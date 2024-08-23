mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 25

阿列克谢-维克多罗夫

如果你不习惯，你可以这样写

并在OrderSend()函数 中发送一个可变的合同，而不管DC的心血来潮。

你写道，有一个10 000的合同。如果他们将在MT5上使用美分账户，他们可能会达到1000。我希望通过标准的MQL5变量来实现普适性。
 
这是换算成通常地段的通用公式。所有正常的都有一个等于100000的标准手数，并一直从中计算出一个手数。0.1手=10000个单位的基础货币。

如果SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE) == 10000，我们得到100000/10000（这将是10），乘以手数0.1我们得到1，也就是10000个基础货币单位。

 
我对积分价值更感兴趣。我不记得这个值在标准账户和美分账户的4中是不同的（即，当合同大小不同时）。我希望这只是一个Just2Trade，只是如此不同。但现在我必须在新的经纪商或新的账户类型上始终检查这个属性。
 
那么，mql计算的是经纪人（DC） 设定的 1个标准手。在开始交易之前，你需要知道的是经纪人设定的 标准手数的大小。曾几何时，这是一个标准，每个人都有100000，但时代已经改变。

至于标准账户和美分账户，那是在DC服务器上设置的区别，在MT中没有任何变化。不过可能是这样，但我没有遇到过任何变态的人。

 
有一些 "微型 "账户，在同样的交易量下，合同规模要小100倍。
 
如果你的经纪人将标准合约大小设定为100000单位的基础货币，并应用以美分为单位的转换系数，那么对mql来说就没有区别。点值的计算是针对经纪人（客户）设定的标准合同。与其说是这些考虑，不如说是用任何账户检查任何经纪人。
 

请告诉我如何从显示每笔交易的 "市场深度"的左侧获得数据。MarketBookGet() 函数从市场深度的右侧获取数据，这里的交易量是汇总 的。


价格玻璃

谢谢你，这很完美。
 

fxsaber, 2016.11.12 15:05

对冲账户的一个方便的功能。

PositionSelect产生了净头寸 信息。

PositionGetInteger(POSITION_TICKET)返回最终形成净位置方向的第一个 位置 的票据（PositionGetInteger(POSITION_TYPE)）。

TP和SL将对应于开仓时的最后一个 仓位，该仓位与净头寸方向一致。

