人，在很长一段时间里，他们几乎没有用户，而那些冒着大风险，每月做50-100的漂亮图片的用户降为+1000，那么他们怎么能通过出售信号 赚取一些东西呢？
但也有其他服务，如果你真的有东西可以展示。