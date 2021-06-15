1200个用户！！！ - 页 113

Vitaly Muzichenko:

又有一个嫉妒的人失去了幸灾乐祸的机会。

那么，你的蟾蜍勒住你的脖子，你的订户散开了吗？

你认为这里有人被蟾蜍扼杀了吗？

在我看来，那些被它扼杀的人，创造了他们自己的篮子。）

而那些在这里写作的人是那些明白发生了什么的人。

仅此而已。

 

虽然有人可能被勒死了，而且现在还在被勒死。

谁知道呢。

在这里，有些人计算出提供者的保释金是多少。

 

这就是它的全部内容。

祝你今后好运，不要太嫉妒其他的信号!

 
Vitaly Muzichenko:

我看到谁是主要的羡慕者 ))))
 
Boris Gulikov:

虽然有人可能被勒死了，而且现在还在被勒死。

谁知道呢？

在这里，有些人计算出提供者的保释金是多少。

是的，把你和另一个用户混淆了，他的灵魂有很多痛苦，不允许安然入睡，因为他的一百美元的信号不订阅，而在别人的但分钱是订阅者的事实。他不可能不接受，而且一有机会就大肆宣传。



 
那么，现在你的订户都散了，你的嫉妒心是不是少了？

我并不嫉妒，订户们只能表示同情。在那个信号上做了非常危险的工作，它已经活了很久，没有在这种风险下缩减。

顺便说一下，我在我的个人账户上使用了类似的仓鼠套装，直到12月--有2个订单，但杠杆较小，止损50点。此外，如果在早上我发现了2个未平仓的订单，我总是会手动关闭其中一个，如果我看到一个明显的下降趋势，我将关闭这两个订单。因此，我的账户得到了可靠的保护，不受停电影响。

为什么这个信号的提供者不能做同样的事情，这对我来说是个谜；)

也许你应该从第一次就把允许30.0%缩水的信号删除？在许多服务中，20%的缩减是信号的结束。
 
原则上，这将是正确的。但用户希望每个月有几百%的利润，所以没有低于止损水平的缩水是不可能的 :)
那么他们为什么愤愤不平，没有其他的选择，简单的数学
