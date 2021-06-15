1200个用户！！！ - 页 115 1...108109110111112113114115116117118119120121122...230 新评论 Stanislav Aksenov 2019.03.05 09:00 #1141 Andrey F. Zelinsky: 对我来说，信号服务的 一个严重缺点是，供应商对用户账户的泄漏不负责任。如果你阅读评论，人们的抱怨不是说他们泄露了，而是说他们泄露了，而提供者却很 "高兴"。事实上也不应该有这样的事情。是的，塔拉斯泄密时，他也从中得到了乐趣。他立即失去了他的巧克力，永远地失去了。 所以对提供者来说，情况也变得非常糟糕。难道你不明白，人们在没有实实在在的缩水和失去一切的风险的情况下，对市场的交易没有任何实实在在的优势？ Stanislav Aksenov 2019.03.05 09:02 #1142 Andrey F. Zelinsky:不要刻意把腐朽的哲学推给大众。赌场和赌徒不是那么容易被法律禁止的。 用户也至少需要基本的保护。NLP技术并没有被废除。法律可以禁止杠杆式外汇交易，这是你想要的吗？ Andrey Dik 2019.03.05 09:05 #1143 Stanislav Aksenov:是的，塔拉斯最后在巧克力中泄密时。他立即失去了他的巧克力，永远地失去了。 所以对提供者来说，情况也变得非常糟糕。难道你不明白，人们在没有实实在在的缩水和失去一切的风险的情况下，对市场的交易没有任何实实在在的优势？塔拉斯的巧克力怎么了？) Ivan Butko 2019.03.05 09:16 #1144 Andrey Dik:塔拉斯的巧克力怎么了？)是的，他不仅没有失去他的巧克力，而且还让自己兴奋起来。而现在，他可以在任何时候打开 一个信号，并开始交易同样的平均方案。人们会注意的不是他最后失去了什么，而是他坚持了两年，而且现在也会坚持这么久。而一半的订户（甚至更多）根本不会知道他是谁，常客们只记得他和那些失去车厂的人。因此，塔拉斯不仅是目前的情况，也是长期的情况。 Andrey F. Zelinsky 2019.03.05 09:29 #1145 Stanislav Aksenov:...你难道不明白...不，我不......我也不需要了解什么......重要的是，你要了解你想让别人了解的东西在那里。 斯坦尼斯拉夫-阿克舍诺夫。...这是你想要的吗？ 我并不关心。 Boris Gulikov 2019.03.05 09:35 #1146 Stanislav Aksenov:法律可以禁止杠杆式外汇交易，这是你想要的吗？无良的信号提供者--本质上是骗子--与外汇中的杠杆之间有什么关系 ))))? 你为什么要把上帝的礼物和鸡蛋混在一起？ TheXpert 2019.03.05 09:48 #1147 Andrey F. Zelinsky:不要刻意把腐朽的哲学推给大众。赌场和赌博不是那么容易被法律禁止的。 还有，你为什么突然装成白色和蓬松的样子？竖起信号比私下里羞辱竞争对手，或者私下里卖梅花网，而不是在市场上卖梅花网要诚实得多。 Ivan Butko 2019.03.05 10:09 #1148 啊哈哈，当你泄露了信号，用户想和你说话的时候：D)) Stanislav Aksenov 2019.03.05 10:21 #1149 Boris Gulikov:一个无良的信号提供者--本质上是一个骗子--与外汇的杠杆率之间有什么关系 ))? 你为什么要把上帝的礼物和炒鸡蛋混在一起？ 你没有任何意义。谁告诉你，如果提供者输了，那么他就是一个不诚实的人，更不是一个骗子？ 顺便说一下，在一些州，杠杆式外汇和赌场一样被禁止。它是关于赌场的，我回答说。 你搅动鸡蛋是为了什么，我不知道。 Unicornis 2019.03.05 10:24 #1150 Andrey F. Zelinsky:在这种情况下，有什么可嫉妒的呢？互联网公司在一个月内泄露了400万其他人的钱？而他却自己赚了钱。这不是一个赚钱的好方法。这样的收入总是会回来困扰你。有句话说："你不能把自己的幸福建立在别人的不幸上"。 而就本案而言，说订户本身应对此负责是不正确的。该供应商真的把用户的脑袋搞得一团糟。她在信号中首先介绍了论文："排水不是那么糟糕，给你的余额充值，我们将继续。 对我来说，信号服务的 严重缺点是，供应商不负责丢失用户的账户。如果你读一下评论，人们的抱怨不是说他们正在失去，而是说他们正在失去，而提供者是 "在好"。事实上，也不应该是这样的情况。 供应商应负责泄露用户账户，至少作为订阅费用的一部分。例如，如果信号余额在订阅期间为负数，则会将钱退还给订阅者。已经有人提出这样的建议。我们需要客观地看待整个局势。 1.把钱放在家里的枕头下。10年后，通货膨胀将吞噬30-50%的储蓄（考虑繁荣的经济体），剩余的钱将变成纸币，因为国家定期更新纸币+控制/核算公民的收入。