mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 13

Artyom Trishkin 2017.03.01 04:50 #121
把它清理了一下。

Alexander Fedosov 2017.03.01 19:28 #122
@Artyom Trishkin ，也许可以在第一篇帖子中以链接的形式明确这个话题，在帖子中添加人们建议的解决方案？这样，你就不必浏览几十页，看到目录，可以说。

Artyom Trishkin 2017.03.01 19:33 #123
亚历山大-费多索夫。@Artyom Trishkin ，也许在第一篇帖子中以链接的形式加入人们建议的解决方案？这样，你就不必浏览几十页的内容，也不必看到目录，可以这么说。这样做是不行的--超过三天的帖子（我不记得确切的时间），我想是不允许再编辑了。我想怎么做--是否建立一个单独的FAQ分支，就解决某些问题的特点和方法以问答的形式进行讨论，并在这个主题中讨论和考虑如何解决这些问题，或者其他一些方式。但事实上，事后有必要创建一个本线程的精髓--"那是肯定的"（c）......到目前为止，对如何使其更好、更方便还没有确切的认识。但可以肯定的是，有必要这样做，而且我打算这样做，自然。

[删除] 2017.03.01 19:54 #124
阿尔乔姆-特里什金。这样做是不行的--超过三天的帖子（我不记得确切的时间），我想是不允许再编辑了。我想怎么做--是否建立一个单独的FAQ分支，就解决某些问题的特点和方法以问答的形式进行讨论，并在这个主题中讨论和考虑如何解决这些问题，或者其他一些方式。但事实上，事后有必要创建一个本线程的精髓--"那是肯定的"（c）......到目前为止，对如何使其更好、更方便还没有确切的认识。但这肯定是需要做的，我也打算这样做，自然也是如此。我曾经建议过，现在我再重复一次：把所有的讨论从这个主题中删除，或者做成以下格式：决定+讨论链接。但讨论必须是分开的。所有偏离主题的内容都将被立即删除。没有意义的帖子--也要删除。在第一篇文章中（如果可能的话），用大红字写上这个主题是决定性的。这里的13页决定中--最多只有2-3个。

Alexander Fedosov 2017.03.01 19:56 #125
阿尔乔姆-特里什金。这样做是不行的--超过三天的帖子（我不记得确切的时间），我想是不允许再编辑了。我 想怎么做--是否建立一个单独的FAQ分支，就解决某些问题的特点和方法以问答的形式进行讨论，并在这个主题中讨论和考虑如何解决这些问题，或者其他一些方式。但事实上，事后有必要创建一个本线程的精髓--"那是肯定的"（c）......到目前为止，对如何使其更好、更方便还没有确切的认识。但肯定需要做，我也打算做，自然是这样。 我想版主可能会。

Artyom Trishkin 2017.03.01 20:02 #126
阿列克谢-科齐岑。我立即向你建议，并将再次重复：从这个主题中删除所有的讨论，或使格式：决定+讨论链接。但讨论必须是分开的。所有偏离主题的内容都将被立即删除。没有意义的帖子--也要删除。在第一篇文章中（如果可能的话），用大红字写上这个主题是决定性的。在13页中最多有2-3个决定。我认为决策过程和决策本身一样重要。在这个分支中，我将只清理明显不必要的帖子。当这个线程的问题和它们的解决方案有点多的时候，我会创建一个最后的分支FAQ，只是所有的东西都会采用你建议的格式，解决方案的链接会和FAQ中已经显示的解决方案一起引向这个分支--你可以随时看到该解决方案的来源，以及每个解决方案的作者的链接。在我看来是这样的。

Artyom Trishkin 2017.03.01 20:04 #127
亚历山大-费多索夫。 我想版主可能会。"爸爸可以成为任何东西...但妈妈不能"......。你还记得这样一首儿歌吗？

Alexey Volchanskiy 2017.03.01 22:30 #128
阿尔乔姆-特里什金。这样做是不行的--超过三天的帖子（我不记得确切的时间），我想是不允许再编辑了。我想怎么做--是否建立一个单独的FAQ分支，就解决某些问题的特点和方法以问答的形式进行讨论，并在这个主题中讨论和考虑如何解决这些问题，或者其他一些方式。但事实上，事后有必要创建一个本线程的精髓--"那是肯定的"（c）......到目前为止，对如何使其更好、更方便还没有确切的认识。但这肯定是需要做的，我也打算这样做，自然也是如此。 Artem，我想过了，只有一个办法--永久地更新第一篇文章，好吧，至少有一个空间可以插入和保存。这对我不起作用，因为我可能要离开1-2周。顺便说一下，我以为版主在这方面有更多的权利......

