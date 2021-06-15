1200个用户！！！ - 页 119 1...112113114115116117118119120121122123124125126...230 新评论 Rashid Umarov 2019.03.06 10:22 #1181 来吧，停止争吵吧，这不好。 Aleksandr Borodavkin 2019.03.06 11:58 #1182 我认为做市商这次会让她平仓，首先，砍掉给他们带来英镑的母鸡是不好的，其次，只有懒惰的人没有进入短线，大多数人肯定应该拿出止损。 Evgeniy Grebenuik 2019.03.06 13:23 #1183 相反，多头在24小时内上涨了2.8万，而空头只有8万。 Eduard_D 2019.03.06 14:39 #1184 现在在用户方面排名第一的是一个月前突然出现的一个新信号，有3年多的历史，很稳定。同时，他在另一个服务上也放出了这个信号。 有谁记得大约两年前的一个故事的同样开头，有一个信号，头像是一个在汽车后面的可敬的人？(完全忘记了名字）。而你还记得它是如何结束的吗？ 今天的信号背后是同一个人，并将以完全相同的方式结束信号：当他获得最大数量的用户时，他将故意在几个小时内泄露一切，然后写在新闻上。 他被显示器分散了注意力，机器人发疯了，开了一堆交易。他还会在信号描述中警告用户，风险应限制在10%。 而你的用户变得贪婪，所以这是你自己的错。 这个人是个反社会的人，他的目的不是为了赚钱，而是为了嘲笑他的用户。 你认为在这种情况下，服务部门是否应该采取任何行动？ Nikolai Krylov 2019.03.06 14:49 #1185 Aleksandr Borodavkin: 我认为做市商这次会让她平仓，首先不好砍掉背着自己的英镑的鸡，其次现在只有懒惰的人不在短线，大部分人都应该拿自己的脚步来出气。 谁会带着请愿书去找古河口银行？:)))这就像一个芬兰童话故事。在一个大城市里，曾经住着一只巨大的猫。有一天，老鼠们互相讨论："我们该怎么处理这只猫呢？"他们决定，"我们买一个铃铛，挂在猫的脖子上，这样他们就能随时听到铃铛的声音"。老鼠们收集了钱，买了一个铃铛。他们商定由谁来把铃铛挂在猫的脖子上。 Boris Gulikov 2019.03.06 17:40 #1186 Eduard_D:现在在用户方面排名第一的是一个月前突然出现的一个新信号，有3年多的历史，很稳定。同时，他在另一个服务上也放出了这个信号。 有谁记得大约两年前的一个故事的同样开头，有一个信号，他的头像上有一个可敬的人在他的汽车后面？(完全忘记了名字）。而你还记得它是如何结束的吗？ 今天的信号背后是同一个人，并将以完全相同的方式结束信号：当他获得最大数量的用户时，他将故意在几个小时内泄露一切，然后写在新闻上。 他被显示器分散了注意力，机器人发疯了，开了一堆交易。他还会在信号描述中警告用户，风险应限制在10%。 而你的用户变得贪婪，所以这是你自己的错。 这个人是个反社会的人，他的目的不是为了赚钱，而是为了嘲笑他的用户。 你认为在这种情况下，服务部门是否应该采取任何行动？这个人首先是个骗子。这个美丽的故事是一个虚构的。 看看经纪人和它的平均数))))，很明显，EA的回测已经被加载。历史上无利可图的交易都被刷掉了。 我怀疑他是一个反社会的人。他只是一个普通的泄密者。 几个月前有一个类似的信号。在这里。 只是这个商人不是一个男人，而是一个女人。同姓。 他可能注册了两个账户。一个给他的妻子/妹妹，一个给他自己。 那个信号被甩掉了。现在轮到第二个信号了。 可能会像上次一样持续几个月。 我不明白订户们的脑子里在想什么？ Uladzimir Izerski 2019.03.06 17:50 #1187 吸引用户需要有特殊的才能。 有许多好的信号，但用户不会去找他们。 