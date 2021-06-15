1200个用户！！！ - 页 111 1...104105106107108109110111112113114115116117118...230 新评论 Andrey Karachev 2019.02.26 18:22 #1101 Vladimir Baskakov: 是否会出现这样的情况：一个头寸被关闭了，但在历史中却没有显示出来（我指的是信号）？现在才看到你的帖子--在去年被禁止之后，我现在很少访问这个论坛；) 我没有遇到过这样的事实，也没有看到任何关于这样的反馈--我认为在一般情况下，交易历史 是正确加载的。我从来没有遇到过这样的问题，除了在这个网站上显示账户注册前的统计数据的问题，但现在大部分都解决了。 统计数据的最大问题是，在我看来，一些小型经纪公司的服务器上的美分和美元账户无法区分。有时，看着轻信的投资者将数千美元的管理费交给20-50美元的美分账户持有人是很痛苦的，因为他们认为他们有2000-5000美元的存款，但没有可能警告所有人。 Fast235 2019.02.26 18:28 #1102 你需要再次被禁止。 [删除] 2019.02.26 18:30 #1103 Andrey Karachev:现在才看到你的帖子--在去年被禁止之后，我现在很少访问这个论坛；)我没有遇到过这样的事实，也没有看到任何关于这样的反馈--我认为在一般情况下，交易历史 是正确加载的。我从来没有遇到过这样的问题，然而我也从来没有遇到过任何关于这个问题的评论--一般来说，访问历史是正确的。有时，看着容易受骗的投资者将数千美元的管理费交给只有20-50美元的美分账户持有人，因为他们认为自己有2000-5000美元的存款，但没有办法警告所有人，这是很痛苦的。 基本上是的，苍蝇上的读数和这里的读数是一样的，在啮齿动物上进行了检查。 Alexey Volchanskiy 2019.02.26 18:44 #1104 Andrey Karachev:现在才看到你的帖子--在去年被禁止之后，我现在很少访问这个论坛；)我没有遇到过这样的事实，也没有看到任何关于这样的反馈--我认为在一般情况下，交易历史 是正确加载的。我从来没有遇到过这样的问题，除了在这个网站上显示账户注册前的统计数据的问题，但现在大部分都解决了。 统计数据的最大问题是，在我看来，一些小型经纪公司的服务器上的美分和美元账户无法区分。有时，看着轻信的投资者将数千美元的管理费交给20-50美元的美分账户持有人是很痛苦的，因为他们认为他们有2000-5000美元的存款，但没有可能警告所有人。长期以来，你不能在美分账户上打开付费信号。你不经常看 )) Papa Vova 2019.02.26 18:51 #1105 如果这不是什么秘密，1200名用户在哪里，也许我也会报名参加。 Andrey Karachev 2019.02.26 19:08 #1106 Alexey Volchanskiy:长期以来，你不能在美分账户上开通付费信号。你不经常看））。不，阿列克谢--我经常监测信号，我在一英里外就能看到美分账户)) 付费信号不会在被MQL系统确认为美分的账户上打开。但不幸的是，它们并不被所有的经纪人所认可，这就是为什么魔术可以实现的原因）。 弗拉德。弗拉德。: 如果1200名订户在哪里不是秘密，也许我也会加入。不是什么秘密。在MT4的信号列表中，按照订阅者的数量设置排序--有超过1900个）) Boris Gulikov 2019.02.26 19:27 #1107 Alexey Volchanskiy:长期以来，你不能在美分账户上开通付费信号。你不经常看））。可能是这样，但安德烈已经明确写道，小公司的美元和美分账户的服务器是一样的。 美分账户相应显示为美元账户。 我知道至少有3个小厨房在MT4上发生这种情况。他们的名字以W、F、再以F开头。还有一个非常有名的大厨房，在mt5上发生了这种情况。其名称以R开头。 Aleksei Gureev 2019.02.27 17:29 #1108 Dmitry Vasylchenko: 鲍里斯，我们真的在谈论roboforex吗？ 是的，robo上的美分mt5s被定义为美元mt5s。 Boris Gulikov 2019.02.27 19:21 #1109 Alexey Gureyev: 是的，机器人上的美分mt5s被定义为美元。+ Vitali Kadel 2019.02.28 09:31 #1110 Alexey Gureyev: 是的，机器人上的美分mt5被定义为美元。 我观察到一个信号，存款为30,000,000.该信号已增加到200,000，并获得了200,000的利润。 1...104105106107108109110111112113114115116117118...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
是否会出现这样的情况：一个头寸被关闭了，但在历史中却没有显示出来（我指的是信号）？
现在才看到你的帖子--在去年被禁止之后，我现在很少访问这个论坛；)
我没有遇到过这样的事实，也没有看到任何关于这样的反馈--我认为在一般情况下，交易历史 是正确加载的。我从来没有遇到过这样的问题，除了在这个网站上显示账户注册前的统计数据的问题，但现在大部分都解决了。 统计数据的最大问题是，在我看来，一些小型经纪公司的服务器上的美分和美元账户无法区分。有时，看着轻信的投资者将数千美元的管理费交给20-50美元的美分账户持有人是很痛苦的，因为他们认为他们有2000-5000美元的存款，但没有可能警告所有人。
现在才看到你的帖子--在去年被禁止之后，我现在很少访问这个论坛；)
我没有遇到过这样的事实，也没有看到任何关于这样的反馈--我认为在一般情况下，交易历史 是正确加载的。我从来没有遇到过这样的问题，然而我也从来没有遇到过任何关于这个问题的评论--一般来说，访问历史是正确的。有时，看着容易受骗的投资者将数千美元的管理费交给只有20-50美元的美分账户持有人，因为他们认为自己有2000-5000美元的存款，但没有办法警告所有人，这是很痛苦的。
现在才看到你的帖子--在去年被禁止之后，我现在很少访问这个论坛；)
我没有遇到过这样的事实，也没有看到任何关于这样的反馈--我认为在一般情况下，交易历史 是正确加载的。我从来没有遇到过这样的问题，除了在这个网站上显示账户注册前的统计数据的问题，但现在大部分都解决了。 统计数据的最大问题是，在我看来，一些小型经纪公司的服务器上的美分和美元账户无法区分。有时，看着轻信的投资者将数千美元的管理费交给20-50美元的美分账户持有人是很痛苦的，因为他们认为他们有2000-5000美元的存款，但没有可能警告所有人。
长期以来，你不能在美分账户上打开付费信号。你不经常看 ))
长期以来，你不能在美分账户上开通付费信号。你不经常看））。
不，阿列克谢--我经常监测信号，我在一英里外就能看到美分账户))
付费信号不会在被MQL系统确认为美分的账户上打开。但不幸的是，它们并不被所有的经纪人所认可，这就是为什么魔术可以实现的原因）。
如果1200名订户在哪里不是秘密，也许我也会加入。
不是什么秘密。在MT4的信号列表中，按照订阅者的数量设置排序--有超过1900个）)
长期以来，你不能在美分账户上开通付费信号。你不经常看））。
可能是这样，但安德烈已经明确写道，小公司的美元和美分账户的服务器是一样的。
美分账户相应显示为美元账户。
我知道至少有3个小厨房在MT4上发生这种情况。他们的名字以W、F、再以F开头。还有一个非常有名的大厨房，在mt5上发生了这种情况。其名称以R开头。
鲍里斯，我们真的在谈论roboforex吗？
是的，机器人上的美分mt5s被定义为美元。
是的，机器人上的美分mt5被定义为美元。