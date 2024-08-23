mql5语言的特点、微妙之处以及技巧 - 页 25 1...181920212223242526272829303132...247 新评论 Vasiliy Pushkaryov 2017.03.15 13:59 #241 阿列克谢-维克多罗夫。如果你不习惯，你可以这样写 并在OrderSend()函数 中发送一个可变的合同，而不管DC的心血来潮。 你写道，有一个10 000的合同。如果他们将在MT5上使用美分账户，他们可能会达到1000。我希望通过标准的MQL5变量来实现普适性。 Alexey Viktorov 2017.03.15 15:30 #242 Vasiliy Pushkaryov: 你可能已经写了，有10 000份合同。他们在MT5账户中可能是1000个。我想通过MQL5的标准变量实现通用性。这是换算成通常地段的通用公式。所有正常的都有一个等于100000的标准手数，并一直从中计算出一个手数。0.1手=10000个单位的基础货币。如果SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE) == 10000，我们得到100000/10000（这将是10），乘以手数0.1我们得到1，也就是10000个基础货币单位。 Vasiliy Pushkaryov 2017.03.15 16:50 #243 阿列克谢-维克多罗夫。这是换算成通常地段的通用公式。所有正常的都有一个等于100000的标准手数，并一直从中计算出一个手数。0.1手=10000个单位的基础货币。如果SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE)==10000，意味着100000/10000（这将是10），乘以手数0.1，我们得到1，也就是10000个基本货币单位。 我对积分价值更感兴趣。我不记得这个值在标准账户和美分账户的4中是不同的（即，当合同大小不同时）。我希望这只是一个Just2Trade，只是如此不同。但现在我必须在新的经纪商或新的账户类型上始终检查这个属性。 Alexey Viktorov 2017.03.15 17:03 #244 Vasiliy Pushkaryov: 我对积分价值更感兴趣。我不记得在4个标准账户和美分账户中，它曾经是不同的（即当合同大小不同时）。我希望这只是一个Just2Trade，只是如此不同。但现在我必须在新的经纪商或新的账户类型上始终检查这个属性。那么，mql计算的是经纪人（DC） 设定的 1个标准手。在开始交易之前，你需要知道的是经纪人设定的 标准手数的大小。曾几何时，这是一个标准，每个人都有100000，但时代已经改变。至于标准账户和美分账户，那是在DC服务器上设置的区别，在MT中没有任何变化。不过可能是这样，但我没有遇到过任何变态的人。 Vitaly Muzichenko 2017.03.15 17:37 #245 阿列克谢-维克多罗夫。那么，点值mql算作 经纪人（DC） 设定的 1个标准手。在开始交易之前，你需要知道的是经纪人设定的 标准手数的大小。这曾经是一个标准，每个人都有100000，但时代已经改变。至于标准账户和美分账户，其区别是在DC的服务器上设置的，在MT中没有任何变化。虽然一切都可以，但我没有遇到过任何变态的人。 有一些 "微型 "账户，在同样的交易量下，合同规模要小100倍。 Alexey Viktorov 2017.03.15 17:43 #246 维塔利-穆齐琴科。 有一些微型账户，其合同规模要小100倍，交易量相同 如果你的经纪人将标准合约大小设定为100000单位的基础货币，并应用以美分为单位的转换系数，那么对mql来说就没有区别。点值的计算是针对经纪人（客户）设定的标准合同。与其说是这些考虑，不如说是用任何账户检查任何经纪人。 Maksym Mudrakov 2017.03.24 12:20 #247 请告诉我如何从显示每笔交易的 "市场深度"的左侧获得数据。MarketBookGet() 函数从市场深度的右侧获取数据，这里的交易量是汇总 的。 附加的文件： c26385_ihht3t_lk_2017-03-24_13-08-02.png 138 kb fxsaber 2017.03.24 15:17 #248 马克西姆-穆德拉科夫。请告诉我如何从显示每笔交易的 "市场深度"的左侧获得数据。MarketBookGet() 函数从市场深度的右侧接收数据，那里的交易量是汇总 的。 https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyticks Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTicks www.mql5.com Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTicks - справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5 Maksym Mudrakov 2017.03.24 15:49 #249 谢谢你，这很完美。 fxsaber 2017.03.27 21:44 #250 关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛 MetaEditor build 1470 fxsaber, 2016.11.12 15:05 对冲账户的一个方便的功能。PositionSelect产生了净头寸 信息。PositionGetInteger(POSITION_TICKET)返回最终形成净位置方向的第一个 位置 的票据（PositionGetInteger(POSITION_TYPE)）。TP和SL将对应于开仓时的最后一个 仓位，该仓位与净头寸方向一致。 1...181920212223242526272829303132...247 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
如果你不习惯，你可以这样写并在OrderSend()函数 中发送一个可变的合同，而不管DC的心血来潮。
你可能已经写了，有10 000份合同。他们在MT5账户中可能是1000个。我想通过MQL5的标准变量实现通用性。
这是换算成通常地段的通用公式。所有正常的都有一个等于100000的标准手数，并一直从中计算出一个手数。0.1手=10000个单位的基础货币。
如果SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE) == 10000，我们得到100000/10000（这将是10），乘以手数0.1我们得到1，也就是10000个基础货币单位。
我对积分价值更感兴趣。我不记得在4个标准账户和美分账户中，它曾经是不同的（即当合同大小不同时）。我希望这只是一个Just2Trade，只是如此不同。但现在我必须在新的经纪商或新的账户类型上始终检查这个属性。
那么，mql计算的是经纪人（DC） 设定的 1个标准手。在开始交易之前，你需要知道的是经纪人设定的 标准手数的大小。曾几何时，这是一个标准，每个人都有100000，但时代已经改变。
至于标准账户和美分账户，那是在DC服务器上设置的区别，在MT中没有任何变化。不过可能是这样，但我没有遇到过任何变态的人。
有一些微型账户，其合同规模要小100倍，交易量相同
请告诉我如何从显示每笔交易的 "市场深度"的左侧获得数据。MarketBookGet() 函数从市场深度的右侧获取数据，这里的交易量是汇总 的。
https://www.mql5.com/ru/docs/series/copyticks
关于交易、自动交易系统和策略测试的论坛
MetaEditor build 1470
fxsaber, 2016.11.12 15:05
对冲账户的一个方便的功能。
PositionSelect产生了净头寸 信息。
PositionGetInteger(POSITION_TICKET)返回最终形成净位置方向的第一个 位置 的票据（PositionGetInteger(POSITION_TYPE)）。
TP和SL将对应于开仓时的最后一个 仓位，该仓位与净头寸方向一致。