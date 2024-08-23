mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 32 1...252627282930313233343536373839...247 新评论 Taras Slobodyanik 2017.04.12 11:46 #311 我检查指标是否准备好了（在OnCalculate 的开头）。 int calculated=BarsCalculated(IND_handle); if(calculated<=0 || !SymbolIsSynchronized(_Symbol) || rates_total<=0 || rates_total-prev_calculated<0) { Comment("Calculate..."); return(0); }你也可以添加一个周期检查SeriesInfoInteger(_Symbol,ind_period,SERIES_SYNCHRONIZED) Artyom Trishkin 2017.04.12 11:59 #312 阿列克谢-维克多罗夫。1.只是澄清一下。现在很清楚，我们说的是同一件事。2) 我理解，但我不同意你必须翻转数组来做这件事。是否有必要为两个终端配备一个指标？这几乎是把镰刀和斧头合二为一。3.据我所知，Buffer[]在函数CopyBuffer() 中被接收器使用，只获得一个指标值。4.你没有注意到最重要的事情。拷贝指标值的开始不应该由条形指数决定，而是由第i个条形的时间决定。1.好的。2.我颠倒了数组，因为我从四个方面重写了指标--在其中一切工作正常，所有数据都是正确的。其中的一切都与按照循环中读取数据的确切顺序获取数据有关。如果我们不翻转缓冲区，我们将不得不从头开始写指标--为了什么？这是很复杂的。我引用这个指标只是作为一个例子，说明从一个非本地人那里获得数据是多么的错误。不，在Buffer[]中，数据是一个一个地插入到循环中的--在循环的每个迭代中，从AO()中取出的一个值被插入。4.你说的 "开始复制 "是什么意思？ Alexey Viktorov 2017.04.12 12:16 #313 阿尔乔姆-特里什金。1.良好。2.我之所以翻转数组，是因为我正在从四个方面重写指标--在其中一切工作正常，所有数据都是正确的。一切都与按照循环中读取数据的确切顺序获取数据联系在一起。如果我们不翻转缓冲区，我们将不得不从头开始写指标--为了什么？这是很复杂的。我引用这个指标只是作为一个例子，说明从一个非本地人那里获得数据是多么的错误。不，在Buffer[]中，数据被逐一插入循环中--在循环的每个迭代中，从AO()中获取的一个值被插入。4.你说的 "开始复制 "是什么意思？2.没有什么能阻止你建立一个从0到rate_total-1的循环。3.是的，我在什么地方搞错了。4.double AO(int shift){ double array[]; ArrayResize(array,1); ArrayInitialize(array,EMPTY_VALUE); error=ERR_SUCCESS; ResetLastError(); if(CopyBuffer(handle,0,shift,1,array)==1) { ArraySetAsSeries(array,false); return(array[0]); } else error=GetLastError(); return(EMPTY_VALUE); }int CopyBuffer( int indicator_handle, // handle индикатора int buffer_num, // номер буфера индикатора int start_pos, // откуда начнем int count, // сколько копируем double buffer[] // массив, куда будут скопированы данные );应改成int CopyBuffer( int indicator_handle, // handle индикатора int buffer_num, // номер буфера индикатора datetime start_time, // с какой даты int count, // сколько копируем double buffer[] // массив, куда будут скопированы данные );"从哪里开始 "或 "从什么日期开始"，这是开始将指标值复制到接收器阵列中。 Artyom Trishkin 2017.04.12 12:22 #314 阿列克谢-维克多罗夫。3.是的，我在某个地方搞乱了一些东西。4.在你的代码中。应改成"我们从哪里开始 "或 "从什么日期开始"，这是开始将指标值复制到接收器阵列中。 如果我从循环索引中读取数值，为什么要传递日期？你有没有运行这个测试指标？它总是只从一个--设置中指定的电流因子--中提取AO。无论你如何切换当前的时间框架，AO图总是与你在设置中设置的时间框架相对应。在这种情况下，所有的数据都被返回，但在我正在修改的指标中，数据没有从非本地价格返回。你不需要这个测试指标--来自非本地电流的数据已经被返回。但在我的数据没有返回，但我以同样的方式得到它们。 Alexey Viktorov 2017.04.12 12:40 #315 阿尔乔姆-特里什金。如果我从循环索引中读取数值，为什么要传递日期？你有没有运行这个测试指标？它总是只从一个--设置中的setff来绘制AO。无论你如何切换当前的时间框架，AO图总是与你在设置中设置的时间框架相对应。在这种情况下，所有的数据都被返回，但在我正在修改的指标中，数据没有从非本地价格返回。你不需要这个测试指标--来自非本地电流的数据已经被返回。但我的没有，但我以完全相同的方式获得数据。因为零条H4包含四个H1条。如果你要求H1期的指数2，你会得到H4期第2条的指标值。我几乎不明白我能够写什么。目前是13:35。当前H1条的开放时间=13:00。你试图通过bar=1的索引复制指标值，即当前H1期的12:00条。但在H4时段，你得到的不是12:00，而是8:00。对于H1来说，第一条是12:00对于H4，第一个小节是8:00那里和那里的酒吧指数都是第一... fxsaber 2017.04.12 17:59 #316 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛 虫子，虫子，问题 fxsaber, 2017.04.12 08:38 有点小题大做了。绕过赋值运算符 内置的ArrayCopy绕过了同样的运算符。 Artyom Trishkin 2017.04.14 02:59 #317 关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛 我无法从高时间框架中获得指标数据 Artyom Trishkin, 2017.04.14 01:23 四天来，我一直试图从指标中的高级时间框架中获取标准AO指标的数据，但仍然没有办法... 