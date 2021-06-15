1200个用户！！！ - 页 105 1...9899100101102103104105106107108109110111112...230 新评论 Uladzimir Izerski 2019.02.16 12:57 #1041 Vladimir Baskakov: 在几个月内+数千%，而他们却静静地坐在顶端，这其中的逻辑在哪里？你可以在上面看到更多的东西。 人们用卡车取钱））。 [删除] 2019.02.16 13:01 #1042 Uladzimir Izerski:你可以在上面看到更多的东西。 人们用卡车把钱运走））。 是的，人们只能羡慕它。 Vladislav Andruschenko 2019.02.16 13:07 #1043 Vladimir Baskakov: 是的，我很嫉妒。 他存了一笔钱，然后又取走了？ [删除] 2019.02.16 13:10 #1044 Vladislav Andruschenko: 什么？"他存了一笔钱，然后又取走了？ 是的，我想这就是他们获得兴趣的方式。 Ivan Butko 2019.02.16 13:18 #1045 Uladzimir Izerski:你可以在上面看到更多的东西。 人们用卡车把钱运走））。 一辆ZIL停在银行门口，脏兮兮的，车门被摔得很响，一个杂工从后面跳出来，刮着铁锹，刮刀本身也有点生锈了。总的来说，我雇了一些人帮我，约定800卢布，+每人一瓶。在家里，我拿了一些土豆袋，这样我就不用花钱买新的了。这两个人走进银行，其中一个人拿着一个麻袋，另一个人正在往里铲。"格雷，机舱里还有更多的袋子，这些不够，把它们拿过来，快点！"。 Volodymyr Hrybachov 2019.02.16 13:18 #1046 Vladimir Baskakov: 是的，我想这就是他们获得兴趣的方式。它可能是一个PAMM，存款/取款不取决于经理。 [删除] 2019.02.16 13:22 #1047 Vladimir Gribachev:它可以是一个PAMM，存款/取款不依赖于经理。 所以这就是复利的想法。从指标上看，很明显会卖光，很奇怪，人们都在看什么？ multiplicator 2019.02.16 14:38 #1048 Uladzimir Izerski:你可以在上面看到更多的东西。 人们用卡车把钱运走））。 它是一个PAMM Unicornis 2019.02.16 14:41 #1049 multiplicator: 它是一个PAMM它是一个美分账户，一开始就被定义为一个普通的真实账户。 Uladzimir Izerski 2019.02.16 16:24 #1050 multiplicator: 这就是PAMM这是一个关于我们最喜欢的资源的信号，在5。 我不知道是什么原因。查到了，看到了，展示了。如果那里有一个小故障，这家伙设法骗取了1.5千美元。 即使是centovik的输入和输出，也同意我的观点，令人印象深刻））。 有1名订户有1.5K。你可以在图片中看到其余部分。 这是一个有趣的信号，这就是为什么我把它放在这里。 1...9899100101102103104105106107108109110111112...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在几个月内+数千%，而他们却静静地坐在顶端，这其中的逻辑在哪里？
你可以在上面看到更多的东西。
人们用卡车取钱））。
你可以在上面看到更多的东西。
人们用卡车把钱运走））。
是的，我很嫉妒。
他存了一笔钱，然后又取走了？
什么？"他存了一笔钱，然后又取走了？
你可以在上面看到更多的东西。
人们用卡车把钱运走））。
一辆ZIL停在银行门口，脏兮兮的，车门被摔得很响，一个杂工从后面跳出来，刮着铁锹，刮刀本身也有点生锈了。总的来说，我雇了一些人帮我，约定800卢布，+每人一瓶。在家里，我拿了一些土豆袋，这样我就不用花钱买新的了。这两个人走进银行，其中一个人拿着一个麻袋，另一个人正在往里铲。"格雷，机舱里还有更多的袋子，这些不够，把它们拿过来，快点！"。
是的，我想这就是他们获得兴趣的方式。
它可能是一个PAMM，存款/取款不取决于经理。
它可以是一个PAMM，存款/取款不依赖于经理。
你可以在上面看到更多的东西。
人们用卡车把钱运走））。
它是一个PAMM
它是一个美分账户，一开始就被定义为一个普通的真实账户。
这就是PAMM
这是一个关于我们最喜欢的资源的信号，在5。
我不知道是什么原因。查到了，看到了，展示了。如果那里有一个小故障，这家伙设法骗取了1.5千美元。
即使是centovik的输入和输出，也同意我的观点，令人印象深刻））。
有1名订户有1.5K。你可以在图片中看到其余部分。
这是一个有趣的信号，这就是为什么我把它放在这里。