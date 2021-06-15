1200个用户！！！ - 页 214 1...207208209210211212213214215216217218219220221...230 新评论 Maxim Kuznetsov 2020.05.19 23:46 #2131 multiplicator: 马丁格莱尔？ 不是很相似--它们立即开盘，有几张或三张订单；没有提到缩减或错过的情况 我不明白这一行动的意义。这是一个滑移控制吗？或者说，图表出来时更 "平滑"？ PS/和马丁格尔派已经掌握了三角形的交易，成交量有时会通过相邻的交易对带动起来。 Ivan Butko 2020.05.20 08:29 #2132 Maxim Kuznetsov: 这里的信号是在显微镜下看的，所以问题在这里。 为什么 "信号人 "要分割交易？ 也就是说，他们不是在0.02手进场，而是在0.01手开出两个......并同时关闭。这是一个常见的现象，许多人也是如此。 除了增加交易的数量之外，是否还有一些意义？ 这是一个已知的问题。 在统计中获得的分数按算术级数增加。没有经验的人会欣赏，收视率也会上升。 在一个系列的交易中，我一天赚了12000.0个点，将1手分成100个开仓单，价格是0.01。 Uladzimir Izerski 2020.05.20 10:17 #2133 也许不是所有的DC都允许部分平仓？ Vasiliy Pushkaryov 2020.05.20 10:55 #2134 Maxim Kuznetsov: 这里的信号是在显微镜下看的，所以问题在这里。 为什么 "信号人 "要分割交易？ 也就是说，他们不是在0.02手进场，而是在0.01手开出两个......并同时关闭。这是一个常见的现象，许多人也是如此。 除了增加交易的数量之外，是否还有一些意义？ 信号服务评估系统应该至少有30个交易，否则会有一个关于订单数量少的警告。再加上有分析认为，比如说三个月的主要利润是在两三天内完成的。通常这样的系统是基于一个邪恶的计划，当每月一次或两次将相反的头寸放在几个美分账户上，然后将幸存的账户连接到监控。 我一直在关注这个 页面上的一些情况。 现在从同一个DC，有一个来自这些 "交易者 "的新信号，在增长方面排名第四。在过去的半年里，他已经失去了几个账户，但在此之前，他设法在用户身上赚了一些钱。 而这些拆分使他能够 "胜过 "评级系统，以避免一些标准的警告，并使他的订户明白他有几页的交易历史。虽然可以有5-6个分割头寸，但最近这种头寸已经被随机的小规模收购交易稀释了--某处有利可图，某处不利可图，以便使其不那么明显。而人们试图像热蛋糕一样每月获得200-300%。 [删除] 2020.05.20 12:11 #2135 Vasiliy Pushkaryov: 信号服务评估系统必须有至少30个交易，否则会有订单数量少的警告。另外还有一个分析，比如说三个月的主要利润是在两三天内完成的。通常这样的系统是基于一个邪恶的计划，当每月一次或两次将相反的头寸放在几个美分账户上，然后将幸存的账户连接到监控。 我一直在关注这个 页面上的一些情况。 现在从同一个DC，有一个来自这些 "交易者 "的新信号，在增长方面排名第四。在过去的半年里，他已经失去了几个账户，但在此之前，他设法在他的用户身上赚了一些钱。 而这些拆分使他能够 "胜过 "评级系统，以避免一些标准警告，并使他的追随者明白他有几页的交易历史。虽然可以有5-6个分割头寸，但最近这种头寸已经被随机的小规模收购交易稀释了--某处盈利，某处负面，使其不那么明显。而人们试图像热蛋糕一样每月获得200-300%。 没有人急于求成，与交易者相比，订阅者很少。仓鼠事件后，MQ似乎失去了可信度 Vasiliy Pushkaryov 2020.05.20 14:40 #2136 Vladimir Baskakov: 没有人急于求成，与交易者相比，订阅者很少。仓鼠事件后，MQ似乎失去了可信度 以下是作者在12月初泄露的信号。有超过400名订户。在泄露的118号文件中，这已经散落了一些。 她的新信号现在在增长中排名第四。她的两个账户上有超过60人。当然，更小。显然，很多人还记得12月的她，但也不差。 multiplicator 2020.05.20 15:24 #2137 Vasiliy Pushkaryov: 以下是作者在12月初泄露的信号。有超过400名订户。在泄露的118号文件中，这已经散落了一些。 她的新信号现在在增长中排名第四。她的两个账户上有超过60人。当然，它比较小。显然，很多人还记得12月的她，但也不差。 ，为什么监测前几个月的元引号不是灰色的？他们已经放弃了这种做法？ multiplicator 2020.05.20 15:30 #2138 Vladimir Baskakov: 没有人急于求成，与交易者相比，订户的数量很少。仓鼠事件后，MQ似乎失去了可信度 每个人都在泄密，所以他们失去了对服务的所有信任。 