我在循环中读取AO数据，但正是在循环中没有历史数据。当前栏上有数据。问题是什么？我做错了什么？//+------------------------------------------------------------------+ //| MTF AO.mq5 | //| Copyright 2017, Artem A. Trishkin, Skype artmedia70 | //| https://login.mql5.com/ru/users/artmedia70 | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2017, Artem A. Trishkin, Skype artmedia70" #property link "https://login.mql5.com/ru/users/artmedia70" #property version "1.00" #property indicator_separate_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 //--- plot AO #property indicator_label1 "AO MTF" #property indicator_type1 DRAW_SECTION #property indicator_color1 clrRed #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 1 //--- indicator buffers double BufferAO[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Enums | //+------------------------------------------------------------------+ //+------------------------------------------------------------------+ //| Input Variables | //+------------------------------------------------------------------+ sinput ENUM_TIMEFRAMES PeriodForWork = PERIOD_M5; // Таймфрейм, на котором искать дивергенции //+------------------------------------------------------------------+ //| Global Variables | //+------------------------------------------------------------------+ string Prefix, symbol; int handle_ao; // Хэндл AO int size_ao=0; // Количество скопированных данных AO double array_ao[]; // Массив данных АО ENUM_TIMEFRAMES periodForWork; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- indicator buffers mapping SetIndexBuffer(0,BufferAO); PlotIndexSetDouble(0,PLOT_EMPTY_VALUE,0); ArrayInitialize(BufferAO,0); //--- проверка рабочего периода и его смена, если выбран рабочий период меньше текущего periodForWork=PeriodForWork; if(Period()>periodForWork && PeriodForWork!=PERIOD_CURRENT) { Alert("Выбран не корректный период: ",GetNameTF(PeriodForWork),"\nМеняю рабочий период на ",GetNameTF(Period())); periodForWork=PERIOD_CURRENT;//GetTFasEnum(Period()); } //--- имена symbol=Symbol(); // Symbol() Prefix="MTFdiv"; // Префикс имён объектов IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME,Prefix); // Короткое имя индикатора //--- хэндл AO handle_ao=iAO(symbol,periodForWork); if(handle_ao==INVALID_HANDLE) { Print("Не удалось создать хэндл AO"); return(INIT_FAILED); } int count=(int)SeriesInfoInteger(symbol,periodForWork,SERIES_BARS_COUNT); size_ao=CopyBuffer(handle_ao,0,0,count,array_ao); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- delete graphics ObjectsDeleteAll(0,Prefix); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { //--- ArraySetAsSeries(BufferAO,true); ArraySetAsSeries(array_ao,true); //--- ArraySetAsSeries(open,true); ArraySetAsSeries(high,true); ArraySetAsSeries(low,true); ArraySetAsSeries(close,true); int count=(int)SeriesInfoInteger(symbol,periodForWork,SERIES_BARS_COUNT); //--- if(rates_total<1) return(0); //--- int limit=rates_total-prev_calculated; if(limit>1) { limit=rates_total-1; ArrayInitialize(BufferAO,0); } int periodSeconds=PeriodSeconds(periodForWork); // Количество секунд в рабочем периоде static datetime lastTime=0; int bar_first=TerminalInfoInteger(TERMINAL_MAXBARS); //--- основной