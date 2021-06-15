1200个用户！！！ - 页 123 1...116117118119120121122123124125126127128129130...230 新评论 Andrey F. Zelinsky 2019.03.08 10:42 #1221
Unicornis:你想...我的意思是，你想...绝对不是 -- 我根本不想要什么 -- 我只是提出我的观点，如果有人不喜欢它们或认为它们是荒谬的 -- 他们可以完全不理会它们。

"想要 "和 "建议" -- 这两个词是有区别的。

Unicornis: 信号提供者的责任不是为了获得未来的订阅。

这不是责任--而是不负责任的赚钱方式。而 这种挣钱的例子有好几个--冈察尔的信号、这个信号--它们都是一次涌入用户的信号--这些信号 "活着 "几个月是没有目的的。

进入 "根本"，止损等于止损60点--这种策略 "活着 "只是偶然。解析和分析这样的信号，无非是研究 "系统性的生存者错误"。

而像提供者那样告诉你--只要你遵循他独特的"资金管理系统"，你可以在这种风险下生活数年，并每年赚取百分之几百的收益--在每一次合法的止损时都显得很 "滑稽"，当然，这是由突然变化的市场造成的。

Ivan Butko 2019.03.08 11:09 #1222

Unicornis: 信号提供者的责任是，他将不会得到未来的订阅。信号提供者在对信号的描述中存在误导。他在六个月内以恒定的手数进行交易，比如说，恒定的止损。但在描述中，他写道："只有恒定的地段，没有更多"。然后发生了一系列的止损，他用相等的手数持仓，并使用马丁格尔，没有成功，又输了一次。

订阅者信任他，但他却欺骗了他们。你认为这正常吗？

一个用户损失了很多钱，陷入了困境，这正常吗？

原因是 "描述 "选项卡已由MQL5服务实现，因此，它是为某些东西而设计的。为了什么？对于垃圾邮件？对于水灾？因为作弊？它是用来炒作的吗？

所以MQL5负责提供一个 "欺骗的平台"。

我已经说过不止一次了，甚至还为此创建了一个主题。https://www.mql5.com/ru/forum/232889

让我重复一遍：要彻底解决关于责任区的问题，需要两件事中的一件。

1.调节 "描述 "标签

或

2.删除这个标签。

监管是指提出信号员有义务遵守的规定，并在标签中注明。

a) 仓位量，每笔交易的最大风险将是多少：固定数字，非固定数字。如果是后者，那么就你的存款而言，将接受的最大风险是什么。

b) 禁止在公开 交易期间 存款。

c) 同时开仓的交易数量，最大累计止损。

d) 杠杆。

其他 - 打开一个新的信号!这个是不能改变的。信号员在打开它之前会三思而后行，做好充分准备。

移除标签意味着将责任留给订阅者。这是最简单的方法，而且会遵循懒惰的公司政策。另一方面，在用户保护和安全政策方面开发服务，是对 "描述 "标签的监管。

这将增加用户对服务的信任，提高其吸引力。

因为从技术上讲，据我所知，交易不能受到限制，因为该服务没有与经纪人达成这方面的协议，那么不遵守信号商在 "描述 "选项卡中所写和承诺的，严格的资金管理，将导致制裁，这应该对信号商的利益产生负面影响，这里已经对服务的选择（需要分析）。

1.禁止出售该信号。

2.暂时禁止出售该信号。

3. 拒绝卖方的权利。

4.暂时剥夺卖方的权利。

信号员在打开信号之前会三思而行。

Как думаете, стоило бы ввести ответственность в сигналах за несоблюдение того, что указано в описании?
2018.03.22www.mql5.com
Есть сигнал на витрине, который уже набрал 100 подписчиков, у автора есть и второй сигнал, который набрал 30 подписчиков с суммарным объёмом средст... [删除] 2019.03.08 11:20 #1223

Ivan Butko:提供者对信号的描述有误导性。他用恒定的手数交易六个月，比如说，恒定的止损。但在描述中，它说 "只能用恒定的地段，不能再多了"。然后发生了一系列的止损，他用相等的手数持仓，并使用马丁格尔，没有成功，又输了一次。

订阅者信任他，但他却欺骗了他们。你认为这正常吗？

一个用户损失了很多钱，陷入了困境，这正常吗？

原因是 "描述 "选项卡已由MQL5服务实现，因此，它是为某些东西而设计的。为了什么？对于垃圾邮件？对于水灾？因为作弊？它是用来炒作的吗？

所以MQL5负责提供一个 "欺骗的平台"。

我已经说过不止一次了，甚至还为此创建了一个主题。https://www.mql5.com/ru/forum/232889

让我重复一遍：要彻底解决关于责任区的问题，需要两件事中的一件。

1.调节 "描述 "标签

或

2.删除这个标签。

监管是指提出信号员有义务遵守的规定，并在标签中注明。

a) 仓位量，每笔交易的最大风险将是多少：固定数字，非固定数字。如果是后者，那么就你的存款而言，将接受的最大风险是什么。

b) 禁止在公开 交易期间 存款。

c) 同时开仓的交易数量，最大累计止损。

d) 杠杆。

其他 - 打开一个新的信号!这个是不能改变的。信号员在打开它之前会三思而后行，做好充分准备。

移除标签意味着将责任留给订阅者。这是最简单的方法，并将遵循懒惰的公司政策。另一方面，在用户保护和安全政策方面开发服务，是对 "描述 "标签的监管。

这将增加用户对服务的信任，提高其吸引力。

因为从技术上讲，据我所知，交易不能受到限制，因为该服务没有与经纪人达成这方面的协议，那么不遵守信号商在 "描述 "选项卡中所写和承诺的，严格的资金管理，将导致制裁，这应该对信号商的利益产生负面影响，这里已经对服务的选择（需要分析）。

