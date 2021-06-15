1200个用户！！！ - 页 55

在4个标记（506次交易）上平均获利20点，这不是很强的点。

ZS：但是去势的负荷是令人沮丧的 )

 
亚历山大-布里兹加洛夫

检查滑移标签。

问题可能出在用户方面，连接不好，到服务器的ping值 高，用户方面可能有很多问题。


如果是单个案例，那是一回事 -- 如果是大规模的案例（如这个信号），那就已经是一个服务问题。
 

伙计，我看了看这些交易）。

Pipser's averaged out)

 

大家好!

Pipsaver平均有一千多个订阅者，就是这样))

如果可以的话，你能告诉我在哪里挖掘以减少滑点，现实中今天有很多人在pipsqueak上输钱...

谢谢!

 
亚历山大-布里兹加洛夫

该死的，它看了看交易 )

pipser是平均的)


另外，这样的解决方案也可以在服务中完成。

1）结果低于2-3个点的交易 - 不计入信号统计（如增加计算等） - 你可以在一个单独的行中写上，如点数交易，数量

至于一些经纪公司的回扣功能--如果利润低于3点，则不收取回扣。

在这种情况下，同样的，在统计学上，根本就没有黄牛，或者说不超过所有交易的一定比例。

2）如果提供者在进行点球，并且在一段时间内点球达到一定的百分比，例如一天--那么以美分账户的方式写一个警告，如 "提供者在进行点球，用户的结果可能不同"。

 
顶部--在这个词上投资了多少。不，这不仅仅是一个词。它的地位。排名靠前!顶部是当你是最好的D))))



 
伊万-布特科
来吧，低迷的局面即将以大手笔来修复。他已经从150镑中赚了84镑。3月已经是黑色的了。

我太高兴了，因为我是第一个，我做得有点过头了，在月底用我的手去赚。
伊戈尔-沃罗丁

在这种风险下，信号提供者 至少应该每月给我百分之百的收益。
 

正如一篇评论所说："他只关心他的统计数字，不关心我们的账户"。

这样的信号 "出现 "在榜单中--这在一定程度上削弱了该局管理部门的言论/保证，即排名考虑了一系列指标，包括 "稳定性"、"可靠性 "和其他。

评级公式需要认真工作--过去几天的事件和顶级信号的行为都表明，评级已经走下坡路了。

 

又是谁想出了滑坡是不好的想法。出于某种原因，每个人都认为它总是对你不利。但它并没有。有时滑坡带来的是比即时执行更多的东西。

最后，这是一场平局。所以没有必要害怕它。

