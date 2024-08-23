mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 34 1...272829303132333435363738394041...247 新评论 Artyom Trishkin 2017.04.14 13:37 #331 阿列克谢-科齐岑。 我还可以如何从正确的符号/TF中获得数据？CopyBuffer只对句柄起作用。这是在MT4中的工作方式。//+------------------------------------------------------------------+ double GetDataAO(string symbol_name, int timeframe, int shift) { return(iAO(symbol_name,timeframe,shift)); } //+------------------------------------------------------------------+ 你向函数发送的数据就是你得到的东西。立即，没有创建21个相同指标的手柄。 [删除] 2017.04.14 13:39 #332 阿尔乔姆-特里什金。这是在MT4中的工作方式。你向函数发送的数据就是你得到的东西。立即执行，而不需要事先创建21个相同指标的手柄。 我知道如何从MT4接收数据。你可以抵制在MT5中的做法，但它不会改变。 Artyom Trishkin 2017.04.14 13:52 #333 阿列克谢-科齐岑。 我知道如何从MT4接收数据。你可以抵制在MT5中的做法，但它不会改变。我不是在抗拒，也不是在试图改变。我想在MT5上实现与视频中相同的结果，视频中显示在MT4上从任何traf获得数据，没有明显的延迟。 如何？ 通过运行指标，我在数组中收集所有电流的所有数据，然后根据索引从这些数据中读取？但记忆并不是橡胶的。要求在某一时刻提供所需价格的某一栏的数据--但它说没有数据，我应该怎样做才能得到它？你明白吗？我不是在批评MT5，我想了解并获得和MT4一样好的结果。 [删除] 2017.04.14 14:04 #334 阿尔乔姆-特里什金。我不是在抗拒，也不是在试图改变。我想在MT5上实现与视频中相同的结果，视频中显示在MT4上从任何traf获得数据，没有明显的延迟。 如何？ 通过运行指标，我在数组中收集所有电流的所有数据，然后根据索引从这些数据中读取？但记忆并不是橡胶的。要求在某一时刻提供所需价格的某一栏的数据--但指标说没有数据，为其可用性做什么？你明白吗？我不是在批评MT5，我想了解并获得和MT4一样好的结果。 如果你希望没有延迟--每隔60-90秒为所需的符号/TF启动计时器，以保持数据的更新。虽然...不知道这种方法是否适用于来自国外符号/TF的指标数据。必须要试一试。 Alexander Puzanov 2017.04.14 14:07 #335 每6个TF有28个字符=168个手柄（MA）。8秒内启动，每4秒更新一次，完全没有任何问题但在测试器中，唉，一个管道 Artyom Trishkin 2017.04.14 14:08 #336 阿列克谢-科齐岑。 希望没有延迟--定时器每60-90秒为所需的符号/TF启动一次，以保持数据的最新性。 第一次发射时该怎么做？在视频中，运行指标时没有延迟。在MT5上，当指标启动时，一切都挂起，没有任何生命迹象。如果用户等待，他/她将看到正在绘制的数据。但他们可以决定该指标不起作用。用大屏幕给图表留言--"等等，我正在下载第21个时间框架的数据"？拐杖。 Artyom Trishkin 2017.04.14 14:10 #337 亚历山大-普扎诺夫。 每6个TF有28个字符=168个手柄（MA）。8秒内启动，每4秒更新一次，完全没有任何问题但在测试器中，唉，一个管道。在一个从未使用过的、你根本没有数据的符号上运行它。而且，是的，你得到了一个结果，这很好--这就是我想实现的目标。收集我对如何使之更好的意见。 [删除] 2017.04.14 14:19 #338 阿尔乔姆-特里什金。 第一次发射时该怎么做？在视频上启动指标没有延迟。一切都挂在MT5上，在指标启动时没有任何生命迹象。如果用户等待，他/她将看到正在绘制的数据。但他们可以决定该指标不起作用。用大屏幕给图表留言--"等等，我正在下载第21个时间框架的数据"？拐杖。如果用户如此不耐烦，就让他更快地买一个熨斗，但对于我们其他人来说，正常和合理的行为是。1.在窗口和历史中设置足够多的条数。2.对于严重的计算，通知用户一切正常，他们只需要等待。你可以创建一个历史添加的指标。 Artyom Trishkin 2017.04.14 14:25 #339 阿列克谢-科齐岑。如果用户如此不耐烦，就让他更快地买一个熨斗，但对于我们其他人来说，正常和合理的行为是。1.在窗口和历史中设置足够多的条数。