1.禁止出售该信号。

2.暂时禁止出售该信号。

3. 拒绝卖方的权利。

4.暂时剥夺卖方的权利。

信号员在打开信号之前会三思而行。

订阅者的数量对许多人来说具有磁性作用。

Andrey F. Zelinsky 2019.03.08 11:23 #1224

Ivan Butko:这都是因为 "描述 "选项卡是由MQL5服务引入的，因此它是有意义的。为了什么？对于垃圾邮件？对于水灾？因为作弊？它是用来炒作的吗？

除了描述选项卡--还有新闻选项卡--无论如何，你不能禁止ISP在Signals中正式发言。

可以实施的是禁止供应商以任何方式保证利润--市场上有这样的禁止规定。

四.3. 产品中禁止使用的。在名称、标识、截图或描述中保证、承诺或暗示盈利。

Ivan Butko 2019.03.08 11:38 #1225

Vladimir Baskakov: 订阅者的数量对许多人有磁力作用。

我也有一个关于这个问题的帖子，就像这个帖子一样--也有具体的建议。

让我引用你的说法（注意图片，特别是订阅者一栏的内容）。

https://www.mql5.com/ru/forum/167677/page4

这很简单。有一些经典的交易规则是由经验丰富的成功交易者在很久以前写的，而今天只有懒惰的现代成功交易者不会在书中或博客中写到这些规则。基于这些，我们可以在公式中给这些标准加权，将信号拉到顶端。即。

1.利润因素越高，这个信号相对于其他信号得到的分数就越多。

2.盈利交易的百分比越高，这个信号相对于其他信号得到的分数就越多。

3.股票缩水越低，这个信号相对于其他信号得到的分数就越多。

4.股票缩水越低，这个信号相对于其他信号得到的分数就越多。

5.盈利百分比越高，这个信号相对于其他信号得到的分数就越多。

6.交易时间越长，这个信号相对于其他信号得到的分数就越多。

7.相对于SL，TP的平均规模越高（有利于TP的比例），这个信号相对于其他信号得到的分数就越多。

8.移除或修改关于用户数量的信息。

如何计算？

因此，我们采取所有信号卖家，并计算每个标准。重要的是，每一个连续的标准都会将低质量的信号推到质量表的底部。总结所有的标准，我们将拥有最安全和最稳定的信号，放在首位。如果订户不想要稳定性，但需要野生的百分比，例如，这里有一个过滤器，允许你按百分比排序。

我们按所有指标对卖家进行分类，并将其相互比较。

排名第一的将是所有关键指标综合起来比别人好的卖家。排在第二位的是一个销售员，他的所有6个指标加起来都比其他人好，除了第一个。排名第三的将是一位所有6项指标加起来都优于除第一和第二之外的所有其他人的销售员。以此类推。

通过实例进行解释。

我们有两个信号。一个是简单的趋势指标，另一个是纯粹的马丁格尔（它的平衡线有波浪，而不是波谷，即首先关闭正的，然后是负的）。

1.信号A 的利润系数为10，信号B的利润系数为2，信号A在评级表中高于信号B。

2.信号 "A" 有10% 的盈利交易，而信号 "B "有90%。根据这个指标，信号A比信号B差，两个信号是相等的。但我们不可能有平等的信号，所以我们考虑以下标准

3.信号A 的最大股权缩水为10%，而信号B的最大 股权缩水为90%。信号A更好，所以它在排名表上高于信号B。

4.信号A 的最大股权缩水为30%，而信号B的最大股权缩水为10%。信号B更好，所以信号的点数是相等的。不可能相等，采取以下参数。

5.信号 "A " 的余额增加了1000%，信号 "B "增加了100%。信号A更好，所以它在评 Andrey F. Zelinsky 2019.03.08 11:47 #1226 Ivan Butko:我也有一个关于这个问题的主题，这个主题也是如此 -- 也有具体的建议。 我引用一下（注意图片，特别是订阅者一栏）。 在这里，你也可以把它当作 "市场上的"--在市场上，你看不到销售的数量。 如果你用市场来比喻，你可以从信号中删除 "用户数 "指标。 很明显，"用户的选择 "是所有可靠性最低的信号，而不是最好的评级 -- 很明显，这种信号的选择不是基于信号性能，而是因为其他人选择了这种信号。 在这种情况下--"用户数 "成为最容易和最快操纵的指标--它甚至比收益更容易操纵。 我注意到，随着 "用户选择 "评级的出现 -- 他们甚至不再在论坛上讨论 "增量 "问题。 [删除] 2019.03.08 12:46 #1227 Andrey F. Zelinsky:在这里，你也可以把它当作 "市场上的"--在市场上，你看不到销售的数量。 如果你用市场来比喻，你可以从信号中删除 "用户数 "指标。 很明显，"用户的选择 "是所有可靠性最低的信号，而不是最好的评级 -- 很明显，这种信号的选择不是基于信号性能，而是因为其他人选择了这种信号。 在这种情况下--"用户数 "成为最容易和最快操纵的指标--它甚至比收益更容易操纵。 我注意到，随着 "用户选择 "评级的出现--论坛甚至停止了对 "增量 "的讨论。 我问所有啮齿类动物的祖先，如果保证金电话响了，该怎么办。他诚实地回答，要加上他+3个月的时间来重建车厂。但描述中没有提到这一点。 Andrey F. 