秘密是人才的诱导! Petros Shatakhtsyan 2019.03.06 19:33 #1188 Nikolai Krylov: 谁会带着请愿书去找古柯勒？:)))这就像一个芬兰童话故事。在一个大城市里，曾经住着一只大猫。有一天，老鼠们正在讨论："我们应该如何处理这只猫？"他们决定："我们买一个铃铛，挂在猫的脖子上，这样他们就能随时听到铃铛的声音。老鼠们收集了钱，买了一个铃铛。他们商定由谁把铃铛挂在猫的脖子上。这不是一个芬兰的童话故事。也有一部动画片，但我找不到俄文翻译。一个警告性的故事。 年份：1978年。国家：苏联，亚美尼亚。漫画：老鼠的聚会 - Մկկրի ժողոով类型：童话故事。导演: L.Sahakyants.剧情：根据Hnko Aper（Atabek Hnkoyan）的寓言故事改编。老鼠理事会决定在猫的脖子上挂一个铃铛，以宣布他的到来并警告他们有危险。 然而，做出决定是一回事，执行决定又是另一回事。事实证明，没有一只小鼠能够完成这样的壮举。 [删除] 2019.03.06 20:28 #1189 Uladzimir Izerski:吸引用户需要有特殊的才能。 有许多好的信号，但用户不会去找他们。 秘密是人才的诱导!谁能分享一下一般情况下如何引诱？ 你想在什么地方做广告？ Vitaly Muzichenko 2019.03.06 20:37 #1190 Anastasia Vasilenko:谁能分享一下一般情况下如何引诱？ 你想在什么地方做广告？ 这是唯一的诱导方式，其他的都是琐碎的、无趣的。 1...112113114115116117118119120121122123124125126...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
现在在用户方面排名第一的是一个月前突然出现的一个新信号，有3年多的历史，很稳定。同时，他在另一个服务上也放出了这个信号。
有谁记得大约两年前的一个故事的同样开头，有一个信号，头像是一个在汽车后面的可敬的人？(完全忘记了名字）。而你还记得它是如何结束的吗？
今天的信号背后是同一个人，并将以完全相同的方式结束信号：当他获得最大数量的用户时，他将故意在几个小时内泄露一切，然后写在新闻上。
他被显示器分散了注意力，机器人发疯了，开了一堆交易。他还会在信号描述中警告用户，风险应限制在10%。
而你的用户变得贪婪，所以这是你自己的错。
这个人是个反社会的人，他的目的不是为了赚钱，而是为了嘲笑他的用户。
你认为在这种情况下，服务部门是否应该采取任何行动？
我认为做市商这次会让她平仓，首先不好砍掉背着自己的英镑的鸡，其次现在只有懒惰的人不在短线，大部分人都应该拿自己的脚步来出气。
这个人首先是个骗子。这个美丽的故事是一个虚构的。
看看经纪人和它的平均数))))，很明显，EA的回测已经被加载。历史上无利可图的交易都被刷掉了。
我怀疑他是一个反社会的人。他只是一个普通的泄密者。
几个月前有一个类似的信号。在这里。
只是这个商人不是一个男人，而是一个女人。同姓。
他可能注册了两个账户。一个给他的妻子/妹妹，一个给他自己。
那个信号被甩掉了。现在轮到第二个信号了。
可能会像上次一样持续几个月。
我不明白订户们的脑子里在想什么？
吸引用户需要有特殊的才能。
有许多好的信号，但用户不会去找他们。
秘密是人才的诱导!
谁会带着请愿书去找古柯勒？:)))
这不是一个芬兰的童话故事。也有一部动画片，但我找不到俄文翻译。一个警告性的故事。
年份：1978年。
国家：苏联，亚美尼亚。
漫画：老鼠的聚会 - Մկկրի ժողոով
类型：童话故事。
导演: L.Sahakyants.
剧情：根据Hnko Aper（Atabek Hnkoyan）的寓言故事改编。老鼠理事会决定在猫的脖子上挂一个铃铛，以宣布他的到来并警告他们有危险。
然而，做出决定是一回事，执行决定又是另一回事。事实证明，没有一只小鼠能够完成这样的壮举。
谁能分享一下一般情况下如何引诱？ 你想在什么地方做广告？
这是唯一的诱导方式，其他的都是琐碎的、无趣的。