цикл индикатора for(int i=limit; i>=0; i--) { //--- Пропускаем отсутствующие бары if(i>bar_first) continue; //--- Получаем данные АО ResetLastError(); size_ao=CopyBuffer(handle_ao,0,0,count,array_ao); if(size_ao<0) Print("Ошибка копирования данных AO ",GetLastError()); //--- время открытия бара на рабочем периоде, соответствующее времени бара i на текущем периоде datetime timePeriod=GetTimeOpen(symbol,periodForWork,i); //--- если нашли открытие нового бара на рабочем таймфрейме (текущее время больше прошлого) if(timePeriod>0 && timePeriod>lastTime) { //--- datetime time_work=GetTimeOpen(symbol,periodForWork,i); // время открытия i на рабочем таймфрейме int bar_work_to_current=GetBarShift(symbol,PERIOD_CURRENT,time_work); // бар открытия времени time_work на текущем периоде графика double ao_work=GetDataAO(time_work); // значение АО на баре i //--- if(i<5) { Print("Work period: ",GetNameTF(periodForWork), ",i=",i,", bar_work_to_current=",bar_work_to_current, ", time_work=",TimeToString(time_work,TIME_MINUTES), ", ao_work=",DoubleToString(ao_work,Digits()) ); } BufferAO[bar_work_to_current]=ao_work; //--- конец обработки текущего бара lastTime=timePeriod; // запомним прошлое время для дальнейшего сравнения с временем следующего бара } //--- конец цикла индикатора } //--- return value of prev_calculated for next call return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Functions | //+------------------------------------------------------------------+ double GetDataAO(int shift) { double array[1]; if(CopyBuffer(handle_ao,0,shift,1,array)==1) return(array[0]); return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ double GetDataAO(datetime shift) { double array[1]; if(CopyBuffer(handle_ao,0,shift,1,array)==1) return(array[0]); return(0); } //+------------------------------------------------------------------+ datetime GetTimeOpen(string symbol_name, ENUM_TIMEFRAMES timeframe, int index) { datetime array[1]={-1}; ResetLastError(); if(CopyTime(symbol_name,timeframe,index,1,array)==1) return(array[0]); Print(__FUNCTION__," > Ошибка получения времени бара ",index,"(",GetNameTF(timeframe),"): ",GetLastError()); return(-1); } //+------------------------------------------------------------------+ int GetBarShift(const string symbol_name, const ENUM_TIMEFRAMES timeframe, const datetime time) { int res=-1; datetime last_bar; if(SeriesInfoInteger(symbol_name,timeframe,SERIES_LASTBAR_DATE,last_bar)) { if(time>last_bar) res=0; else { const int shift=Bars(symbol_name,timeframe,time,last_bar); if(shift>0) res=shift-1; } } return(res); } //+------------------------------------------------------------------+ string GetNameTF(int timeframe=PERIOD_CURRENT) { if(timeframe==PERIOD_CURRENT) timeframe=Period(); switch(timeframe) { //--- MQL4 case 1: return("M1"); case 5: return("M5"); case 15: return("M15"); case 30: return("M30"); case 60: return("H1"); case 240: return("H4"); case 1440: return("D1"); case 10080: return("W1"); case 43200: return("MN"); //--- MQL5 case 2: return("M2"); case 3: return("M3"); case 4: return("M4"); case 6: return("M6"); case 10: return("M10"); case 12: return("M12"); case 16385: return("H1"); case 16386: return("H2"); case 16387: return("H3"); case 16388: return("H4"); case 16390: return("H6"); case 16392: return("H8"); case 16396: return("H12"); case 16408: return("D1"); case 32769: return("W1"); case 49153: return("MN"); default: return("UnknownPeriod"); } } //+------------------------------------------------------------------+ [删除] 2017.04.14 09:13 #318 阿尔乔姆-特里什金。 