供应商 "准备 "了几个月的信号，然后每月以100%的速度添加准备好的结果，仓鼠扑过来，很快就被泄密了。，然后对服务感到失望。，曾经有3000个用户的顶级信号，，现在~300。 [删除] 2020.05.20 15:38 #2139 multiplicator: 每个人都在泄密，所以他们失去了对服务的所有信任。 供应商 "准备 "了几个月的信号，然后每月以100%的速度添加准备好的结果，仓鼠扑过来，很快就被泄密了。，然后对服务感到失望。，曾经有3000个用户的顶级信号，，现在~300。 我也说过同样的话，只是更短。 multiplicator 2020.05.20 15:40 #2140 Vladimir Baskakov: 我也说过同样的话，只是更短 只是没有透露细节。 1...207208209210211212213214215216217218219220221...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
马丁格莱尔？
不是很相似--它们立即开盘，有几张或三张订单；没有提到缩减或错过的情况
我不明白这一行动的意义。这是一个滑移控制吗？或者说，图表出来时更 "平滑"？
PS/和马丁格尔派已经掌握了三角形的交易，成交量有时会通过相邻的交易对带动起来。
这里的信号是在显微镜下看的，所以问题在这里。
为什么 "信号人 "要分割交易？
也就是说，他们不是在0.02手进场，而是在0.01手开出两个......并同时关闭。这是一个常见的现象，许多人也是如此。
除了增加交易的数量之外，是否还有一些意义？
这是一个已知的问题。
在统计中获得的分数按算术级数增加。没有经验的人会欣赏，收视率也会上升。
在一个系列的交易中，我一天赚了12000.0个点，将1手分成100个开仓单，价格是0.01。
这里的信号是在显微镜下看的，所以问题在这里。
为什么 "信号人 "要分割交易？
也就是说，他们不是在0.02手进场，而是在0.01手开出两个......并同时关闭。这是一个常见的现象，许多人也是如此。
除了增加交易的数量之外，是否还有一些意义？
信号服务评估系统应该至少有30个交易，否则会有一个关于订单数量少的警告。再加上有分析认为，比如说三个月的主要利润是在两三天内完成的。通常这样的系统是基于一个邪恶的计划，当每月一次或两次将相反的头寸放在几个美分账户上，然后将幸存的账户连接到监控。
我一直在关注这个 页面上的一些情况。 现在从同一个DC，有一个来自这些 "交易者 "的新信号，在增长方面排名第四。在过去的半年里，他已经失去了几个账户，但在此之前，他设法在用户身上赚了一些钱。
而这些拆分使他能够 "胜过 "评级系统，以避免一些标准的警告，并使他的订户明白他有几页的交易历史。虽然可以有5-6个分割头寸，但最近这种头寸已经被随机的小规模收购交易稀释了--某处有利可图，某处不利可图，以便使其不那么明显。而人们试图像热蛋糕一样每月获得200-300%。
信号服务评估系统必须有至少30个交易，否则会有订单数量少的警告。另外还有一个分析，比如说三个月的主要利润是在两三天内完成的。通常这样的系统是基于一个邪恶的计划，当每月一次或两次将相反的头寸放在几个美分账户上，然后将幸存的账户连接到监控。
我一直在关注这个 页面上的一些情况。 现在从同一个DC，有一个来自这些 "交易者 "的新信号，在增长方面排名第四。在过去的半年里，他已经失去了几个账户，但在此之前，他设法在他的用户身上赚了一些钱。
而这些拆分使他能够 "胜过 "评级系统，以避免一些标准警告，并使他的追随者明白他有几页的交易历史。虽然可以有5-6个分割头寸，但最近这种头寸已经被随机的小规模收购交易稀释了--某处盈利，某处负面，使其不那么明显。而人们试图像热蛋糕一样每月获得200-300%。
没有人急于求成，与交易者相比，订阅者很少。仓鼠事件后，MQ似乎失去了可信度
以下是作者在12月初泄露的信号。有超过400名订户。在泄露的118号文件中，这已经散落了一些。
她的新信号现在在增长中排名第四。她的两个账户上有超过60人。当然，更小。显然，很多人还记得12月的她，但也不差。
以下是作者在12月初泄露的信号。有超过400名订户。在泄露的118号文件中，这已经散落了一些。
她的新信号现在在增长中排名第四。她的两个账户上有超过60人。当然，它比较小。显然，很多人还记得12月的她，但也不差。
，为什么监测前几个月的元引号不是灰色的？他们已经放弃了这种做法？
没有人急于求成，与交易者相比，订户的数量很少。仓鼠事件后，MQ似乎失去了可信度
每个人都在泄密，所以他们失去了对服务的所有信任。
供应商 "准备 "了几个月的信号，然后每月以100%的速度添加准备好的结果，仓鼠扑过来，很快就被泄密了。
，然后对服务感到失望。
，曾经有3000个用户的顶级信号，
，现在~300。
每个人都在泄密，所以他们失去了对服务的所有信任。
供应商 "准备 "了几个月的信号，然后每月以100%的速度添加准备好的结果，仓鼠扑过来，很快就被泄密了。
，然后对服务感到失望。
，曾经有3000个用户的顶级信号，
，现在~300。
我也说过同样的话，只是更短
只是没有透露细节。