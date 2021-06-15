1200个用户！！！ - 页 117 1...110111112113114115116117118119120121122123124...230 新评论 Evgeniy Grebenuik 2019.03.05 17:15 #1161 埃罗多尔的多头是空头的三倍，我认为它注定是一个多头。 Aleksandr Borodavkin 2019.03.05 18:07 #1162 它不会跌破1.1270，这次它将幸存下来。 Volodymyr Hrybachov 2019.03.05 18:35 #1163 Aleksandr Borodavkin: 它不会跌破1.1270，这次它将幸存下来。1,000欧元的赌注？ 你说的没错，我现在就可以把钱转给任何一个版主。 Aleksandr Borodavkin 2019.03.05 18:53 #1164 版主有什么关系呢？我会让人把钱直接转到Webmoney，即使我输了，我也保留钱，好吗？) Vladimir Gribachev:我跟你赌1000欧元？ 你的话已经说了，我现在就可以把金额转给任何一个主持人。 弗拉基米尔，不要像个堕落的孩子。 Vitaly Muzichenko 2019.03.05 18:54 #1165 Aleksandr Borodavkin: 不能低于1.1270，这次会活下来。看一下潜力。 Boris Gulikov 2019.03.05 19:46 #1166 Vitaly Muzichenko:看潜力 可以很容易地从1.1230开始修正，甚至如文中所述，从1.1270开始。 Vitaly Muzichenko 2019.03.05 21:42 #1167 Boris Gulikov: 它可以很容易地从1.1230开始修正，甚至如书中所述，从1.1270开始修正。可能是这样，但开场点在哪里呢？ Evgeny Belyaev 2019.03.05 22:09 #1168 Aleksandr Borodavkin:弗拉基米尔，不要像个堕落的孩子。你是个笨蛋？ Andrey Karachev 2019.03.05 23:55 #1169 Evgeny Belyaev:膨化了？ 不，这是一个正常的理性人的答案。在这样的争论中，如果他们真的实现了，一个人通常是挑衅者，另一个人是傻瓜。） Andrey F. Zelinsky 2019.03.06 05:06 #1170 TheXpert:一个可悲的尝试，试图扭转局面，为自己辩解 )) 记住论坛上的骗子和不纯洁的人，这是常识，你不能因为你已经在这里呆了很多年，就把自己洗干净。弗拉基米尔-马雅可夫斯基曾经说过："我，是消毒剂"。 而你，从你经常抛头露面的背景来看，而且不仅仅是在我的讲话中--是一个崇拜者。然而，只有你，也难怪，误解了这一经典。他以创造者的身份发言："我，是一名消毒员和运水工，被革命动员和召唤。 而且由于某种原因，你从来没有清洗过自己。它在一英里外就很臭了。你到底是什么人。 1...110111112113114115116117118119120121122123124...230 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
它不会跌破1.1270，这次它将幸存下来。
1,000欧元的赌注？你说的没错，我现在就可以把钱转给任何一个版主。
版主有什么关系呢？我会让人把钱直接转到Webmoney，即使我输了，我也保留钱，好吗？)
我跟你赌1000欧元？你的话已经说了，我现在就可以把金额转给任何一个主持人。
弗拉基米尔，不要像个堕落的孩子。
不能低于1.1270，这次会活下来。
看一下潜力。
看潜力
它可以很容易地从1.1230开始修正，甚至如书中所述，从1.1270开始修正。
可能是这样，但开场点在哪里呢？
弗拉基米尔，不要像个堕落的孩子。
你是个笨蛋？
膨化了？
一个可悲的尝试，试图扭转局面，为自己辩解 ))
记住论坛上的骗子和不纯洁的人，这是常识，你不能因为你已经在这里呆了很多年，就把自己洗干净。
弗拉基米尔-马雅可夫斯基曾经说过："我，是消毒剂"。
而你，从你经常抛头露面的背景来看，而且不仅仅是在我的讲话中--是一个崇拜者。然而，只有你，也难怪，误解了这一经典。他以创造者的身份发言："我，是一名消毒员和运水工，被革命动员和召唤。
而且由于某种原因，你从来没有清洗过自己。它在一英里外就很臭了。你到底是什么人。