1200个用户！！！ - 页 116 1...109110111112113114115116117118119120121122123...230 新评论 Ivan Butko 2019.03.05 11:00 #1151 Unicornis:讨论中的信号使第一批用户的存款增加了10倍以上。 也许，这些幸运的人应该把他们的利润带回别的地方去，因为这是不道德的，因为有人即使有钱也会破产？运气...好的是彩票：花几十卢布的硬币，等待运气在10倍于这张彩票的成本，也许是100倍，或1000倍...。只是与信号不同的是，幸运的购票者不会拿他藏在枕头下的几百/一千美元的押金去冒险。 Evgeniy Grebenuik 2019.03.05 11:12 #1152 伙计们，该网站认真地做了自己的工作，把自己的系统放在2000年的排名中，但旅鼠们却在第一个排名后跑进了深渊。除了你们自己，还能怪谁呢？ Boris Gulikov 2019.03.05 12:20 #1153 Stanislav Aksenov:你根本就没有任何意义。谁告诉你，如果一个供应商是一个排水管，那么他就是不诚实的，更不是一个骗子？供你参考，在一些州，杠杆式外汇和赌场一样被禁止。它是关于赌场的，我回答说。你为什么要搅动鸡蛋，我不知道。这与你是否翻转有什么关系？ 我以前在这里写过，提供者故意使用所谓的聪明的毫米，这只是一个炫耀巨大收益的把戏。 专家顾问和所使用的套装文件都在急剧下降，即使风险降低10倍、100倍。 而信号提供者 不可能不知道这一点。 Volodymyr Hrybachov 2019.03.05 12:30 #1154 蟾蜍就是这样一个女孩，来到许多人身边，开始与群众一起推动。 谢天谢地，他们开始禁止论坛上的各种怪人。 Stanislav Aksenov 2019.03.05 12:54 #1155 Boris Gulikov:这与是否泄密有什么关系？ 我以前在这里写过，提供者故意使用所谓的聪明的毫米，这只是一个显示巨大收益的技巧。 所用的EA和设定文件都是耗费精力的，即使风险降低10倍、100倍。 而信号提供者不可能不知道这一点。是的，但毕竟任何产品/信号描述 都可以被称为诡计。从定义上讲，这里到处都有一个陷阱。 我认为信号供应商的主要目标是通过订阅获得资金，这一点并不令人惊讶。这一点很清楚，想让自己的利润最大化并没有错。这就是外汇的方式，这就是这个行业的具体情况。 Boris Gulikov 2019.03.05 13:30 #1156 Stanislav Aksenov:是的，但任何对产品/信号的描述 都可以被称为诡计。顾名思义，这里到处都有陷阱。 我不认为信号提供者的主要目标是通过订阅赚钱有什么可惊讶的。这一点很清楚，想让自己的利润最大化并没有错。这就是外汇的方式，这就是这个行业的具体情况。绝对不是。 我认为与你争论没有意义--反正你会坚持自己的观点。 我只想说，一个人想让自己的利润最大化确实没有错。但有人利用历史上多年显示稳定结果的策略来做，有人利用该策略有时能显示盈利（可能是历史上的六个月或一年），但后来不可避免地停止工作，高估了很多，知道他厚颜无耻地说该策略会在两三个月内失败一次。毕竟，在历史上，它基本上每个月都会输掉! Andrey F. Zelinsky 2019.03.05 14:22 #1157 TheXpert:你 为什么突然装出一副白衣飘 飘的样子？放出信号比在私下里向客户拉屎的竞争对手要诚实得多，或者在同一个私下里吹梅花网，不通过市场。事实上也是如此，是你在假装一切都很白，很蓬松。 你有两个账户--这个账户，未经核实，你在那里侮辱用户，讽刺管理部门，并因某种原因而逃脱。第二个账户是你的认证账户 -- 你在那里得到了你的产品，而且你在那里表现得非常合理。你最近被禁言了，所以未验证的账户被禁，但已验证的账户没有被动。 顺便说一句，不是每个人都知道 "白色和蓬松 "的说法来自哪里--它来自一个老笑话。 问癞蛤蟆为什么浑身脏兮兮的，长着绿色的疣子和粘液，总之是......brrr-r-r......。癞蛤蟆有点悲哀地回答--用人类的声音，带着独特的口音--baaaazy, huh?我实际上是白色和蓬松的！！。 这个笑话很符合你的口味。 看看你对我的态度，说我在私信中卖东西。那是很久以前，我决定出售我的专家顾问。我找到了一个买家并同意买下它。但在最后一刻，我决定不承担责任，拒绝了这笔交易，当时买方已经拿着钱了。从那时起，我就不卖EA了，我也从不建议任何人这样做。如果你翻看我的声明，我已经多次写过我个人对出售EA 的看法。 顺便说一下，当时没有市场。你在一百年前的尘土中挖掘 -- 尘土和污垢让你起泡化脓 -- 但你在昨天挖掘，寻找一些东西，对别人说些难听的话。这就像笑话里的那只青蛙。 TheXpert 2019.03.05 14:45 #1158 Andrey F. Zelinsky:试图转移视线和为自己辩解的可悲企图)) 记住论坛上的骗子和无良的人是常识，你不能因为你已经存在了多年而逃脱。 Aleksey Semenov 2019.03.05 16:20 #1159 来自同一仓鼠信号的新闻，爆米花可以在那里炸开。 Andrey F. Zelinsky 2019.03.05 17:10 #1160 她的资金管理策略 被称为。"Gorynych the serpent"。 反正最后都会死的 -- 你只需要把一个又一个的头撕下来。 而当另一个头颅被撕下时，大蛇Gorynych笑着说："这只是第一个头颅，还有三个要走。