好了，拉菲克和卡马兹的日子已经过去了。 2) 把你的钱带到银行。最令人不快的是负利率--你的货币财富将开始缩水，加上通货膨胀。银行可能会带着你所有的钱 "爆仓"。 3- 把你的钱放在一个受监管的基金中。从每年的4%保守的说，到10%，不会再给了，你将支付一开始存入的钱的3-5%的费用。如果经济崩溃，你将留下你的包裹，如果基金被盗的东西将进入监狱。 4.PAMM账户有交易员的资金 - 交易员的责任与他的资金相称，对交易员服务的支付是利润的%（20-50%） - 没有利润意味着没有支付。 5.本地信号服务。费用为30-50美元，有很好的机会每月从你的一分钱存款中赚取5-100%。提供者的责任是他们的存款数额。很多信号签署方几乎100%排除了交易员/供应商与某个经纪商的勾结（这在PAMM的情况下是可能的）。 我们所讨论的信号使第一批用户的存款增加了10倍以上--不贪婪的幸运者成功提取了5-10倍的利润。 也许，这些幸运的人应该把他们的利润带回别的地方，否则就不道德了，因为有人失去了，他们还有钱？ 1...108109110111112113114115116117118119120121122...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
对我来说，信号服务的 一个严重缺点是，供应商对用户账户的泄漏不负责任。如果你阅读评论，人们的抱怨不是说他们泄露了，而是说他们泄露了，而提供者却很 "高兴"。事实上也不应该有这样的事情。
是的，塔拉斯泄密时，他也从中得到了乐趣。他立即失去了他的巧克力，永远地失去了。
所以对提供者来说，情况也变得非常糟糕。难道你不明白，人们在没有实实在在的缩水和失去一切的风险的情况下，对市场的交易没有任何实实在在的优势？
不要刻意把腐朽的哲学推给大众。赌场和赌徒不是那么容易被法律禁止的。
用户也至少需要基本的保护。NLP技术并没有被废除。
法律可以禁止杠杆式外汇交易，这是你想要的吗？
塔拉斯的巧克力怎么了？)
是的，他不仅没有失去他的巧克力，而且还让自己兴奋起来。而现在，他可以在任何时候打开 一个信号，并开始交易同样的平均方案。人们会注意的不是他最后失去了什么，而是他坚持了两年，而且现在也会坚持这么久。而一半的订户（甚至更多）根本不会知道他是谁，常客们只记得他和那些失去车厂的人。因此，塔拉斯不仅是目前的情况，也是长期的情况。
...你难道不明白...
不，我不......我也不需要了解什么......重要的是，你要了解你想让别人了解的东西在那里。
...这是你想要的吗？
我并不关心。
无良的信号提供者--本质上是骗子--与外汇中的杠杆之间有什么关系 ))))?
你为什么要把上帝的礼物和鸡蛋混在一起？
还有，你为什么突然装成白色和蓬松的样子？竖起信号比私下里羞辱竞争对手，或者私下里卖梅花网，而不是在市场上卖梅花网要诚实得多。
你没有任何意义。谁告诉你，如果提供者输了，那么他就是一个不诚实的人，更不是一个骗子？
顺便说一下，在一些州，杠杆式外汇和赌场一样被禁止。它是关于赌场的，我回答说。
你搅动鸡蛋是为了什么，我不知道。
在这种情况下，有什么可嫉妒的呢？互联网公司在一个月内泄露了400万其他人的钱？而他却自己赚了钱。这不是一个赚钱的好方法。这样的收入总是会回来困扰你。有句话说："你不能把自己的幸福建立在别人的不幸上"。
而就本案而言，说订户本身应对此负责是不正确的。该供应商真的把用户的脑袋搞得一团糟。她在信号中首先介绍了论文："排水不是那么糟糕，给你的余额充值，我们将继续。
供应商应负责泄露用户账户，至少作为订阅费用的一部分。例如，如果信号余额在订阅期间为负数，则会将钱退还给订阅者。已经有人提出这样的建议。
我们需要客观地看待整个局势。
1.把钱放在家里的枕头下。10年后，通货膨胀将吞噬30-50%的储蓄（考虑繁荣的经济体），剩余的钱将变成纸币，因为国家定期更新纸币+控制/核算公民的收入。好了，拉菲克和卡马兹的日子已经过去了。
2) 把你的钱带到银行。最令人不快的是负利率--你的货币财富将开始缩水，加上通货膨胀。银行可能会带着你所有的钱 "爆仓"。
3- 把你的钱放在一个受监管的基金中。从每年的4%保守的说，到10%，不会再给了，你将支付一开始存入的钱的3-5%的费用。如果经济崩溃，你将留下你的包裹，如果基金被盗的东西将进入监狱。
4.PAMM账户有交易员的资金 - 交易员的责任与他的资金相称，对交易员服务的支付是利润的%（20-50%） - 没有利润意味着没有支付。
5.本地信号服务。费用为30-50美元，有很好的机会每月从你的一分钱存款中赚取5-100%。提供者的责任是他们的存款数额。很多信号签署方几乎100%排除了交易员/供应商与某个经纪商的勾结（这在PAMM的情况下是可能的）。
我们所讨论的信号使第一批用户的存款增加了10倍以上--不贪婪的幸运者成功提取了5-10倍的利润。 也许，这些幸运的人应该把他们的利润带回别的地方，否则就不道德了，因为有人失去了，他们还有钱？