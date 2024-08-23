mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 35 1...282930313233343536373839404142...247 新评论 Artyom Trishkin 2017.04.14 14:32 #341 阿列克谢-科齐岑。 20-30秒！？....呜呼...我认为你做错了什么...我的刻度线指标 计数快了很多倍。每张图表中都有几个。... Alexander Puzanov 2017.04.14 14:34 #342 Artyom Trishkin: 在一个你从未使用过的、你根本没有数据的符号上运行它。而且，是的，得到一个结果是好的--这是我想做的。收集关于如何最好地做这件事的意见。我试过MOEX FORTS，我所拥有的是8个符号的6个TFs=48个手柄，我从来没有使用过：甚至更快。我的观点是，手柄的数量不是一个指标，它不影响执行的速度。复制到CopyBuffer 的数据量是肯定的。 [删除] 2017.04.14 14:34 #343 阿尔乔姆-特里什金。... 如你所愿，但问题出在你身上，而不是我......。 Artyom Trishkin 2017.04.14 15:01 #344 阿列克谢-科齐岑。 如你所愿，但有问题的是你，不是我......。 我请求帮助，而不是陈述事实。那时你就会刚刚过去。 fxsaber 2017.04.14 15:03 #345 阿尔乔姆-特里什金。 我请求帮助，而不是陈述事实。尤特兹。 [删除] 2017.04.14 15:05 #346 阿尔乔姆-特里什金。 我请求帮助，而不是陈述事实。那时你就会刚刚过去。 你被某人冒犯了吗？或者你没有看到任何帮助？还是你认为你的笑脸应该有不同的解释？如果你想要帮助，就按上面写的做，不要大喊大叫。然后我们再看看是否需要进一步的帮助。 Vitaly Muzichenko 2017.04.14 15:06 #347 阿尔乔姆-特里什金。我在MT4和MT5中都设置了5000条历史记录。我的MT4显示即时启动，而MT5显示等待时间为20至30秒。而这是假设重复使用欧元兑美元符号进行测试--在两个终端都有历史记录。没有必要告诉一个 "不耐烦 "的用户要等待。在启动和转换时间框架时，有必要避免不合理的延误。这就是为什么我对解决这个问题的可能方法感兴趣。就目前而言。我以后会用它们做实验--到底会发生什么。 同样，我还没有找到解决办法，我正在看这个分支，希望有人能提出建议。 Artyom Trishkin 2017.04.14 15:07 #348 fxsaber:Youz. 谢谢你。你现在有什么好处？ fxsaber 2017.04.14 15:09 #349 阿尔乔姆-特里什金。 谢谢你。现在它将带来什么？ 希望、信仰、爱我会把这个项目冻结几个小时，等待开发商的决定。 kaus_bonus 2017.04.16 22:06 #350 随着1583版本的发布，我们将回到历史上的点数与低流动性股票测试器中的点数不匹配的问题上。https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page29#comment_4845672https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page29#comment_4845795奔跑吧KS 0 23:45:05.124 Core 1 GOLD-9.17: history ticks synchronized from 2017.04.03 to 2017.04.14 KF 0 23:45:05.124 Core 1 GOLD-9.17,M1: history cache allocated for 484457 bars and contains 347 bars from 2017.01.17 23:25 to 2017.03.31 19:46 MF 0 23:45:05.124 Core 1 GOLD-9.17,M1: history begins from 2017.01.17 23:25 ID 0 23:45:05.124 Core 1 GOLD-9.17,M1 (Open-Broker): generating based on real ticks NM 0 23:45:05.124 Core 1 GOLD-9.17,M1: testing of Experts\Advisors\ExpertMACD.ex5 from 2017.04.02 00:00 to 2017.04.16 00:00 started with inputs: ИТОГ 2017.04.16 23:45:05.124 Core 1 GOLD-9.17,M1: 242507 ticks, 227 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.040. Test passed in 0:00:00.181 (including ticks preprocessing 0:00:00.020).结果--好！有了变化。然后，棘手的部分开始了。我们冷酷地运行多货币EA。2017.04.16 23:54:12.000 Core 1 GOLD-9.17: history ticks synchronized from 2017.04.03 to 2017.04.14 2017.04.16 23:54:12.000 Core 1 GOLD-9.17,M1: history cache allocated for 484457 bars and contains 347 bars from 2017.01.17 23:25 to 2017.03.31 19:46 2017.04.16 23:54:12.000 Core 1 GOLD-9.17,M1: history begins from 2017.01.17 23:25 2017.04.16 23:54:12.000 Core 1 GOLD-9.17,M1 (Open-Broker): generating based on real ticks 2017.04.16 23:54:12.000 Core 1 GOLD-9.17,M1: testing of Experts\открыть-закрыть 2 пары.ex5 from 2017.04.02 00:00 to 2017.04.16 00:00 started with inputs: ИТОГ 2017.04.16 23:57:02.105 Core 1 GOLD-6.17: generate 284232 ticks in 0:00:00.050, passed to tester 287584 ticks 2017.04.16 23:57:02.105 Core 1 GOLD-9.17: generate 15208 ticks in 0:00:00.020, passed to tester 242507 ticks然后我们在不改变任何东西的情况下第二次运行它。2017.04.16 23:58:51.687 Core 1 GOLD-6.17: passed to tester 287584 ticks 2017.04.16 23:58:51.687 Core 1 GOLD-9.17: passed to tester 242507 ticks据我所知，现在所有的蜱虫都会被送到测试者那里。s.s.至于他们现在与CopyTicks重合的情况，没有检查。https://www.mql5.com/ru/forum/188047 Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы www.mql5.com В данной теме будут обсуждаться недокументированные приёмы работы с языком mql5, примеры решения тех, или иных задач... 附加的文件： e1j83t4-w7wsm6j_2_aszk.mq5 11 kb 1...282930313233343536373839404142...247 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
20-30秒！？....呜呼...我认为你做错了什么...我的刻度线指标 计数快了很多倍。每张图表中都有几个。
在一个你从未使用过的、你根本没有数据的符号上运行它。
而且，是的，得到一个结果是好的--这是我想做的。收集关于如何最好地做这件事的意见。
如你所愿，但有问题的是你，不是我......。
我请求帮助，而不是陈述事实。
我请求帮助，而不是陈述事实。那时你就会刚刚过去。
我在MT4和MT5中都设置了5000条历史记录。我的MT4显示即时启动，而MT5显示等待时间为20至30秒。而这是假设重复使用欧元兑美元符号进行测试--在两个终端都有历史记录。
没有必要告诉一个 "不耐烦 "的用户要等待。在启动和转换时间框架时，有必要避免不合理的延误。
这就是为什么我对解决这个问题的可能方法感兴趣。就目前而言。我以后会用它们做实验--到底会发生什么。
谢谢你。现在它将带来什么？
随着1583版本的发布，我们将回到历史上的点数与低流动性股票测试器中的点数不匹配的问题上。
奔跑吧
结果--好！有了变化。
然后，棘手的部分开始了。
我们冷酷地运行多货币EA。
然后我们在不改变任何东西的情况下第二次运行它。
据我所知，现在所有的蜱虫都会被送到测试者那里。
s.s.至于他们现在与CopyTicks重合的情况，没有检查。
