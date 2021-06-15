1200个用户！！！ - 页 109

Vladimir Baskakov:
也许他的意思是禁止讨论第三方的成品，而不是他或Signal的。他是这个意思吗？

他作为一个产品购买者，正在寻找机会讨论一些产品，但这里的规则不允许这样做。

根据我的理解，这就是他想要的。

 
5drakon:

但是，如果代码在我的脑子里，而我不知道如何正确地写它呢？

如果这个策略有价值，就会有一些人 "免费 "写代码供公众使用。

 
Uladzimir Izerski:

所以任何产品都有一个 "讨论 "主题

 
Uladzimir Izerski:

这也是如此。

 
5drakon:

但不是在这个主题里--它不适合你 :)

开始你自己的。

 
5drakon:
我做了一个关于这个问题的主题，但由于某种原因被删除了，还是我们国家也禁止格拉斯诺斯特？

我删除了该主题。

我删除了，因为你试图强迫论坛的主人做他们认为是错误的事情。
也就是说，允许在论坛上发表广告帖子和主题，对Metatrader的发展没有任何帮助。
而你还在试图强迫他们做你想做而他们不想做的事。

2. 此外，在你的主题中没有引用任何东西，以某种方式使讨论继续下去。
我们所有人（论坛用户）出于某种原因都必须阅读的一个缓冲区。

3. 现在。你已经 "温柔地 "将这个主题的讨论转移到你想要的任何话题上......

---------------

简而言之，这是一种侵略行为。
如果你继续对论坛如此咄咄逼人，我将永久地禁止你。

Andrey F. Zelinsky:

已经向你说明了几次--论坛是技术性的，有关于语言和终端的讨论。

并且不要大惊小怪。

如果你想做广告，就在你的个人资料、博客、产品/信号中做广告。

但是，请把这个论坛留给对它所创建的问题进行建设性的讨论--语言、终端和与之相关的一切。

我看了最近的评论，那些怪异的支持者显然没有了，所以我想常识开始发挥作用了。
 

各位，打猎愉快!

 
Vladimir M.:

各位，打猎愉快!

这是一张迈克尔-杰克逊的照片吗？

 
Vitaly Muzichenko:

这是一张迈克尔-杰克逊的照片吗？

那是电影中的小妞...!
