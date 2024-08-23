mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 35

新评论
 
阿列克谢-科齐岑
20-30秒！？....呜呼...我认为你做错了什么...我的刻度线指标 计数快了很多倍。每张图表中都有几个。
...
 
Artyom Trishkin:

在一个你从未使用过的、你根本没有数据的符号上运行它。

而且，是的，得到一个结果是好的--这是我想做的。收集关于如何最好地做这件事的意见。

我试过MOEX FORTS，我所拥有的是8个符号的6个TFs=48个手柄，我从来没有使用过：甚至更快。

我的观点是，手柄的数量不是一个指标，它不影响执行的速度。复制到CopyBuffer 的数据量是肯定的。
[删除]  
阿尔乔姆-特里什金
...
如你所愿，但问题出在你身上，而不是我......。
 
阿列克谢-科齐岑
如你所愿，但有问题的是你，不是我......。
我请求帮助，而不是陈述事实。那时你就会刚刚过去。
 
阿尔乔姆-特里什金
我请求帮助，而不是陈述事实。
尤特兹
[删除]  
阿尔乔姆-特里什金
我请求帮助，而不是陈述事实。那时你就会刚刚过去。
你被某人冒犯了吗？或者你没有看到任何帮助？还是你认为你的笑脸应该有不同的解释？如果你想要帮助，就按上面写的做，不要大喊大叫。然后我们再看看是否需要进一步的帮助。
 
阿尔乔姆-特里什金

我在MT4和MT5中都设置了5000条历史记录。我的MT4显示即时启动，而MT5显示等待时间为20至30秒。而这是假设重复使用欧元兑美元符号进行测试--在两个终端都有历史记录。

没有必要告诉一个 "不耐烦 "的用户要等待。在启动和转换时间框架时，有必要避免不合理的延误。

这就是为什么我对解决这个问题的可能方法感兴趣。就目前而言。我以后会用它们做实验--到底会发生什么。

同样，我还没有找到解决办法，我正在看这个分支，希望有人能提出建议。
 
fxsaber:
Youz.
谢谢你。你现在有什么好处？
 
阿尔乔姆-特里什金
谢谢你。现在它将带来什么？
希望、信仰、爱我会把这个项目冻结几个小时，等待开发商的决定。
 

随着1583版本的发布，我们将回到历史上的点数与低流动性股票测试器中的点数不匹配的问题上。

https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page29#comment_4845672

https://www.mql5.com/ru/forum/170952/page29#comment_4845795

奔跑吧

KS      0       23:45:05.124    Core 1  GOLD-9.17: history ticks synchronized from 2017.04.03 to 2017.04.14
KF      0       23:45:05.124    Core 1  GOLD-9.17,M1: history cache allocated for 484457 bars and contains 347 bars from 2017.01.17 23:25 to 2017.03.31 19:46
MF      0       23:45:05.124    Core 1  GOLD-9.17,M1: history begins from 2017.01.17 23:25
ID      0       23:45:05.124    Core 1  GOLD-9.17,M1 (Open-Broker): generating based on real ticks
NM      0       23:45:05.124    Core 1  GOLD-9.17,M1: testing of Experts\Advisors\ExpertMACD.ex5 from 2017.04.02 00:00 to 2017.04.16 00:00 started with inputs:
ИТОГ
2017.04.16 23:45:05.124 Core 1  GOLD-9.17,M1: 242507 ticks, 227 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.040.
 Test passed in 0:00:00.181 (including ticks preprocessing 0:00:00.020).

结果--好！有了变化。


然后，棘手的部分开始了。

我们冷酷地运行多货币EA

2017.04.16 23:54:12.000 Core 1  GOLD-9.17: history ticks synchronized from 2017.04.03 to 2017.04.14
2017.04.16 23:54:12.000 Core 1  GOLD-9.17,M1: history cache allocated for 484457 bars and contains 347 bars from 2017.01.17 23:25 to 2017.03.31 19:46
2017.04.16 23:54:12.000 Core 1  GOLD-9.17,M1: history begins from 2017.01.17 23:25
2017.04.16 23:54:12.000 Core 1  GOLD-9.17,M1 (Open-Broker): generating based on real ticks
2017.04.16 23:54:12.000 Core 1  GOLD-9.17,M1: testing of Experts\открыть-закрыть 2 пары.ex5 from 2017.04.02 00:00 to 2017.04.16 00:00 started with inputs:
ИТОГ
2017.04.16 23:57:02.105 Core 1  GOLD-6.17: generate 284232 ticks in 0:00:00.050, passed to tester 287584 ticks
2017.04.16 23:57:02.105 Core 1  GOLD-9.17: generate 15208 ticks in 0:00:00.020, passed to tester 242507 ticks

然后我们在不改变任何东西的情况下第二次运行它

2017.04.16 23:58:51.687 Core 1  GOLD-6.17: passed to tester 287584 ticks
2017.04.16 23:58:51.687 Core 1  GOLD-9.17: passed to tester 242507 ticks

据我所知，现在所有的蜱虫都会被送到测试者那里。

s.s.至于他们现在与CopyTicks重合的情况，没有检查。

Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
Особенности языка mql5, тонкости и приёмы работы
  • www.mql5.com
В данной теме будут обсуждаться недокументированные приёмы работы с языком mql5, примеры решения тех, или иных задач...
附加的文件：
e1j83t4-w7wsm6j_2_aszk.mq5  11 kb
1...282930313233343536373839404142...247
新评论