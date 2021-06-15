1200个用户！！！ - 页 227 1...220221222223224225226227228229230 新评论 Vitaliy Voskoboinikov 2021.02.12 15:53 #2261 Yevhenii Levchenko:来自Golden的人也是不可理喻的。但他们并不狂妄自大。一个信号消失了，一个新的信号出现了。虽然他们也应该检查它们。但这里一天内有三个信号，都在同一张脸上! 嗯，像往常一样--无事不登三宝殿 :)以前有很多这样的抽屉。 [删除] 2021.02.12 16:18 #2262 Vitaliy Voskoboinikov:像往常一样，总是有一个地方是不需要的 :)这里已经有很多这样的抽屉了。 如果你自己做不到，就不要让别人做。 Yevhenii Levchenko 2021.02.17 20:43 #2263 要检查。 信号 -> MT4 -> 在 "按姓名、作者、经纪人搜索 "栏中输入："LegoM"（不完整，但足够了）； 在2月12日和15日之间有11个不同的用户注册了21个信号。一个好的故事（确实，在大多数情况下，大约是五个月，但也有一些人的故事更长）。顺便说一下，在网站纪事中（我就是这样找到这家公司的），有来自同一经纪人的信号，在搜索信号时没有显示（供应商在等待注册 成为供应商）。 Даниил Минин 2021.02.19 02:15 #2264 金色的有点晦涩难懂。，经纪人是为信号或其他东西设计的。 Даниил Минин 2021.02.19 02:17 #2265 Yevhenii Levchenko:来自Golden的人也是不可理喻的。但他们并不狂妄自大。一个信号消失了，一个新的信号出现了。虽然他们也应该检查它们。但一天内有三个信号，都是在同一张脸上! 我去过他们的网站。它有点弯曲和故障。，我点击了 "开立账户"，得到一个错误。 Даниил Минин 2021.02.19 02:27 #2266 Даниил Минин:在EA中可能有发生止损的日子。而EA在这些天是不允许交易的。这就是为什么它在历史上得到了很好的检验。 而在过去的1.5个月里，它的网上交易一直很好，这只是一个巧合。 我告诉过你，这只是一个幸运的人，到目前为止，还没有碰到过止损。 Aleksey Semenov 2021.06.12 02:03 #2267 数以百万计的签名被耗尽的账户行已被更新--一个新的行 הטרנסצנדנטלי בעל-חזון 2021.06.12 04:27 #2268 Aleksey Semenov:数以百万计的签名被吸干的账户行是一个新的。 投资者疯狂地尖叫？ Ramiz Mavludov 2021.06.12 04:46 #2269 Aleksey Semenov:泄露了数百万签名的账户行已被更新--一个新的行 随之而来的是，服务的可信度下降。这很有道理。 Renat Akhtyamov 2021.06.12 05:05 #2270 Ramiz Mavludov:随之而来的是，服务的可信度下降。这很有道理。 如果交易员是个傻瓜，那么服务有什么关系呢？ 1...220221222223224225226227228229230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
来自Golden的人也是不可理喻的。但他们并不狂妄自大。一个信号消失了，一个新的信号出现了。虽然他们也应该检查它们。但这里一天内有三个信号，都在同一张脸上!
嗯，像往常一样--无事不登三宝殿 :)以前有很多这样的抽屉。
像往常一样，总是有一个地方是不需要的 :)这里已经有很多这样的抽屉了。
要检查。
信号 -> MT4 -> 在 "按姓名、作者、经纪人搜索 "栏中输入："LegoM"（不完整，但足够了）；
在2月12日和15日之间有11个不同的用户注册了21个信号。一个好的故事（确实，在大多数情况下，大约是五个月，但也有一些人的故事更长）。顺便说一下，在网站纪事中（我就是这样找到这家公司的），有来自同一经纪人的信号，在搜索信号时没有显示（供应商在等待注册 成为供应商）。
，经纪人是为信号或其他东西设计的。
我去过他们的网站。它有点弯曲和故障。
，我点击了 "开立账户"，得到一个错误。
在EA中可能有发生止损的日子。而EA在这些天是不允许交易的。这就是为什么它在历史上得到了很好的检验。
而在过去的1.5个月里，它的网上交易一直很好，这只是一个巧合。
我告诉过你，这只是一个幸运的人，到目前为止，还没有碰到过止损。
数以百万计的签名被耗尽的账户行已被更新--一个新的行
投资者疯狂地尖叫？
随之而来的是，服务的可信度下降。这很有道理。
