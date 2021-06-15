1200个用户！！！ - 页 109 1...102103104105106107108109110111112113114115116...230 新评论 Uladzimir Izerski 2019.02.17 13:48 #1081 Vladimir Baskakov: 也许他的意思是禁止讨论第三方的成品，而不是他或Signal的。他是这个意思吗？他作为一个产品购买者，正在寻找机会讨论一些产品，但这里的规则不允许这样做。 根据我的理解，这就是他想要的。 Volodymyr Hrybachov 2019.02.17 13:49 #1082 5drakon:但是，如果代码在我的脑子里，而我不知道如何正确地写它呢？如果这个策略有价值，就会有一些人 "免费 "写代码供公众使用。 Volodymyr Hrybachov 2019.02.17 13:50 #1083 Uladzimir Izerski:他作为一个产品购买者，正在寻找机会讨论一些产品，但这里的规则不允许这样做。 据我所知，这正是他所希望的。所以任何产品都有一个 "讨论 "主题 5drakon 2019.02.17 13:51 #1084 Uladzimir Izerski:他作为一个产品购买者，正在寻找机会讨论一些产品，但这里的规则不允许这样做。 根据我的理解，这正是他所寻求的。这也是如此。 Volodymyr Hrybachov 2019.02.17 13:53 #1085 5drakon: 但不是在这个主题里--它不适合你 :) 开始你自己的。 Sergey Golubev 2019.02.17 14:23 #1086 5drakon: 我做了一个关于这个问题的主题，但由于某种原因被删除了，还是我们国家也禁止格拉斯诺斯特？我删除了该主题。 我删除了它 ，因为你试图强迫论坛的主人做他们认为是错误的事情。 也就是说，允许在论坛上发表广告帖子和主题，对Metatrader的发展没有任何帮助。 而你还在试图强迫他们做你想做而他们不想做的事。2. 此外，在你的主题中没有引用任何东西，以某种方式使讨论继续下去。 我们所有人（论坛用户）出于某种原因都必须阅读的一个缓冲区。 3. 现在。你已经 "温柔地 "将这个主题的讨论转移到你想要的任何话题上...... --------------- 简而言之，这是一种侵略行为。 如果你继续对论坛如此咄咄逼人，我将永久地禁止你。 [删除] 2019.02.17 14:47 #1087 Andrey F. Zelinsky:已经向你说明了几次--论坛是技术性的，有关于语言和终端的讨论。 并且不要大惊小怪。 如果你想做广告，就在你的个人资料、博客、产品/信号中做广告。 但是，请把这个论坛留给对它所创建的问题进行建设性的讨论--语言、终端和与之相关的一切。 我看了最近的评论，那些怪异的支持者显然没有了，所以我想常识开始发挥作用了。 Vladimir M. 2019.02.17 23:37 #1088 各位，打猎愉快! Vitaly Muzichenko 2019.02.17 23:39 #1089 Vladimir M.: 各位，打猎愉快!这是一张迈克尔-杰克逊的照片吗？ Vladimir M. 2019.02.17 23:43 #1090 Vitaly Muzichenko:这是一张迈克尔-杰克逊的照片吗？ 那是电影中的小妞...! 1...102103104105106107108109110111112113114115116...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
也许他的意思是禁止讨论第三方的成品，而不是他或Signal的。他是这个意思吗？
他作为一个产品购买者，正在寻找机会讨论一些产品，但这里的规则不允许这样做。
根据我的理解，这就是他想要的。
但是，如果代码在我的脑子里，而我不知道如何正确地写它呢？
如果这个策略有价值，就会有一些人 "免费 "写代码供公众使用。
他作为一个产品购买者，正在寻找机会讨论一些产品，但这里的规则不允许这样做。
据我所知，这正是他所希望的。
所以任何产品都有一个 "讨论 "主题
他作为一个产品购买者，正在寻找机会讨论一些产品，但这里的规则不允许这样做。
根据我的理解，这正是他所寻求的。
这也是如此。
但不是在这个主题里--它不适合你 :)
开始你自己的。
我做了一个关于这个问题的主题，但由于某种原因被删除了，还是我们国家也禁止格拉斯诺斯特？
我删除了该主题。
我删除了它 ，因为你试图强迫论坛的主人做他们认为是错误的事情。
也就是说，允许在论坛上发表广告帖子和主题，对Metatrader的发展没有任何帮助。
而你还在试图强迫他们做你想做而他们不想做的事。
2. 此外，在你的主题中没有引用任何东西，以某种方式使讨论继续下去。
我们所有人（论坛用户）出于某种原因都必须阅读的一个缓冲区。
3. 现在。你已经 "温柔地 "将这个主题的讨论转移到你想要的任何话题上......
---------------
简而言之，这是一种侵略行为。
如果你继续对论坛如此咄咄逼人，我将永久地禁止你。
已经向你说明了几次--论坛是技术性的，有关于语言和终端的讨论。
并且不要大惊小怪。
如果你想做广告，就在你的个人资料、博客、产品/信号中做广告。
但是，请把这个论坛留给对它所创建的问题进行建设性的讨论--语言、终端和与之相关的一切。
各位，打猎愉快!
各位，打猎愉快!
这是一张迈克尔-杰克逊的照片吗？
这是一张迈克尔-杰克逊的照片吗？