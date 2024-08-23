mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 29 1...222324252627282930313233343536...247 新评论 kaus_bonus 2017.04.08 10:06 #281 安德烈-迪克在测试中，分钟数据被认为是更可靠的。分数条是否更可靠？打勾数据不是最后的手段吗？如果不考虑真实的蜱虫数据，我们为什么还需要它呢？我曾经很天真地这样做：我在分钟条上测试，然后我在刻度上测试，然后在真正的刻度上作为最后的精度检查。现在我明白了，第三张支票并没有什么意义。 腿从这里开始生长https://www.mql5.com/ru/forum/188047 Не совпадают цены тестера и CopyTicks, или неверная синхронизация? www.mql5.com Пытаюсь сделать мультивалютный советник,но с фьючами. Запускаем в тестере простой советник на ближнем фьюче,т.к. он более живой... Andrey Dik 2017.04.08 10:07 #282 弗拉基米尔-卡尔普托夫。 没有必要断章取义。这句话听起来像这样。 正如你所看到的，如果你不试图操纵它，你会发现你误解了这个参考。我并没有操纵任何东西。该帮助明确指出，分钟条是最重要的。由于缺乏tick数据--tick是 根据分钟条生成的 。在我看来，在 "实盘 "模式下，分钟TFs应该由实盘计算，否则这个模式就没有意义了。 kaus_bonus 2017.04.08 16:20 #283 安德烈-迪克在我看来，分钟TF应该是在 "实数 "模式下由实数形成的，否则这个模式就没有什么意义了。 以分钟历史为导向，导致了从17年4月2日到17年4月8日的实际刻度的情况。2017.04.08 18:06:17.780 сколько тиков (GOLD-9.17,H1) Колво тиков за 2017.04.02 00:00:00 = 116844而测试者只使用88个现有的分钟条的刻度线。所有其他的刻度线都只在某个地方存在...2017.04.08 18:05:17.263 Core 1 GOLD-9.17,M1: 5918 ticks, 88 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.070. Test passed in 0:00:03.125 (including ticks preprocessing 0:00:00.070). 2017.04.08 18:05:17.263 Core 1 GOLD-9.17,M1: total time from login to stop testing 0:00:03.195 (including 0:00:02.944 for history data synchronization) 2017.04.08 18:05:17.263 Core 1 166135 total ticks for all symbols 2017.04.08 18:05:17.263 Core 1 GOLD-9.17: generate 5918 ticks in 0:00:00.020, passed to tester 5918 ticks fxsaber 2017.04.08 17:04 #284 测试员日志GOLD-6.17,H1: testing of Experts\fxsaber\Test2.ex5 from 2017.04.03 00:00 to 2017.04.08 00:00 started GOLD-6.17 : real ticks begin from 2017.04.03 00:00:00 final balance 100000.00 EUR GOLD-6.17,H1: 145777 ticks, 70 bars generated. Environment synchronized in 0:00:01.388. Test passed in 0:00:00.062 (including ticks preprocessing 0:00:00.031).而这里是真实的刻度线的数量这就是Metaquotes-Demo。事实证明，在这一周里，真实的ticks是147700，而测试仪在其最准确的模式下显示145777个未知类型的ticks。 kaus_bonus 2017.04.08 17:19 #285 fxsaber: 测试员日志而这里是真实的刻度线的数量这就是Metaquotes-Demo。事实证明，在这一周内，真实的ticks是147700，而测试仪在其最准确的模式下给出了145777个未知ticks。 测试员使用的滴答声比现实中的少，因为它专注于它们。最好看一下长线期货，那里的情况更清楚。 fxsaber 2017.04.08 17:30 #286 kaus_bonus: 有几个M1柱子不见了，由于地标在它们上面，测试仪使用的点数比实际要少。当出现翻转价格时，就会形成M1条。如果没有，就没有酒吧。而当时有买价/卖价的事实却被忽略了!因此，问题不仅出在测试员身上，也出在钢筋成型的算法上。你最好看一下长线期货，那里的情况更清楚。确切地说，在长线期货上这种情况，正如我在上面写的那样，最经常发生。你是对的，我就更清楚地展示一下情况吧GOLD-9.17,H1: testing of Experts\fxsaber\Test2.ex5 from 2017.04.03 00:00 to 2017.04.08 00:00 started GOLD-9.17 : real ticks begin from 2017.04.03 00:00:00 final balance 100000.00 EUR GOLD-9.17,H1: 5918 ticks, 39 bars generated. Environment synchronized in 0:00:00.032. Test passed in 0:00:00.046. 真实的蜱虫是116844，最精确模式下的测试蜱虫是5918。少了20倍的适度。SZY 对某一假设的反驳，该假设是由于测试者跳过了相同的标记而形成的。#include <TypeToBytes.mqh> #define TOSTRING(A) #A + " = " + (string)(A) + " " void OnStart() { MqlTick Ticks[]; const int Amount = CopyTicksRange(_Symbol, Ticks, COPY_TICKS_ALL, D'2017.04.03' * 1000, D'2017.04.08' * 1000); int Count = 1; for (int i = 1; i < Amount; i++) if (_R(Ticks[i]) != Ticks[i - 1]) Count++; Print(TOSTRING(Amount) + TOSTRING(Count)); } 结果Test2 (GOLD-9.17,H1) Amount = 116844 Count = 116840只有4个相同的蜱虫可以被遗漏。 fxsaber 2017.04.09 14:37 #287 将MqlTick翻译成字符串 关于交易、自动交易系统和测试交易策略的论坛 图书馆：Price_Compare fxsaber, 2016.10.19 17:18string GetTickFlag( uint tickflag ){ string flag = "";#define TICKFLAG_MACRO(A) flag += ((bool)(tickflag & TICK_FLAG_##A)) ? 