Artyom Trishkin 2017.03.01 22:33 #129
阿列克谢-沃尔昌斯基。 Artem，我想过了，只有一个办法--不断地更新第一篇文章，好吧，至少放一个空格，然后保存。我不适合，因为我可以消失1-2周。顺便说一句，我以为版主在这方面有更多的权利......。 已经无法纠正。因此，我们将在这里讨论这些或其他问题的必要和有用的解决方案，然后我将尝试把所有的东西拉到一起作为一个FAQ

Roffild 2017.03.02 01:22 #130
你可以写一篇文章或一个博客 - 它们可以被编辑和讨论。但是，到目前为止，在这个主题中几乎没有解决实际问题的办法。我甚至可以肯定，当代码被编译时，有一个从MQL到C++的转换，用微软或GNU的编译器构建DLL，并对该DLL进行加密。太多的 "功能 "证实了这一点。从最近的情况来看：由于密集的代码优化 而导致的变量赋值丢失（C++编译器的经典行为）。 MQL5在OOP中是太粗糙的语言。我的SD充满了各种他们不想修复的 "功能"。如果我们发布我们的错误报告，Metakvoters将很难喜欢。 参数中的分隔符。 enum ENUM_NOTHING { NOTHING // ===== ===== =====};sinput ENUM_NOTHING z_; // ===== Описание ===== 这样的参数不会影响停止后的继续测试，因为用户不可能意外地改变它。
这样做是不行的--超过三天的帖子（我不记得确切的时间），我想是不允许再编辑了。我想怎么做--是否建立一个单独的FAQ分支，就解决某些问题的特点和方法以问答的形式进行讨论，并在这个主题中讨论和考虑如何解决这些问题，或者其他一些方式。但事实上，事后有必要创建一个本线程的精髓--"那是肯定的"（c）......
到目前为止，对如何使其更好、更方便还没有确切的认识。但可以肯定的是，有必要这样做，而且我打算这样做，自然。
我曾经建议过，现在我再重复一次：把所有的讨论从这个主题中删除，或者做成以下格式：决定+讨论链接。但讨论必须是分开的。所有偏离主题的内容都将被立即删除。没有意义的帖子--也要删除。在第一篇文章中（如果可能的话），用大红字写上这个主题是决定性的。
这里的13页决定中--最多只有2-3个。
我立即向你建议，并将再次重复：从这个主题中删除所有的讨论，或使格式：决定+讨论链接。但讨论必须是分开的。所有偏离主题的内容都将被立即删除。没有意义的帖子--也要删除。在第一篇文章中（如果可能的话），用大红字写上这个主题是决定性的。
在13页中最多有2-3个决定。
我认为决策过程和决策本身一样重要。在这个分支中，我将只清理明显不必要的帖子。当这个线程的问题和它们的解决方案有点多的时候，我会创建一个最后的分支FAQ，只是所有的东西都会采用你建议的格式，解决方案的链接会和FAQ中已经显示的解决方案一起引向这个分支--你可以随时看到该解决方案的来源，以及每个解决方案的作者的链接。
在我看来是这样的。
Artem，我想过了，只有一个办法--永久地更新第一篇文章，好吧，至少有一个空间可以插入和保存。这对我不起作用，因为我可能要离开1-2周。
顺便说一下，我以为版主在这方面有更多的权利......
你可以写一篇文章或一个博客 - 它们可以被编辑和讨论。
但是，到目前为止，在这个主题中几乎没有解决实际问题的办法。我甚至可以肯定，当代码被编译时，有一个从MQL到C++的转换，用微软或GNU的编译器构建DLL，并对该DLL进行加密。太多的 "功能 "证实了这一点。从最近的情况来看：由于密集的代码优化 而导致的变量赋值丢失（C++编译器的经典行为）。
MQL5在OOP中是太粗糙的语言。我的SD充满了各种他们不想修复的 "功能"。
如果我们发布我们的错误报告，Metakvoters将很难喜欢。
参数中的分隔符。
NOTHING // ===== ===== =====
};
sinput ENUM_NOTHING z_; // ===== Описание =====