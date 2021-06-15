1200个用户！！！ - 页 214

新评论
 
multiplicator:

马丁格莱尔？

不是很相似--它们立即开盘，有几张或三张订单；没有提到缩减或错过的情况

我不明白这一行动的意义。这是一个滑移控制吗？或者说，图表出来时更 "平滑"？

PS/和马丁格尔派已经掌握了三角形的交易，成交量有时会通过相邻的交易对带动起来。

 
Maxim Kuznetsov:

这里的信号是在显微镜下看的，所以问题在这里。

为什么 "信号人 "要分割交易？

也就是说，他们不是在0.02手进场，而是在0.01手开出两个......并同时关闭。这是一个常见的现象，许多人也是如此。

除了增加交易的数量之外，是否还有一些意义？

这是一个已知的问题。

在统计中获得的分数按算术级数增加。没有经验的人会欣赏，收视率也会上升。

在一个系列的交易中，我一天赚了12000.0个点，将1手分成100个开仓单，价格是0.01。

 
也许不是所有的DC都允许部分平仓
 
Maxim Kuznetsov:

这里的信号是在显微镜下看的，所以问题在这里。

为什么 "信号人 "要分割交易？

也就是说，他们不是在0.02手进场，而是在0.01手开出两个......并同时关闭。这是一个常见的现象，许多人也是如此。

除了增加交易的数量之外，是否还有一些意义？

信号服务评估系统应该至少有30个交易，否则会有一个关于订单数量少的警告。再加上有分析认为，比如说三个月的主要利润是在两三天内完成的。通常这样的系统是基于一个邪恶的计划，当每月一次或两次将相反的头寸放在几个美分账户上，然后将幸存的账户连接到监控。

我一直在关注这个 页面上的一些情况。 现在从同一个DC，有一个来自这些 "交易者 "的新信号，在增长方面排名第四。在过去的半年里，他已经失去了几个账户，但在此之前，他设法在用户身上赚了一些钱。

而这些拆分使他能够 "胜过 "评级系统，以避免一些标准的警告，并使他的订户明白他有几页的交易历史。虽然可以有5-6个分割头寸，但最近这种头寸已经被随机的小规模收购交易稀释了--某处有利可图，某处不利可图，以便使其不那么明显。而人们试图像热蛋糕一样每月获得200-300%。

[删除]  
Vasiliy Pushkaryov:

信号服务评估系统必须有至少30个交易，否则会有订单数量少的警告。另外还有一个分析，比如说三个月的主要利润是在两三天内完成的。通常这样的系统是基于一个邪恶的计划，当每月一次或两次将相反的头寸放在几个美分账户上，然后将幸存的账户连接到监控。

我一直在关注这个 页面上的一些情况。 现在从同一个DC，有一个来自这些 "交易者 "的新信号，在增长方面排名第四。在过去的半年里，他已经失去了几个账户，但在此之前，他设法在他的用户身上赚了一些钱。

而这些拆分使他能够 "胜过 "评级系统，以避免一些标准警告，并使他的追随者明白他有几页的交易历史。虽然可以有5-6个分割头寸，但最近这种头寸已经被随机的小规模收购交易稀释了--某处盈利，某处负面，使其不那么明显。而人们试图像热蛋糕一样每月获得200-300%。

没有人急于求成，与交易者相比，订阅者很少。仓鼠事件后，MQ似乎失去了可信度
 
Vladimir Baskakov:
没有人急于求成，与交易者相比，订阅者很少。仓鼠事件后，MQ似乎失去了可信度

以下是作者在12月初泄露的信号。有超过400名订户。在泄露的118号文件中，这已经散落了一些。

她的新信号现在在增长中排名第四。她的两个账户上有超过60人。当然，更小。显然，很多人还记得12月的她，但也不差。



 
Vasiliy Pushkaryov:

以下是作者在12月初泄露的信号。有超过400名订户。在泄露的118号文件中，这已经散落了一些。

她的新信号现在在增长中排名第四。她的两个账户上有超过60人。当然，它比较小。显然，很多人还记得12月的她，但也不差。




，为什么监测前几个月的元引号不是灰色的？他们已经放弃了这种做法？

 
Vladimir Baskakov:
没有人急于求成，与交易者相比，订户的数量很少。仓鼠事件后，MQ似乎失去了可信度

每个人都在泄密，所以他们失去了对服务的所有信任。

供应商 "准备 "了几个月的信号，然后每月以100%的速度添加准备好的结果，仓鼠扑过来，很快就被泄密了。
，然后对服务感到失望。

，曾经有3000个用户的顶级信号，
，现在~300。


[删除]  
multiplicator:

每个人都在泄密，所以他们失去了对服务的所有信任。

供应商 "准备 "了几个月的信号，然后每月以100%的速度添加准备好的结果，仓鼠扑过来，很快就被泄密了。
，然后对服务感到失望。

，曾经有3000个用户的顶级信号，
，现在~300。


我也说过同样的话，只是更短。
 
Vladimir Baskakov:
我也说过同样的话，只是更短

只是没有透露细节。

1...207208209210211212213214215216217218219220221...230
新评论