在我看来，你做了很多 "错误 "的事情。请描述需要做的事情：按顺序，逐点说明。 Artyom Trishkin 2017.04.14 11:37 #319 关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛 mql5语言的特点、技巧和窍门 fxsaber, 2017.02.27 18:40 谢谢你的提示!在野外，它是SymbolInfoMarginRate。所以现在是这样的// Размер свободных средств, необходимых для открытия 1 лота на покупкуdouble GetMarginRequired( const string Symb ){ MqlTick Tick; double MarginInit, MarginMain; return((SymbolInfoTick(Symb, Tick) && SymbolInfoMarginRate(Symb, ORDER_TYPE_BUY, MarginInit, MarginMain)) ? MarginInit * Tick.ask * SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) / (SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) * AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)) : 0);} 我们需要明确的是，在MT5中，不同方向的保证金要求可能有很大不同。也就是说，单一的MT4变体可能无法工作。当然，在外汇市场上，情况不会是这样的。但你必须记住。因此，一般来说，你应该这样写// Альтернатива OrderCalcMarginbool MyOrderCalcMargin( const ENUM_ORDER_TYPE action, const string symbol, const double volume, const double price, double &margin ){ double MarginInit, MarginMain; const bool Res = SymbolInfoMarginRate(symbol, action, MarginInit, MarginMain); margin = Res ? 高亮显示的 可以返回0。BKS遇到了这个问题。

像这样做了。

//+------------------------------------------------------------------+
//| Альтернатива стандартному OrderCalcMargin()                      |
//+------------------------------------------------------------------+
//---
bool CGetClass::OrderCalcMargin(const ENUM_ORDER_TYPE action,const string symbol_name,const double volume,const double price,double &margin){
double margin_init=0,margin_main=0;
const bool res=SymbolInfoMarginRate(symbol_name,action,margin_init,margin_main);
int liverage=int(AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)==0?1:AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE));
margin=res?margin_init*price*volume*SymbolInfoDouble(symbol_name,SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE)/
(SymbolInfoDouble(symbol_name,SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE)*liverage):0;
return(res);
}
//+------------------------------------------------------------------+
我检查指标是否准备好了（在OnCalculate 的开头）。
你也可以添加一个周期检查
1.只是澄清一下。现在很清楚，我们说的是同一件事。
2) 我理解，但我不同意你必须翻转数组来做这件事。是否有必要为两个终端配备一个指标？这几乎是把镰刀和斧头合二为一。
3.据我所知，Buffer[]在函数CopyBuffer() 中被接收器使用，只获得一个指标值。
4.你没有注意到最重要的事情。拷贝指标值的开始不应该由条形指数决定，而是由第i个条形的时间决定。
1.好的。
2.我颠倒了数组，因为我从四个方面重写了指标--在其中一切工作正常，所有数据都是正确的。其中的一切都与按照循环中读取数据的确切顺序获取数据有关。如果我们不翻转缓冲区，我们将不得不从头开始写指标--为了什么？这是很复杂的。我引用这个指标只是作为一个例子，说明从一个非本地人那里获得数据是多么的错误。
不，在Buffer[]中，数据是一个一个地插入到循环中的--在循环的每个迭代中，从AO()中取出的一个值被插入。
4.你说的 "开始复制 "是什么意思？
1.良好。
2.我之所以翻转数组，是因为我正在从四个方面重写指标--在其中一切工作正常，所有数据都是正确的。一切都与按照循环中读取数据的确切顺序获取数据联系在一起。如果我们不翻转缓冲区，我们将不得不从头开始写指标--为了什么？这是很复杂的。我引用这个指标只是作为一个例子，说明从一个非本地人那里获得数据是多么的错误。
不，在Buffer[]中，数据被逐一插入循环中--在循环的每个迭代中，从AO()中获取的一个值被插入。
4.你说的 "开始复制 "是什么意思？
2.没有什么能阻止你建立一个从0到rate_total-1的循环。
3.是的，我在什么地方搞错了。
4.
