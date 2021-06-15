1200个用户！！！ - 页 120 1...113114115116117118119120121122123124125126127...230 新评论 Andrii Pronyk 2019.03.06 21:28 #1191 Ivan Butko: 天啊，你能想象那笔钱吗！？一千二百乘以三十等于三万六千美元!六百二十万乘以一百六十万卢布!一个月？这就是一生的结果。被动收入是最重要的。要争取的东西。在有足够的积极收益后，最后的梦想。 有一件事我不明白。为什么没有更多的订阅者？因为有数以百万计的交易者。 大声说出来的想法可能没有多少人去学习MQL5和复制交易。 Andrii Pronyk 2019.03.06 21:33 #1192 Vladimir Gribachev:赌1000欧元？ 你说的没错，我现在就可以把钱转给任何一个版主。谁赢了?) Aleksandr Borodavkin 2019.03.07 02:01 #1193 另一个新成立但昙花一现的教派的信徒："阿列克谢，我希望你不要放松，尤其是有这么多钱的时候....。我们反过来会祈祷，在寺庙里插上蜡烛，在你工作的时候躺在沙滩上喝鸡尾酒!" Vladimir Tkach 2019.03.07 14:09 #1194 真的是第三个吗？ Maksim Korotkiy 2019.03.07 14:20 #1195 去年有一个信号http://joxi.ru/4AkaZlRHyQjEQm ----也是突然出现的，有3年的美好历史，目的是为了收钱订阅，住了半年就被甩了，我想这里也一样，只是不清楚人家是怎么画出几年的历史。你会认为3年来，他不知道有一个mql5网站可以出售信号，我不相信。 我不相信，这里的信号被冻结后，交易就不一样了，没有了历史上那些漂亮的指标，因为现在交易的目的不是为了赚钱，而只是为了尽可能的活得久一点，收得多一点，我相信他一个月不会做超过10%，因为有可能毁掉画得漂亮的统计。 问题是谁在欺骗经纪人（开户地点）或？ Копирование сделок торгового сигнала Conservative Forex для MetaTrader 4 - Mozilla Firefox (260 kb) закачан 5 марта 2019 г. Joxi joxi.ru сделан при помощи Joxi.ru Fast235 2019.03.07 14:22 #1196 Anastasia Vasilenko:有谁能分享一下如何参与？ 你想在什么地方做广告？ 如果他们这样做，他们就会自己挂上横幅。 Andrey Karachev 2019.03.07 15:46 #1197 Vladimir Tkach: 真的是第三个吗？ 是的，而且押金已经再次被补足。用该机构的术语来说，这被称为 "严格的资金管理"... Andrey F. Zelinsky 2019.03.07 15:49 #1198 Andrey Karachev: 是的，而且押金已经再次被补足。用该机构的术语来说，这被称为 "严格的资金管理"...评论中对此有一个很好的评论："我不认为在2周内失去7个月的利润的一半是可以的。所以，请不要和我谈钱的管理"。 Boris Gulikov 2019.03.07 15:49 #1199 Maksim Korotkiy:你会认为3年来，他不知道有一个mql5网站可以出售信号，我不相信。 我不相信，这里的信号被冻结后，交易就不一样了，没有了历史上那些漂亮的指标，因为现在交易的目的不是为了赚钱，而只是为了尽可能的活得久一点，收得多一点，我相信他一个月不会做超过10%，因为有可能毁掉画得漂亮的统计。 问题是谁在欺骗经纪人（开户地点）或？是同一个人。我已经写过了。 他是马什科夫采夫，她是马什科夫采娃。 如果我是版主，我会把他永久禁言。 flypaper上也有一个新账户。 这两个账户都是在左翼经纪人那里开的。 这个故事的画风是毋庸置疑的。 ilvic 2019.03.07 15:56 #1200 Boris Gulikov:是同一个人。我已经写过了。 他是马什科夫采夫，她是马什科夫采娃。 如果我是版主，我会把他永久禁言。 flypaper上也有一个新账户。 这两个账户都是在左派经纪公司开的。 这个故事的画风是毋庸置疑的。 如果你把他的交易放在图表上，我让他的交易离真实价格根本就很远。 可能与国土资源部的关系非常友好，或者在那里工作。 我不知道为什么他和他们有这么好的关系）。 1...113114115116117118119120121122123124125126127...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
天啊，你能想象那笔钱吗！？一千二百乘以三十等于三万六千美元!六百二十万乘以一百六十万卢布!一个月？这就是一生的结果。被动收入是最重要的。要争取的东西。在有足够的积极收益后，最后的梦想。
有一件事我不明白。为什么没有更多的订阅者？因为有数以百万计的交易者。
大声说出来的想法
可能没有多少人去学习MQL5和复制交易。
赌1000欧元？你说的没错，我现在就可以把钱转给任何一个版主。
谁赢了?)
去年有一个信号http://joxi.ru/4AkaZlRHyQjEQm ----也是突然出现的，有3年的美好历史，目的是为了收钱订阅，住了半年就被甩了，我想这里也一样，只是不清楚人家是怎么画出几年的历史。你会认为3年来，他不知道有一个mql5网站可以出售信号，我不相信。
我不相信，这里的信号被冻结后，交易就不一样了，没有了历史上那些漂亮的指标，因为现在交易的目的不是为了赚钱，而只是为了尽可能的活得久一点，收得多一点，我相信他一个月不会做超过10%，因为有可能毁掉画得漂亮的统计。
问题是谁在欺骗经纪人（开户地点）或？
有谁能分享一下如何参与？ 你想在什么地方做广告？
如果他们这样做，他们就会自己挂上横幅。
真的是第三个吗？
是的，而且押金已经再次被补足。用该机构的术语来说，这被称为 "严格的资金管理"...
评论中对此有一个很好的评论："我不认为在2周内失去7个月的利润的一半是可以的。所以，请不要和我谈钱的管理"。
你会认为3年来，他不知道有一个mql5网站可以出售信号，我不相信。
我不相信，这里的信号被冻结后，交易就不一样了，没有了历史上那些漂亮的指标，因为现在交易的目的不是为了赚钱，而只是为了尽可能的活得久一点，收得多一点，我相信他一个月不会做超过10%，因为有可能毁掉画得漂亮的统计。
问题是谁在欺骗经纪人（开户地点）或？
是同一个人。我已经写过了。
他是马什科夫采夫，她是马什科夫采娃。
如果我是版主，我会把他永久禁言。
flypaper上也有一个新账户。
这两个账户都是在左翼经纪人那里开的。
这个故事的画风是毋庸置疑的。
是同一个人。我已经写过了。
他是马什科夫采夫，她是马什科夫采娃。
如果我是版主，我会把他永久禁言。
flypaper上也有一个新账户。
这两个账户都是在左派经纪公司开的。
这个故事的画风是毋庸置疑的。
如果你把他的交易放在图表上，我让他的交易离真实价格根本就很远。
可能与国土资源部的关系非常友好，或者在那里工作。
我不知道为什么他和他们有这么好的关系）。