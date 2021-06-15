1200个用户！！！ - 页 105

Vladimir Baskakov:
在几个月内+数千%，而他们却静静地坐在顶端，这其中的逻辑在哪里？

人们用卡车取钱））。

m015

Uladzimir Izerski:

是的，人们只能羡慕它。
 
Vladimir Baskakov:
是的，我很嫉妒。


他存了一笔钱，然后又取走了？

Vladislav Andruschenko:


什么？"他存了一笔钱，然后又取走了？

是的，我想这就是他们获得兴趣的方式。
 
Uladzimir Izerski:

一辆ZIL停在银行门口，脏兮兮的，车门被摔得很响，一个杂工从后面跳出来，刮着铁锹，刮刀本身也有点生锈了。总的来说，我雇了一些人帮我，约定800卢布，+每人一瓶。在家里，我拿了一些土豆袋，这样我就不用花钱买新的了。这两个人走进银行，其中一个人拿着一个麻袋，另一个人正在往里铲。"格雷，机舱里还有更多的袋子，这些不够，把它们拿过来，快点！"。


 
Vladimir Baskakov:
是的，我想这就是他们获得兴趣的方式。

它可能是一个PAMM，存款/取款不取决于经理。

Vladimir Gribachev:

它可以是一个PAMM，存款/取款不依赖于经理。

所以这就是复利的想法。从指标上看，很明显会卖光，很奇怪，人们都在看什么？
 
Uladzimir Izerski:

它是一个PAMM
 
multiplicator:
它是一个美分账户，一开始就被定义为一个普通的真实账户

 
multiplicator:
这是一个关于我们最喜欢的资源的信号，在5。

我不知道是什么原因。查到了，看到了，展示了。如果那里有一个小故障，这家伙设法骗取了1.5千美元。

即使是centovik的输入和输出，也同意我的观点，令人印象深刻））。

有1名订户有1.5K。你可以在图片中看到其余部分。

这是一个有趣的信号，这就是为什么我把它放在这里。