应改成
"从哪里开始 "或 "从什么日期开始"，这是开始将指标值复制到接收器阵列中。
3.是的，我在某个地方搞乱了一些东西。
4.在你的代码中。
应改成
"我们从哪里开始 "或 "从什么日期开始"，这是开始将指标值复制到接收器阵列中。
如果我从循环索引中读取数值，为什么要传递日期？你有没有运行这个测试指标？它总是只从一个--设置中指定的电流因子--中提取AO。无论你如何切换当前的时间框架，AO图总是与你在设置中设置的时间框架相对应。
在这种情况下，所有的数据都被返回，但在我正在修改的指标中，数据没有从非本地价格返回。
你不需要这个测试指标--来自非本地电流的数据已经被返回。但在我的数据没有返回，但我以同样的方式得到它们。
如果我从循环索引中读取数值，为什么要传递日期？你有没有运行这个测试指标？它总是只从一个--设置中的setff来绘制AO。无论你如何切换当前的时间框架，AO图总是与你在设置中设置的时间框架相对应。
在这种情况下，所有的数据都被返回，但在我正在修改的指标中，数据没有从非本地价格返回。
你不需要这个测试指标--来自非本地电流的数据已经被返回。但我的没有，但我以完全相同的方式获得数据。
因为零条H4包含四个H1条。如果你要求H1期的指数2，你会得到H4期第2条的指标值。
我几乎不明白我能够写什么。
目前是13:35。当前H1条的开放时间=13:00。你试图通过bar=1的索引复制指标值，即当前H1期的12:00条。但在H4时段，你得到的不是12:00，而是8:00。
对于H1来说，第一条是12:00
对于H4，第一个小节是8:00
那里和那里的酒吧指数都是第一...
关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛
虫子，虫子，问题
fxsaber, 2017.04.12 08:38有点小题大做了。绕过赋值运算符
关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛
我无法从高时间框架中获得指标数据
Artyom Trishkin, 2017.04.14 01:23
四天来，我一直试图从指标中的高级时间框架中获取标准AO指标的数据，但仍然没有办法...
我在循环中读取AO数据，但正是在循环中没有历史数据。当前栏上有数据。问题是什么？我做错了什么？
关于交易、自动交易系统和交易策略测试的论坛
mql5语言的特点、技巧和窍门
fxsaber, 2017.02.27 18:40谢谢你的提示!在野外，它是SymbolInfoMarginRate。所以现在是这样的
double GetMarginRequired( const string Symb )
{
MqlTick Tick;
double MarginInit, MarginMain;
return((SymbolInfoTick(Symb, Tick) && SymbolInfoMarginRate(Symb, ORDER_TYPE_BUY, MarginInit, MarginMain)) ? MarginInit * Tick.ask *
SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) / (SymbolInfoDouble(Symb, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) * AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)) : 0);
}
我们需要明确的是，在MT5中，不同方向的保证金要求可能有很大不同。也就是说，单一的MT4变体可能无法工作。当然，在外汇市场上，情况不会是这样的。但你必须记住。因此，一般来说，你应该这样写
bool MyOrderCalcMargin( const ENUM_ORDER_TYPE action, const string symbol, const double volume, const double price, double &margin )
{
double MarginInit, MarginMain;
const bool Res = SymbolInfoMarginRate(symbol, action, MarginInit, MarginMain);
margin = Res ? MarginInit * price * volume * SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) /
(SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_TRADE_TICK_SIZE) * AccountInfoInteger(ACCOUNT_LEVERAGE)) : 0;
return(Res);
}
高亮显示的 可以返回0。BKS遇到了这个问题。
像这样做了。
我认为你做的很多事情都是 "错误的"。请描述你需要做什么：一步一步，一点一点。
究竟哪里出了问题？这就是问题所在--我做错了什么，才会从一个非本地的时间框架中获得指标数据？
例如：指标在М1上运行，而AO的数据应该从М5上获得。因此，当我们有极限>1（历史需要重新计算）时，来自M5的AO返回零，没有数据错误。一旦所有的历史被计算出来（limit==0），那么带有M5的AO的数据就会开始到达。