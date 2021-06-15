1200个用户！！！ - 页 117

埃罗多尔的多头是空头的三倍，我认为它注定是一个多头。
 
它不会跌破1.1270，这次它将幸存下来。
 
Aleksandr Borodavkin:
1,000欧元的赌注？

你说的没错，我现在就可以把钱转给任何一个版主。
 

版主有什么关系呢？我会让人把钱直接转到Webmoney，即使我输了，我也保留钱，好吗？)

Vladimir Gribachev:

我跟你赌1000欧元？

弗拉基米尔，不要像个堕落的孩子。

 
Aleksandr Borodavkin:
看一下潜力。


 
Vitaly Muzichenko:

可以很容易地从1.1230开始修正，甚至如文中所述，从1.1270开始。
 
Boris Gulikov:
可能是这样，但开场点在哪里呢？

 
Aleksandr Borodavkin:

你是个笨蛋？

 
Evgeny Belyaev:

不，这是一个正常的理性人的答案。在这样的争论中，如果他们真的实现了，一个人通常是挑衅者，另一个人是傻瓜。）
 
TheXpert:

一个可悲的尝试，试图扭转局面，为自己辩解 ))

记住论坛上的骗子和不纯洁的人，这是常识，你不能因为你已经在这里呆了很多年，就把自己洗干净。

弗拉基米尔-马雅可夫斯基曾经说过："我，是消毒剂"。

而你，从你经常抛头露面的背景来看，而且不仅仅是在我的讲话中--是一个崇拜者。然而，只有你，也难怪，误解了这一经典。他以创造者的身份发言："我，是一名消毒员和运水工，被革命动员和召唤。

而且由于某种原因，你从来没有清洗过自己。它在一英里外就很臭了。你到底是什么人。

