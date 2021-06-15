1200个用户！！！ - 页 227

Yevhenii Levchenko:

来自Golden的人也是不可理喻的。但他们并不狂妄自大。一个信号消失了，一个新的信号出现了。虽然他们也应该检查它们。但这里一天内有三个信号，都在同一张脸上!

嗯，像往常一样--无事不登三宝殿 :)以前有很多这样的抽屉。

Vitaliy Voskoboinikov:

如果你自己做不到，就不要让别人做。
 

要检查。

信号 -> MT4 -> 在 "按姓名、作者、经纪人搜索 "栏中输入："LegoM"（不完整，但足够了）；

在2月12日和15日之间有11个不同的用户注册了21个信号。一个好的故事（确实，在大多数情况下，大约是五个月，但也有一些人的故事更长）。顺便说一下，在网站纪事中（我就是这样找到这家公司的），有来自同一经纪人的信号，在搜索信号时没有显示（供应商在等待注册 成为供应商）。

 
金色的有点晦涩难懂。
，经纪人是为信号或其他东西设计的。
 
Yevhenii Levchenko:

来自Golden的人也是不可理喻的。但他们并不狂妄自大。一个信号消失了，一个新的信号出现了。虽然他们也应该检查它们。但一天内有三个信号，都是在同一张脸上!

我去过他们的网站。它有点弯曲和故障。
，我点击了 "开立账户"，得到一个错误。

 
Даниил Минин:

在EA中可能有发生止损的日子。而EA在这些天是不允许交易的。这就是为什么它在历史上得到了很好的检验。
而在过去的1.5个月里，它的网上交易一直很好，这只是一个巧合。

我告诉过你，这只是一个幸运的人，到目前为止，还没有碰到过止损。

 

数以百万计的签名被耗尽的账户行已被更新--一个新的行


 
Aleksey Semenov:

数以百万计的签名被吸干的账户行是一个新的。


投资者疯狂地尖叫？

 
Aleksey Semenov:

泄露了数百万签名的账户行已被更新--一个新的行


随之而来的是，服务的可信度下降。这很有道理。

 
Ramiz Mavludov:

随之而来的是，服务的可信度下降。这很有道理。

如果交易员是个傻瓜，那么服务有什么关系呢？
