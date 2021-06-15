1200个用户！！！ - 页 120

Ivan Butko:
天啊，你能想象那笔钱吗！？一千二百乘以三十等于三万六千美元!六百二十万乘以一百六十万卢布!一个月？这就是一生的结果。被动收入是最重要的。要争取的东西。在有足够的积极收益后，最后的梦想。
有一件事我不明白。为什么没有更多的订阅者？因为有数以百万计的交易者。
可能没有多少人去学习MQL5和复制交易

 
Vladimir Gribachev:

赌1000欧元？

你说的没错，我现在就可以把钱转给任何一个版主。

谁赢了?)

 
另一个新成立但昙花一现的教派的信徒："阿列克谢，我希望你不要放松，尤其是有这么多钱的时候....。我们反过来会祈祷，在寺庙里插上蜡烛，在你工作的时候躺在沙滩上喝鸡尾酒!"

 
真的是第三个吗？
 

去年有一个信号http://joxi.ru/4AkaZlRHyQjEQm ----也是突然出现的，有3年的美好历史，目的是为了收钱订阅，住了半年就被甩了，我想这里也一样，只是不清楚人家是怎么画出几年的历史。你会认为3年来，他不知道有一个mql5网站可以出售信号，我不相信。
我不相信，这里的信号被冻结后，交易就不一样了，没有了历史上那些漂亮的指标，因为现在交易的目的不是为了赚钱，而只是为了尽可能的活得久一点，收得多一点，我相信他一个月不会做超过10%，因为有可能毁掉画得漂亮的统计。

问题是谁在欺骗经纪人（开户地点）或？

 
Anastasia Vasilenko:

有谁能分享一下如何参与？ 你想在什么地方做广告？

如果他们这样做，他们就会自己挂上横幅。

 
Vladimir Tkach:
是的，而且押金已经再次被补足。用该机构的术语来说，这被称为 "严格的资金管理"...
 
Andrey Karachev:
是的，而且押金已经再次被补足。用该机构的术语来说，这被称为 "严格的资金管理"...

评论中对此有一个很好的评论："我不认为在2周内失去7个月的利润的一半是可以的。所以，请不要和我谈钱的管理"。

 
Maksim Korotkiy:

问题是谁在欺骗经纪人（开户地点）或？

是同一个人。我已经写过了。

他是马什科夫采夫，她是马什科夫采娃。

如果我是版主，我会把他永久禁言。

flypaper上也有一个新账户。

这两个账户都是在左翼经纪人那里开的。

这个故事的画风是毋庸置疑的。

 
Boris Gulikov:

如果你把他的交易放在图表上，我让他的交易离真实价格根本就很远。

可能与国土资源部的关系非常友好，或者在那里工作。

我不知道为什么他和他们有这么好的关系）。


