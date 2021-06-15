1200个用户！！！ - 页 55 1...484950515253545556575859606162...230 新评论 Alexandr Bryzgalov 2017.03.27 23:49 #541 在4个标记（506次交易）上平均获利20点，这不是很强的点。ZS：但是去势的负荷是令人沮丧的 ) Andrey F. Zelinsky 2017.03.27 23:50 #542 亚历山大-布里兹加洛夫。检查滑移标签。问题可能出在用户方面，连接不好，到服务器的ping值 高，用户方面可能有很多问题。 如果是单个案例，那是一回事 -- 如果是大规模的案例（如这个信号），那就已经是一个服务问题。 Alexandr Bryzgalov 2017.03.27 23:52 #543 伙计，我看了看这些交易）。Pipser's averaged out) stepinev 2017.03.28 00:27 #544 大家好!Pipsaver平均有一千多个订阅者，就是这样))如果可以的话，你能告诉我在哪里挖掘以减少滑点，现实中今天有很多人在pipsqueak上输钱...谢谢! Andrey F. Zelinsky 2017.03.28 07:55 #545 亚历山大-布里兹加洛夫。该死的，它看了看交易 )pipser是平均的) 另外，这样的解决方案也可以在服务中完成。1）结果低于2-3个点的交易 - 不计入信号统计（如增加计算等） - 你可以在一个单独的行中写上，如点数交易，数量至于一些经纪公司的回扣功能--如果利润低于3点，则不收取回扣。在这种情况下，同样的，在统计学上，根本就没有黄牛，或者说不超过所有交易的一定比例。2）如果提供者在进行点球，并且在一段时间内点球达到一定的百分比，例如一天--那么以美分账户的方式写一个警告，如 "提供者在进行点球，用户的结果可能不同"。 Ivan Butko 2017.03.29 14:46 #546 顶部--在这个词上投资了多少。不，这不仅仅是一个词。它的地位。排名靠前!顶部是当你是最好的D)))) Igor Volodin 2017.03.29 18:06 #547 伊万-布特科。 顶部--在这个词上投资了多少。不，这不仅仅是一个词。这是一种状态。这是该排名的最高级别!顶部是当你是最好的D)))) 来吧，低迷的局面即将以大手笔来修复。他已经从150镑中赚了84镑。3月已经是黑色的了。 我太高兴了，因为我是第一个，我做得有点过头了，在月底用我的手去赚。 [删除] 2017.03.29 18:11 #548 伊戈尔-沃罗丁： ，来吧，缩量即将以大手笔偿还。已经出了-150英镑，赚了84。我在3月份就已经是黑户了。 我可能很高兴，我是第一个尝试过多的人，在月底用我的手获得了一些利润。 在这种风险下，信号提供者 至少应该每月给我百分之百的收益。 Andrey F. Zelinsky 2017.03.29 18:25 #549 正如一篇评论所说："他只关心他的统计数字，不关心我们的账户"。这样的信号 "出现 "在榜单中--这在一定程度上削弱了该局管理部门的言论/保证，即排名考虑了一系列指标，包括 "稳定性"、"可靠性 "和其他。评级公式需要认真工作--过去几天的事件和顶级信号的行为都表明，评级已经走下坡路了。 Petros Shatakhtsyan 2017.03.29 18:37 #550 又是谁想出了滑坡是不好的想法。出于某种原因，每个人都认为它总是对你不利。但它并没有。有时滑坡带来的是比即时执行更多的东西。最后，这是一场平局。所以没有必要害怕它。 1...484950515253545556575859606162...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