2.对于严重的计算，通知用户一切正常，他们只需要等待。为了美观起见，你可以创建一个历史子追踪的指标。我在MT4和MT5中都设置了5000条历史记录。当我使用MT4时，我得到了即时的启动，而MT5需要等待大约20到30秒。而这是假设重复使用欧元兑美元符号进行测试--两个终端中都有历史记录。没有必要以各种方式通知一个 "没有耐心 "的用户他/她应该等待。你要避免在启动和切换当前时间框架时出现不合理的延误。这就是为什么我对解决这个问题的可能方法感兴趣。就目前而言。然后我就用它们进行实验--什么才是真正有效的。 [删除] 2017.04.14 14:26 #340 阿尔乔姆-特里什金。我在MT4和MT5中都设置了5000条历史记录。我的MT4显示即时启动，而MT5显示等待时间为20至30秒。而这是假设重复使用欧元兑美元符号进行测试--在两个终端都有历史记录。没有必要告诉一个 "不耐烦 "的用户要等待。在启动和转换时间框架时，有必要避免不合理的延误。这就是为什么我对解决这个问题的可能方法感兴趣。就目前而言。我以后会用它们做实验--到底会发生什么。 20-30秒！？....呜呼...我认为你做错了什么...我的刻度线指标 计数快了许多倍。每次在图表上画几个。 1...272829303132333435363738394041...247 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我还可以如何从正确的符号/TF中获得数据？CopyBuffer只对句柄起作用。
这是在MT4中的工作方式。
你向函数发送的数据就是你得到的东西。立即，没有创建21个相同指标的手柄。
这是在MT4中的工作方式。
你向函数发送的数据就是你得到的东西。立即执行，而不需要事先创建21个相同指标的手柄。
我知道如何从MT4接收数据。你可以抵制在MT5中的做法，但它不会改变。
我不是在抗拒，也不是在试图改变。我想在MT5上实现与视频中相同的结果，视频中显示在MT4上从任何traf获得数据，没有明显的延迟。
如何？
通过运行指标，我在数组中收集所有电流的所有数据，然后根据索引从这些数据中读取？但记忆并不是橡胶的。
要求在某一时刻提供所需价格的某一栏的数据--但它说没有数据，我应该怎样做才能得到它？
你明白吗？我不是在批评MT5，我想了解并获得和MT4一样好的结果。
我不是在抗拒，也不是在试图改变。我想在MT5上实现与视频中相同的结果，视频中显示在MT4上从任何traf获得数据，没有明显的延迟。
如何？
通过运行指标，我在数组中收集所有电流的所有数据，然后根据索引从这些数据中读取？但记忆并不是橡胶的。
要求在某一时刻提供所需价格的某一栏的数据--但指标说没有数据，为其可用性做什么？
你明白吗？我不是在批评MT5，我想了解并获得和MT4一样好的结果。
每6个TF有28个字符=168个手柄（MA）。8秒内启动，每4秒更新一次，完全没有任何问题
但在测试器中，唉，一个管道
希望没有延迟--定时器每60-90秒为所需的符号/TF启动一次，以保持数据的最新性。
每6个TF有28个字符=168个手柄（MA）。8秒内启动，每4秒更新一次，完全没有任何问题
但在测试器中，唉，一个管道。
在一个从未使用过的、你根本没有数据的符号上运行它。
而且，是的，你得到了一个结果，这很好--这就是我想实现的目标。收集我对如何使之更好的意见。
第一次发射时该怎么做？在视频上启动指标没有延迟。一切都挂在MT5上，在指标启动时没有任何生命迹象。如果用户等待，他/她将看到正在绘制的数据。但他们可以决定该指标不起作用。用大屏幕给图表留言--"等等，我正在下载第21个时间框架的数据"？拐杖。
如果用户如此不耐烦，就让他更快地买一个熨斗，但对于我们其他人来说，正常和合理的行为是。
1.在窗口和历史中设置足够多的条数。
2.对于严重的计算，通知用户一切正常，他们只需要等待。你可以创建一个历史添加的指标。
如果用户如此不耐烦，就让他更快地买一个熨斗，但对于我们其他人来说，正常和合理的行为是。
1.在窗口和历史中设置足够多的条数。
2.对于严重的计算，通知用户一切正常，他们只需要等待。为了美观起见，你可以创建一个历史子追踪的指标。
我在MT4和MT5中都设置了5000条历史记录。当我使用MT4时，我得到了即时的启动，而MT5需要等待大约20到30秒。而这是假设重复使用欧元兑美元符号进行测试--两个终端中都有历史记录。
没有必要以各种方式通知一个 "没有耐心 "的用户他/她应该等待。你要避免在启动和切换当前时间框架时出现不合理的延误。
这就是为什么我对解决这个问题的可能方法感兴趣。就目前而言。然后我就用它们进行实验--什么才是真正有效的。
我在MT4和MT5中都设置了5000条历史记录。我的MT4显示即时启动，而MT5显示等待时间为20至30秒。而这是假设重复使用欧元兑美元符号进行测试--在两个终端都有历史记录。
没有必要告诉一个 "不耐烦 "的用户要等待。在启动和转换时间框架时，有必要避免不合理的延误。
这就是为什么我对解决这个问题的可能方法感兴趣。就目前而言。我以后会用它们做实验--到底会发生什么。