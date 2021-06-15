1200个用户！！！ - 页 119

来吧，停止争吵吧，这不好。
 
我认为做市商这次会让她平仓，首先，砍掉给他们带来英镑的母鸡是不好的，其次，只有懒惰的人没有进入短线，大多数人肯定应该拿出止损。
 
相反，多头在24小时内上涨了2.8万，而空头只有8万。
 

现在在用户方面排名第一的是一个月前突然出现的一个新信号，有3年多的历史，很稳定。同时，他在另一个服务上也放出了这个信号。

有谁记得大约两年前的一个故事的同样开头，有一个信号，头像是一个在汽车后面的可敬的人？(完全忘记了名字）。而你还记得它是如何结束的吗？

今天的信号背后是同一个人，并将以完全相同的方式结束信号：当他获得最大数量的用户时，他将故意在几个小时内泄露一切，然后写在新闻上。

他被显示器分散了注意力，机器人发疯了，开了一堆交易。他还会在信号描述中警告用户，风险应限制在10%

而你的用户变得贪婪，所以这是你自己的错。

这个人是个反社会的人，他的目的不是为了赚钱，而是为了嘲笑他的用户。

你认为在这种情况下，服务部门是否应该采取任何行动？

 
这个人首先是个骗子。这个美丽的故事是一个虚构的。

看看经纪人和它的平均数))))，很明显，EA的回测已经被加载。历史上无利可图的交易都被刷掉了。

我怀疑他是一个反社会的人。他只是一个普通的泄密者。

几个月前有一个类似的信号。在这里。

只是这个商人不是一个男人，而是一个女人。同姓。

他可能注册了两个账户。一个给他的妻子/妹妹，一个给他自己。

那个信号被甩掉了。现在轮到第二个信号了。

可能会像上次一样持续几个月。

我不明白订户们的脑子里在想什么？

 

吸引用户需要有特殊的才能。

有许多好的信号，但用户不会去找他们。

秘密是人才的诱导!

 
